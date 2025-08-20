Preview: Google Pixel 10-serie jaagt op overstappers

De nieuwe reeks Google Pixel-telefoons is onthuld. Visueel verandert er weinig; de echte vooruitgang vindt plaats in de software.

Tijdens Google’s presentatie van de jongste Pixel-reeks blijkt opnieuw wie men echt op het oog heeft: de iPhone-naar-Android-overstapper. Nadat de Pixel 9-telefoons al een flinke schep Apple-genen in het uiterlijk ontvingen, is de toon duidelijk gezet. Elke Pixel 10-variant lijkt onder de Android-toestellen het meest op een iPhone. Als onderhouder van het Android-platform is Google tevens in staat enige vorm van cohesie te genereren tussen hardware en software, iets dat het met het nieuwe Material 3 andermaal blijkt. De MagSafe-compatible Qi 2-ondersteuning wordt net als bij Apple voorzien van een laagje branding, namelijk “Pixelsnap”. Bestaande iPhone-gebruikers hoeven dus niet van al hun randapparatuur af.

Kleine tweaks

We waren positief over de Pixel 9-reeks, van de reguliere Pixel 9 tot beide Pro-varianten en de vouwbare Pixel 9 Pro Fold. De prestaties waren enkel in benchmarks en zwaardere workloads merkbaar slechter dan de door Qualcomm uitgeruste concurrenten, terwijl de accuduur overwegend acceptabel was (of uitzonderlijk goed, zoals gold voor de Pixel 9 Pro XL). Ook nu belooft Google een forse accuduur, met 30+ uur voor alle varianten. Elke accu is om en nabij de 5.000 mAh, ondersteunt tot 30W opladen (45W voor de Pro XL) en wordt geleverd met de nieuwe Google Tensor G5.

Deze Tensor G5 zou tot 60 procent sneller zijn als het om TPU-gedreven AI-prestaties gaat, terwijl de CPU tot 34 procent sneller is. We moeten het gaan bekijken wanneer de telefoons daadwerkelijk door ons te testen zijn of dit een wezenlijk verschil is ten opzichte van de vorige Pixel-telefoons.

Het overstappen van iPhone naar Pixel wordt door Google makkelijker gemaakt. Wie de Pixel 10-serie aanschaft via GoogleStore.com, kan al gegevens voorbereiden voor de switch. Alles van wachtwoorden van iOS en wallet-items tot app-gegevens zijn hierbij over te zetten. Daarnaast komt Google met contextuele tips voor een verdere vereenvoudiging van de (doorgaans vrij drastische) verandering.

Software (en natuurlijk AI)

De focus, zoals wel vaker bij Google, ligt tijdens de presentatie toch wel echt op de software. Gemini wordt voortdurend beter, terwijl het Google AI Pro-abonnement inmiddels toegang geeft tot veel meer dan alleen wat LLM’s. Denk aan NotebookLM, dat documenten omzet tot podcasts, of Veo 3 Fast voor het genereren van AI-video’s.

Een wat concreter voordeel van de Pixel 10-serie is de nieuwe Camera Coach. Deze digitale raadgever is feitelijk een toolset om je fotografie een duw in de goede richting te geven. Denk daarbij aan suggesties om het beeld iets anders te framen of een andere camerastand te kiezen. Ook zijn groepselfies voorzien van een mogelijkheid om bij elke deelnemer de beste houding of gezichtsuitdrukking te kiezen en deze te combineren. Het versimpelt het proces van een groepsfoto maken wanneer “Add Me” uit de 9-serie niet praktisch is.

Conclusie: verfijning alom

Het is gemeengoed geworden in het smartphone-landschap: stabiele, ietwat trage verbetering. Er is simpelweg geen grote doorbraak geweest sinds we massaal zijn overgestapt naar schermen die van top tot teen de voorkant van de telefoon vullen en camerasystemen die uitsteken boven het chassis. Zo is de nieuwe Pixel-serie vertrouwd en vooral een upgrade voor diegenen die al 2 jaar of meer hun huidige telefoon gebruiken. Het verschil dit jaar is dat het ook voor iPhone-gebruikers aantrekkelijker dan ooit is om de overstap te wagen.

We zullen in een later artikel terugkomen op deze toestellen wanneer we ze fysiek hebben gebruikt. Hetzelfde geldt voor de nieuwe Pixel Watch 4 (met een bolle display) en de Pixel Buds 2a.

