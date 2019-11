LG 49WL95C review: hoe breed kan een monitor worden?

LG tast de grenzen af van een zakelijke monitor met de decadente 49 inch LG 49WL95C. De monitor is een potentieel productiviteitsmonster, maar waar ligt de grens? We tasten de limieten af van dit immense scherm.

De LG 49WL95C (1.299 euro incl. btw) is gelukkig geen klassieke 16:9-monitor. Zoiets zou niet goed zijn voor de nekspieren en vereist een grotere kijkafstand dan de traditionele 60 tot 80 centimeter. In tegenstelling tot alle andere 21:9-monitors binnen het Ultrawide-segment, is de 49 inchvariant een 32:9-monitor. Resultaat: je bureau staat opeens vol met scherm en niets anders meer.

Twee QHD-monitors

Zodra je de monitor inschakelt, besef je pas hoe breed het beeld is. Waarom de keuze voor een 32:9-beeldverhouding? Omdat je hiermee in feite twee 16:9-monitors in één monitor naast elkaar verwerkt. De waanzin begint ietwat steek te houden, ook al blijft het overweldigend.

Het is wel belangrijk dat de LG 49WL95C 1.440 pixels in de hoogte meet om productief te werken. Zo heb je het equivalent van twee 27 inch QHD-monitors (2.560 x 1.440 pixels) naast elkaar. Concurrent Samsung heeft met de CHG90 ook een 49 inchmodel in zijn rangen, maar reikt maar tot 3.840 x 1.080 pixels en mikt vooral op gamers.

Als vlaggenschip van LG mag je rekenen op heel wat connectiviteit: 2x HDMI 2.0, 4x USB 3.0, 1x DisplayPort 1.4 en USB-C USB 3.1. Dat laatste detail is belangrijk zodat iedere USB-C-aansluiting compatibel is met dit scherm. Had LG Thunderbolt 3 gekozen, dan komen we in een heel andere soep terecht. Lees hier meer over USB-C op monitors en de invloed van Thunderbolt 3 op randapparatuur. Gebruik ook sowieso altijd de meegeleverde USB-C-kabel omdat sommige (goedkopere) kabels enkel stroom doorlaten en geen data.

De LG 49WL95C kan een aangesloten laptop via USB-C laden aan maximaal 85 watt. Dat is ruim voldoende voor een klassieke laptop. Workstations met krachtige hardware lopen het risico om tijdens intensief gebruik sneller leeg te lopen dan dat de monitor kan laden. Denk aan extreme gevallen waarbij je bijvoorbeeld over vier uur of langer een 4K-video moet renderen.

Gekalibreerd in de fabriek

Het design van de monitor is strak, maar je mist wel de premium afwerking van bijvoorbeeld de LG 34WK95U-W die in dezelfde prijsklasse zit. In tegenstelling tot de volledige line-up van LG-monitors heeft de LG 49WL95C een draaivoet. Verder is de monitor in hoogte verstelbaar en kan je het scherm kantelen. Omwille van het formaat wordt een brede designvoet van geborsteld metaal meegeleverd. Er zitten degelijke 10-watt luidsprekers in de monitor verwerkt.

Na een kleurtest met onze X-rite i1 Display Pro en SpectraCal CalMAN 5-software, valt op dat het paneel vanuit de fabriek degelijk is gekalibreerd. We komen aan 98,1 procent van het Adobe sRGB-kleurspectrum, iets minder dan de beloofde 99 procent. De maximale helderheid van 350 cd/m² halen we vlot en we meten zelf 356,9 cd/m² tijdens onze testperiode.

De kleurafwijking, een DeltaE-waarde, zit gemiddeld op 2,4. Alles onder de 2,2 is uitstekend, maar 2,4 is nog steeds ver onder de kritieke grens van 3. Pas dan wordt de afwijking duidelijker merkbaar. Het contrast meten we op 1.162:1, iets hoger dan de 1.000:1 in de productspecificaties.

Wie deze monitor voor video- of fotobewerking wil gebruiken, kan dat prima doen. Haal sowieso wel een kalibratietool in huis om de monitor verder af te stemmen op jouw wensen. Dankzij de handige joystick rechts achteraan het toestel kan je heel eenvoudig doorheen de menustructuur van het toestel gaan. Dit systeem werkt veel handiger dan klassieke (meestal blinde) knoppen onderaan het scherm.

