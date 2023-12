Samsung zegt de AI-pc-markt te betreden met de Galaxy Book4-serie. Mede dankzij de adoptie van de nieuwste Intel Core Ultra-processoren heeft de nieuwe Galaxy Book voor het eerst gespecialiseerde AI-hardware aan boord.

Opvallend is dat Samsung op meer fronten al over AI is begonnen. De komende S24-telefoonreeks zou bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om op basis van een paar keywords langere teksten te contrueren, naast verbeterde text-to-speech. Qualcomm, dat de SoC van de S23-serie heeft gebouwd, is eveneens volop met AI-acceleratie bezig, zowel op smartphones als laptops.

“Samsung streeft ernaar het dagelijks leven van mensen te verrijken door middel van het uitgebreide Galaxy-ecosysteem, in open samenwerking met andere marktleiders,” laat TM Roh weten, President en Head of Mobile eXperience Business bij Samsung. “Met de Galaxy Book4 vervult Samsung een essentiële rol in het optimaliseren van de connectiviteit binnen het ecosysteem. Dit zal mensen in staat stellen om hun pc, telefoon, tablet en andere apparaten op nog meer manieren te gebruiken, waardoor intelligente en verbonden ervaringen mogelijk worden.”

Veilig en op meerdere manieren AI-gedreven

Wat de AI-pc precies allemaal kan doen, moet de toekomst nog uitwijzen. Hoe dan ook heeft Intel samenwerkingen met meer dan 100 software-makers om gebruik te maken van de nieuwe AI-vaardigheden van Meteor Lake, de architectuur van de nieuwste Core Ultra-processoren.

De Galaxy Book4 zal niet alleen Intel raadplegen voor AI-workloads. Ook de Nvidia RTX 4070, een krachtige laptop-GPU die we onlangs tegenkwamen in de Lenovo Yoga 9i, wordt ervoor geraadpleegd. Samsung haalt Stable Diffusion aan als applicatie die al voor de Nvidia-GPU geoptimaliseerd is.

Qua scherm heeft Samsung gekozen voor een Dynamic AMOLED 2X-display dat het geschikt acht voor productiviteit. Dat zal inhouden dat het gekalibreerd is om de juiste kleurenreproductie weer te geven. Het geluid wordt verzorgd door AKQ Quad-luidsprekers met Dolby Atmos.

Samen met de introductie van de nieuwe Galaxy Book4 introduceert Samsung het zogeheten Samsung Studio, een videobewerkingstool die op zowel smartphones, tablets en laptops te draaien moet zijn.

De Book4-serie zal in januari 2024 in Zuid-Korea beschikbaar worden, met andere markten die daarna zullen volgen.

