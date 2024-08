Google Pixel 9-lijn aangekondigd: foldable komt naar Nederland en België

Google onthult de negende lijn van de Pixel-smartphones. Er komen vier formaten en modellen beschikbaar: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Pro Fold. Deze keer mag Google zijn foldable ook leveren aan Nederland en België.

Voor de nieuwste generatie Pixel-toestellen ontwierp Google eveneens een nieuwe chip. De Google Tensor G4 zal de prestaties van alle verschillende modellen uit de 9-serie aandrijven. De focus in het ontwerp ligt op de ondersteuning van AI-functionaliteiten en meer specifiek op de ondersteuning van Gemini. Dit AI-model komt beschikbaar op honderden Android-apparaten en later ook naar iOS. Meer informatie over de mogelijkheden van Gemini op Android, lees je in onze blog.

In de chip zit in ieder geval Gemini Nano geïntegreerd. Dit is het kleinste AI-model uit de Gemini-familie. Door de integratie is het mogelijk eenvoudige AI-taken lokaal op een Pixel-toestel uit te voeren. Een AI-taak zou geen lange tijd in beslag mogen nemen door de uitbreiding van het RAM-geheugen voor de Pixel 9-familie. De Pixel 9 beschikt over 12 GB RAM en bij de pro-varianten (inclusief Fold) werd dit opgetrokken naar 16 GB.

Pixel 9 Pro (XL)

Voor het formaat van de Pixel 9 Pro heeft Google ongeveer dezelfde afmetingen aangehouden als bij het vorige model. Volgens het bedrijf is deze keuze bewust gemaakt op vraag van gebruikers. Google kon het echter niet laten om toch wat aan de afmetingen te sleutelen en brengt daarom ook een Pixel 9 Pro XL-variant op de markt. Deze beschikt over ongeveer dezelfde specificaties, op de afmetingen (16,28 cm lang, 7,66 cm breed) na. Het scherm groeit daarnaast verder van 1280 x 2856 naar 1344 x 2992 en is een LTPO-oled. Tot slot is de batterij iets krachtiger om de accuduur niet in te hoeven korten voor het belichten van een groter scherm (5.060 mAh versus 4.700 mAh). Volgens het bedrijf kunnen de batterijen het zeker een dag volhouden en laden ze snel op, tot 70 procent in een half uur tijd.

Nieuw uiterlijk voor de achterzijde

Het design van de Pixel-smartphones blijft in grote lijnen alle jaren hetzelfde. Dit jaar koos Google het camera-eiland wel anders aan te pakken. De camera’s liggen nog steeds bovenop de achterzijde van de toestellen, maar lopen niet meer geheel door van de linkerzijde naar de rechterzijde. Het scheelt echter niet veel. Daarnaast is er afscheid genomen van de rechthoekige balk en is de ellips, die de camera’s al omhulde op de Pixel 8, groter doorgetrokken.

Bron: Google

Het camera-eiland bestaat uit een groothoek van 50 MP, een ultragroothoek die ook de macro-lens bevat van 48 MP en een 5x-telelens van 48 MP. De voorzijde heeft een camera met een hoge resolutie van 42 MP, maar een diafragma van ƒ/2.2 waar dit in de groothoek-camera van de achterzijde een diafragma van ƒ/1.68 is. De standaardeditie van de Pixel-lijn beschikt niet over de telelens en de selfiecamera is minder kwalitatief (10,5 MP). Google maakt bij de Pixel 9-lijn de autofocus-functie ook beschikbaar voor de selfiecamera. Dit maakt de smartphone meer geschikt voor het deelnemen aan meetings.

De Pixel 9 Pro start vanaf 1.099 euro, voor de XL-variant tel je 100 euro meer neer. De XL kan daarnaast besteld worden met een opslag van 1 TB voor 1.698 euro, bij de Pro loopt de maximale opslag tot 512 GB. De XL-variant is daarnaast iets eerder beschikbaar, namelijk op 22 augustus in plaats van 9 september.

Pixel 9 Pro Fold

De Pixel-lijn brengt ook steeds een foldable met zich mee. George Hwang, Product Manager bij Google, kondigt deze editie aan als een toestel met “het grootste scherm van een Google-smartphone ooit op een nog dunner vouwbaar apparaat.” De concrete afmetingen van het toestel zijn 15,52 cm lang x 7,71 cm breed en 1,05 cm diep. Daarnaast is het scherm aan de binnenzijde verstevigd met een kraswerend scherm dat voldoende tegen water beschermd is met een IPX8-rating.

Een uitdaging voor foldables is de accuduur. Het aansturen van drie schermen vraagt al enorm veel energie en het binnenscherm van 2076 x 2152 oled put de batterij nog eens extra uit ten opzichte van een smartphone met één smal scherm. De Fold beschikt over een batterij van 4.650 mAh en is na een maximaal van 72 uur uitgeput.

48 MP-groothoek

Google levert bij zijn foldables niet extreem in op camera-kwaliteiten. Daar heeft een merk als Samsung meer uitdagingen mee. Aan de achterzijde van de Google Pixel 9 Pro Fold bevinden zich drie camera’s: een groothoek van 48 MP, een ultragroothoek met macrofocus van 10,5 MP en een 5x-telefotolens van 10,8 MP. De camera’s aan de voor- en binnenzijde schieten met 10 MP. Zeker in de groothoeklens ziet het ernaar uit dat gebruikers niet teveel inleveren op vlak van prestaties in vergelijking met de Pixel Pro 9.

De prijzen voor de foldable starten vanaf 1.899 euro (256 GB) een upgrade naar 512 GB opslag kan voor de prijs van 2.029 euro. Vanaf 13 augustus is het mogelijk het toestel te pre-orderen. Deze zijn beschikbaar vanaf 4 september.

Bron: Google

