Vandaag kondigt Samsung twee nieuwe lijnen aan. Niet alleen de Galaxy-lijn smartphones krijgt een update, ook van de Galaxy Book komt een nieuwe lijn. Wij konden al heel even wat beter naar de Samsung Galaxy S23 en de Galaxy Book3 kijken. In dit artikel bespreken we onze indrukken van de Samsung Galaxy Book3, Book3 Pro, Book3 360, Book3 Pro 360 en de Book3 Ultra.

Vorig jaar verraste Samsung de wereld toch wel een beetje, toen het eind februari aankondigde dat het terug zou keren op de Nederlandse laptopmarkt. We schreven er toen dit artikel over. We hebben sindsdien niet heel veel meer vernomen van deze modellen, als we eerlijk zijn. Een woordvoerder die we spraken tijdens een sessie rondom de introductie van de Galaxy S23 en Galaxy Book3 gaf dan ook aan dat vorig jaar vooral een leerjaar is geweest.

Het is zelfs voor Samsung niet eenvoudig om zich tussen de gevestigde namen op de laptopmarkt te positioneren. Zeker niet als dit niet op prijs gebeurt. Samsung wil met hun laptops niet de goedkoopste zijn, maar een premiummerk zijn. Dan is het niet eenvoudig om het te winnen van de grote laptopfabrikanten op de markt. Het zal ook niet helpen dat Samsung met relatief weinig SKU’s de markt opgaat. Zeker in de zakelijke markt loop je dan makkelijk de kans dat je net niets hebt op een prijspunt waarop andere fabrikanten wel iets te bieden hebben.

TIP: Lees ook onze hands-on met de Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra.

Meer modellen

Samsung heeft ook ingezien dat het meer keuze moet hebben. De Galaxy Book3-lijn is dan ook wat uitgebreider dan de vorige generatie. Het gaat in totaal om vijf modellen: de Book3, Book3 Pro, Book3 360, Book3 Pro 360 en de Book3 Pro Ultra. De prijzen voor deze modellen variëren van 999 euro voor de 15-inch Galaxy Book3, tot 2999 euro voor de 16-inch Galaxy Book3 Ultra. De Book3 Pro komt op 2099 euro voor de 14-inch-versie en 2199 voor die van 16 inch. De 13,3-inch Galaxy Book3 360 gaat voor 1599 euro over de toonbank, die van 15 inch voor 1699 euro. De Galaxy Book3 Pro 360 met een schermdiagonaal van 16 inch kost tot slot 2299 euro. Al deze prijzen zijn inclusief BTW.

De verdeling tussen de modellen is globaal dezelfde als vorig jaar. Dat wil zeggen, er zijn convertibles en clamshells. De modellen met ‘360’ in hun naam kunnen het scherm volledig omklappen en zijn voorzien van een touchscreen, de andere modellen kunnen dit niet en hebben geen touchscreen.

De 14-inch Samsung Galaxy Book3 Pro is voor zakelijke gebruikers die draagbaarheid het belangrijkste vinden het beste model uit de line-up.

Nadruk op ecosysteem en prestaties, niet zozeer draagbaarheid

Tijdens een presentatie van de nieuwe modellen, gaf een woordvoerder van Samsung aan dat het bij laptops tegenwoordig niet meer zozeer om draagbaarheid gaat, maar vooral om het ecosysteem en de prestaties. Dat is althans de conclusie die Samsung heeft getrokken uit de onderzoeken die het regelmatig uitvoert. In de nieuwe lijn is die focus op ecosysteem en prestaties ook wel te zien.

Kijken we naar ecosysteem, dan maakt Samsung een behoorlijk punt van de integraties tussen de Galaxy Book3 en de Samsung Galaxy-telefoons. Met zaken zoals Link to Windows (op de smartphone) en Microsoft Phone Link (op de pc) kun je een koppeling tussen smartphones en pc’s realiseren. Dit is voor zover wij weten ook mogelijk met telefoons en pc’s van andere merken. Wat standaard niet mogelijk is, is het inzetten van een tablet als tweede scherm bij een laptop. Dat is wel mogelijk binnen het ecosysteem van Samsung.

Verder is het nu ook mogelijk om een realtime sync te doen van RAW-fotobestanden tussen de smartphone en de pc. Een andere nieuwe stap in het ecosysteem voor Samsung is de beschikbaarheid van Samsung Pass, de eigen password manager, op Windows. Deze was uiteraard al beschikbaar op Android, maar nu dus ook op de pc. Samsung heeft tot slot ook Single Sign On. Aanmelden bij je Samsung Account zorgt ervoor dat de nieuwe Galaxy Book3-laptops wordt gesynchroniseerd met de Galaxy-diensten die je op andere apparaten gebruikt.