Extra software

De LG 49WL95C is goed en bevat alles dat een premium monitor moet hebben, maar kan je ook handig werken op een 49 inchmonitor? Zonder extra software absoluut niet. Je kan het klassieke Windows + pijltje links of rechts gebruiken om het beeld in twee te splitsen, maar dat is niet genoeg. We raden daarom sowieso aan om de OnScreen Control-software (macOS, Windows) van LG te installeren. Wij hebben de monitor getest op een Windows 10-ops telling.

Onder Screen Split kan je handig je monitor opdelen in verschillende schermen. Naar onze mening werkt de opstelling met vier gelijke verticale vlakken het beste om productief te zijn. Zo heb je twee actieve vensters recht voor jou en twee in je perifeer zicht. De software biedt nog tal van andere opstellingen aan, zodat je altijd wel iets kan vinden.

Zodra je de instelling toepast, wordt je beeld onmiddellijk opgedeeld in het gekozen aantal stukken. Bij onze vier verticale vakken moeten we een venster in het vak slepen om het direct schermvullend te maken op de LG 49WL95C. Opvallend: je kan voortaan enkel die vakken volledig vullen. Stel dat je in een vak bovenop bijvoorbeeld een Word-document Verkenner wil openen, opent die ook direct over het hele vlak. Zaken zoals Slack, Verkenner of OneNote worden dan al snel heel groot weergegeven, ondanks dat je het beeld al hebt verdeeld. Opvallend: sommige software, zoals Adobe Acrobat Reader DC, wordt niet automatisch gemaximaliseerd, wat dan weer vervelend is.

Naar onze mening werkt de opstelling met vier gelijke verticale vlakken het beste om productief te zijn.

Wie graag een toepassing over de hele schermbreedte wil weergeven, moet enkel op Maximaliseren klikken. Zodra je het opnieuw in één van de vier vakken wil plaatsen, moet je enkel het venster vastnemen en slepen. Je krijgt onmiddellijk vier groen omlijnde ruimtes te zien waarin je het venster kan loslaten.

Opstartende applicaties

De software laat je toe om automatisch bij het opstarten bepaalde applicaties te openen in bepaalde velden. Standaard staan er enkel Microsoft-applicaties in het lijstje en (bizar genoeg) Adobe Acrobat Reader DC. Wie meer wil, kan in een uitgebreide lijst extra toepassingen toevoegen. Het enige wat we nog missen, is een manier om extra programma’s toe te voegen aan de lijst, omdat die eerder beknopt is.

Je kan met de software ook applicaties koppelen aan een bepaalde beeldmodus. Dit is handig wanneer je voor video- of fotobewerking andere beeldprofielen gebruikt. Opnieuw missen we hier een mogelijkheid om extra programma’s aan de lijst toe te voegen, mocht een bepaalde tool er niet tussen staan.

OnScreen Control onthoudt spijtig genoeg niet waar elk venster actief was. Wanneer je je laptop loskoppelt en daarna opnieuw verbindt, staat haast elk venster ergens anders of worden er een paar geminimaliseerd.

Dit zijn kleine details, maar een 49 inchmonster heeft deze software nodig om praktisch te zijn. Op andere monitors binnen de line-up van LG is de software leuk om te hebben, maar hier is die essentieel. We merken ook een aantal vertaalfouten naar het Nederlands. Dat is opnieuw een detail, maar het toont dat LG dringend op zijn software moet focussen.

Tot slot ondersteunt de LG 49WL95C de Dual Controller-software van LG waarbij je twee pc’s aan één monitor kan koppelen. Hiermee kan je met een toetsenbord en muis probleemloos tussen beide toestellen wisselen wanneer elk op één helft van het scherm wordt getoond. Een praktische functie die voor de poweruser handig kan zijn.

Conclusie

Na drie weken evolueerde onze ervaring van overbodig en decadent naar onmisbaar en productief. De eerste dagen vragen wat gewenning, maar nu willen we niets anders meer. Anderzijds mogen we niet uit het oog verliezen dat twee WQHD-monitors exact dezelfde werkruimte bieden qua productiviteit en samen goedkoper zijn.

De LG 49WL95C is een droom voor elke multitasker die door zijn software ietwat wordt gefnuikt.

Ondanks dat de monitor een curve heeft, valt het niet op tijdens het werken. De curve is minimaal, waardoor het weinig toevoegt aan het totaalconcept. De LG 49WL95C is een droom voor elke multitasker die door zijn software ietwat wordt gefnuikt. De totale ervaring is nog steeds prima, maar voor deze prijs verwachten we meer. Hopelijk maakt LG snel werk van zijn software om van deze 49 inchmonitor een beter werkpaard te maken.