Betere panelen, grotere touchpads

In het algemeen voelen de Galaxy Book3-modellen beter dan de modellen uit de serie van vorig jaar. De bouwkwaliteit voelt net wat beter. Vorig jaar vonden we enkele modellen behoorlijk breekbaar aanvoelen. Dat is bij deze nieuwe generatie niet het geval. Het instapmodel, de Galaxy Book3, is wel duidelijk het model waar de minste aandacht naar de bouwkwaliteit is gegaan. Die is van plastic, waar de andere modellen van aluminium gaan. Hij is ook een stuk dikker dan de andere modellen.

Het verschil tussen de Book3 360 en de Book3 Pro 360 is eveneens duidelijk zichtbaar. De Pro 360 heeft een duidelijk ranker design en een veel groter touchpad. Een groter touchpad werkt in onze ervaring een stuk fijner. Uiteraard zal dit verschil voor een deel het gevolg zijn van de grotere schermdiagonaal van de Pro 360 (16 vs 15 inch), maar het verschil is echt behoorlijk groot. Hieronder zie je het verschil in grootte van het touchpad duidelijk, als je de twee foto’s vergelijkt:

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 Samsung Galaxy Book3 360

Daarnaast heeft Samsung ook betere panelen in de laptops gestopt. Althans, als je voor de Pro of de Ultra gaat. Die hebben nu een 3K-resolutie van 2880×1800 pixels. 16:10 dus, geen 16:9. Dat lijkt geen groot verschil, maar levert verticaal net wat meer ruimte op. Deze schermen hebben een refresh rate van 120Hz. Dat zorgt voor een soepel gebruik. Met andere woorden, het beeld schokt minder dan bij lagere verversingsfrequenties. Zeker als je overstapt van 60Hz, is dat best goed te merken. Deze panelen hebben verder ook een grote kleurruimte (DCI-P3). Dat zal vooral voor mensen die veel met beeld werken en dus accurate kleuren moeten hebben, interessant zijn.

Vanuit zakelijk oogpunt vinden we het jammer dat er niet ook een versie is met een mat paneel. Dat is zeker als je veel op reis bent erg prettig om te hebben. Je hebt dan vaak niet zoveel te vertellen over waar je gaat werken, dus ook niet over het invallende licht. Dan werkt een mat scherm beduidend fijner dan een scherm dat al het licht weerkaatst.

Thunderbolt op (bijna) alle modellen

Kijken we naar de aansluitingen, dan zien we daar op het eerste gezicht vrijwel geen verschillen bij de modellen die wij hebben gezien. Aan de ene kant zien we bij alle modellen een HDMI-aansluiting en twee keer USB Type-C zitten. Alleen de Galaxy Book3 heeft hier ook nog een USB-A-aansluiting. Verder zien we wat verschillen op het gebied van Thunderbolt. De twee Pro-modellen die je op de foto ziet, de 14-inch Galaxy Book3 Pro en de 16-inch Galaxy Book3 Pro 360, hebben bij beide poorten een bliksemschichtje staan. Beide poorten ondersteunen Thunderbolt. Voor de Book3 360 heeft Samsung het bij een Thunderbolt-poort gehouden, terwijl de Galaxy Book3 er helemaal geen heeft. Aan de andere kant zien we op het gebied van aansluitingen bij alle modellen een USB-A-aansluiting, microSD-kaartaansluiting en 3,5mm-aansluiting.

Net zoals het geval is bij de nieuwe Samsung Galaxy S23-modellen, zien we ook bij de Galaxy Book3 dat vrijwel alle modellen voorzien zijn van Wifi 6E. Alleen de Galaxy Book3, het instapmodel dus, heeft ‘slechts’ Wifi 6. Dat betekent dat die geen gebruik kan maken van de 6GHz-band. Uiteraard geldt voor Wifi 6 en Wifi 6E dat je ook accesspoints en/of wifirouters het ondersteunen.

Samsung Galaxy Book3 Ultra

Het absolute vlaggenschip van de nieuwe Samsung Galaxy Book3-lijn is zonder twijfel de Galaxy Book3 Ultra. Helaas was van dat model geen exemplaar beschikbaar tijdens de sessie die we bijwoonden. Een van de redenen hiervoor is dat er nog een embargo rust op de dedicated grafische kaart in dat model. Dat is de GeForce RTX 4050 van Nvidia. Dit is een laptop-GPU waar door menigeen reikhalzend naar uit wordt gekeken. Vandaar ook dat de Galaxy Book3 Ultra later beschikbaar zal zijn dan de andere modellen. Waar je voor de overige modellen vanaf vandaag pre-orders plaatsen, is dat voor de Galaxy Book3 Ultra pas mogelijk vanaf 17 februari.

Naast een dedicated Nvidia-GPU huist er in de Galaxy Book3 Ultra ook een processor uit de nieuwste generatie van Intel, codenaam Raptor Lake. Ook in de Galaxy Book3 Pro en Pro 360 zit een chip uit deze generatie. In alle modellen gaat het om een Core i7. We verwachten wel dat die in de Galaxy Book3 Ultra krachtiger is dan in de andere modellen. Van de twee ‘niet-Pro’ modellen hebben we de specificaties niet gezien, dus daarvan kunnen we niet met zekerheid stellen met welke processors ze worden geleverd.

Welke Core i7 er exact in welk model zit, weten we op dit moment dus nog niet. Wel weten we dat Samsung van plan is om ook nog een Core i9-uitvoering van de Galaxy Book3 Ultra uit te brengen. Die zal vanzelfsprekend nog hoger in de markt gezet worden dan de 2999 euro die de Core i7 Galaxy Book3 Ultra kost. Dat wordt er dus eentje voor de echte liefhebber.

Tot slot is het nog relevant om te vermelden dat de Galaxy Book3 Ultra een stuk sneller laadt dan de andere modellen in de line-up. Samsung stopt namelijk een lader in de doos die met een vermogen van 100W oplaadt. Ter vergelijking, bij de Galaxy Book3 Pro en Pro 360 is dat 65W. Dit terwijl de accu van de Ultra net zo groot is als van de 16-inch Pro en Pro 360, namelijk 76Wh.

Wordt het een succes?

De grote vraag is uiteindelijk of deze nieuwe Samsung Galaxy Book3-lijn in tegenstelling tot de vorige lijn wel potten gaat breken in de markt. Het is duidelijk dat Samsung inzet op premium, iets wat ze ook doen met hun smartphones. Dat gevoel hebben we bij de wat duurdere modellen in de nieuwe lijn ook wel. Het is duidelijk dat we bij die modellen met high-end laptops van doen hebben. De integratie binnen en tussen het ecosysteem van Samsung en Windows kan verder ook zeker helpen om het leven van de gebruikers makkelijker te maken.

Samsung lijkt een strategie te hebben gekozen die je kunt vergelijken met die van Apple. Dat bedrijf richt zich ook primair op het premiumsegment en legt veel nadruk op het ecosysteem. We vragen ons echter af of dit de beste benadering is voor Samsung. Apple-gebruikers zullen sowieso niet snel overstappen, dus daar zal Samsung niet veel zieltjes winnen. Apple heeft daarnaast het ecosysteemspelletje uitgevonden, dus dat is vele malen beter geïntegreerd dan wat Samsung kan bieden.

Uiteindelijk zal Samsung moeten gaan concurreren met partijen zoals Lenovo, HP en Dell. Het zal zich ongetwijfeld een positie in de markt weten te veroveren, maar dat zal dan tussen de andere kleinere spelers zijn, vermoeden we. Daar kun je ook behoorlijk wat mee bereiken, dat hebben andere merken in de markt wel laten zien. Maar een margerol spelen past niet echt bij Samsung. We zijn dan ook benieuwd hoe dit zich verder zal ontwikkelen.

Vanuit zakelijk perspectief is het aanbod van Samsung op dit moment niet enorm interessant voor grotere organisaties. Als het instapmodel op 999 euro (inclusief BTW) begint, dan verwachten we geen enorme orders van organisaties die een hele vloot moeten vervangen. Zeker niet als je bedenkt dat dit instapmodel eigenlijk niet zo heel interessant is. Dan moet je dus al gaan kijken naar de Book3 Pro als je geen convertible zoekt. En die begint op 2099 euro. Dan zijn er legio betere opties te koop. Daarnaast zullen grotere organisaties het image op de laptops doorgaans wissen en er een kale installatie opzetten. Dan hebben alle ingebouwde slimme toevoegingen niet zoveel zin. De focus qua zakelijke doelgroep zal dus waarschijnlijk meer liggen op de wat kleinere ondernemingen. Daar gelden die regels niet.

Prijslijst en specificaties

Tot slot zetten we hieronder nog even wat prijzen onder elkaar die we hebben doorgekregen van Samsung. Eronder kun je de volledige specificaties zien van de Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro en Galaxy Book3 Pro 360 (opklikken voor leesbaarheid). We hebben vanuit Samsung alleen gedetailleerde informatie ontvangen over deze drie modellen. Op de ‘niet-Pro’-modellen, de Book3 en de Book3 360 ligt kennelijk minder nadruk.

Prijslijst:

Specificaties Samsung Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro, Galaxy Book3 Pro 360: