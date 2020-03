LG 27UL850 review: 4K HDR met USB-C in één

Wie op zoek is naar een 4K-monitor via USB-C, krijgt stilaan heel wat keuze voorgeschoteld. De concurrentie verhoogt, wat ervoor zorgt dat monitorfabrikanten scherp moeten presteren. De LG 27UL850 is een opfrissing van het vorige model, maar behoudt grotendeels dezelfde functionaliteit.

Anderhalf jaar geleden hebben we op de redactie al eens uitgebreid de LG 27UK850 getest. Zoals het typenummer van de LG 27UL850 (499 euro incl. btw) doet vermoeden, gaat het om een rechtstreekse opvolger. Wanneer je beide modellen naast elkaar zet, zie je geen enkel verschil. Ook wat betreft connectiviteit en functionaliteit is er amper verschil. Heeft LG gewoon een nieuwe sticker op een bestaand model geplakt?

Doordat het design identiek is gebleven, komen dezelfde nadelen naar boven. LG levert de 27 inchmonitor met een strakke aluminiumvoet die in hoogte verstelbaar is, maar draaien is niet mogelijk. Ongeacht of je met een 16:9-schermverhouding werkt of een 21:9-model, draaien is altijd handig. De monitor is VESA-compatibel, zodat je een vaste monitorarm kan monteren.

USB-C-connectiviteit

Toen we zijn voorganger anderhalf jaar geleden testten, was USB-C nog een zeldzaam geziene troef. Vandaag zien we op steeds meer modellen USB-C-connectiviteit terug, wat de LG 27UL850 minder speciaal maakt. Misschien daarom dat LG dit model 100 euro goedkoper op de markt zet dan zijn voorganger.

De USB-C-connector volgt de USB-C USB 3.1-standaard en is geen Thunderbolt 3-aansluiting. Lees hier in detail wat dat allemaal betekent. Kort samengevat: de monitor ondersteunt DisplayPort over USB-C, wat betekent dat elke computer, smartphone of tablet die USB-C heeft de monitor kan gebruiken. Laptops met een USB-C Thunderbolt 3-aansluiting zijn altijd USB-C USB 3.1-compatibel. Andersom is niet altijd het geval.

De LG 27UL850 levert in totaal 60 watt laadcapaciteit via USB-C, wat genoeg is om de meeste laptops op te laden terwijl je ze gebruikt. Hiermee herpakt de monitorfabrikant zich na de beperkte laadcapaciteit (40 watt) van de LG 27UK670, die we eind vorig jaar hebben getest. 40 watt is gemiddeld gezien te weinig om een laptop te laden wanneer je die intensief gebruikt. 60 watt geeft veel meer marge.

De USB-C-aansluiting levert in totaal 60 watt, wat genoeg is om de meeste laptops op te laden.

Enkel workstations die een hoger wattage nodig hebben om de sterke hardware te kunnen voeden, vragen een sterkere lader van 100 watt of meer. Die vereisen bijgevolg een aparte voedingsadapter wanneer je daarop zware workloads draait.

Testresultaten

Net als zijn voorganger levert de LG 27UL850 een 4K-beeld met HDR-compatibiliteit. Het scherm is gecertificeerd voor VESA DisplayHDR 400, wat betekent dat het minimaal 400 cd/m² moet kunnen leveren aan helderheid. In onze testen halen we piekhelderheden tot 431 cd/m², wat hoog genoeg is voor een degelijke HDR-ervaring. Hoe hoger de helderheid, hoe sterker de HDR-ervaring. Zo haalt de veel duurdere LG 34WK95U 600 cd/m² en zien we een stijgende trend naargelang het prijskaartje van de monitor.

In onze testprocedure meten we een contrast van 848:1 in de standaardinstelling met een helderheid van 431 cd/m² en een sRGB-bereik van 98 procent. Voor DCI-P3 of Adobe RGB kijk je beter naar een professionele monitor; de LG 27UL850 haalt maar respectievelijk 72 procent en 75 procent van het kleurbereik.

De witbalans bij de standaardinstelling zit op een DeltaE-waarde van 3,8. Alle DeltaE-waarden onder de twee zijn uitstekend en amper merkbaar met het blote oog. Een score van 3,8 betekent dat de monitor niet optimaal werd afgesteld in de fabriek. De standaard kleurtemperatuur van 7.102 Kelvin is ook iets te hoog, wat resulteert in een te koel beeld. 6.500 Kelvin is de norm.

De monitor presteert prima voor dagelijks werk en sporadisch wat foto- en videobewerking.

Wanneer we naar kleuren kijken, halen we een betere DeltaE-waarde van 2,9. Groen (102%) zit nagenoeg perfect, terwijl blauw (107,5%) iets te hoog staat afgesteld en rood (90%) iets te laag. Desondanks presenteert de monitor prima kleurresultaten voor dagelijks werk en sporadische foto- en videobewerking.

REC709-instelling en kalibratie

De REC709-instelling in de monitor presteert iets minder naar wens met een lagere contrastratio van 813:1 en een hogere fout op de witbalans (DeltaE van 5,2). De kleurbalans scoort even goed als de basisinstelling met een DeltaE van 2,9 met vooral een grote foutafwijking van de blauwe kleur (110%) vergeleken met rood (93,5%) en groen (95%).

De standaardhelderheid in de REC709-instelling bedraagt 198 cd/m² met als resultaat een betere zwartweergave van amper 0,244 cd/m² vergeleken met 0,508 cd/m² bij de meer heldere standaardinstelling.

LG levert met de monitor zijn eigen True Color Pro-software mee. Hiermee kan je, indien je een lichtmeter via USB in huis hebt, de monitor veel preciezer kalibreren richting perfectie. Omdat deze monitor niet specifiek op een professioneel publiek mikt, hebben we daar maar beperkt rekening mee gehouden. Een korte eerste test laat ons toe om een DeltaE-waarde te halen van 1,9 binnen het kleurenspectrum.

Extra software

Naast de True Color Pro-software levert LG ook OnScreen Control mee. Hiermee heb je de mogelijkheid om het scherm in te delen zoals je wil. Daarna moet je enkel de vensters erin slepen om de verschillende schermdelen te vullen. De software geeft genoeg flexibliteit, maar sommige vensters (e.g. Chromium Edge) worden niet herkend, waardoor je ze manueel moet schalen.

Leuke extra: de software kan automatisch drie programma’s in de gewenste stand openen wanneer de pc of Mac opstart. Zo opent in ons geval Chrome links, Word centraal en Outlook rechts. De software doet zijn werk, maar we zouden het op prijs stellen dat LG die ietwat moderniseert en performanter maakt. Nu lijkt het alsof het een extraatje is waar het weinig aandacht aan spendeert, terwijl het potentieel heel groot is. Installeer het en speel ermee. Als je het niets vindt, kan je het nog altijd verwijderen.

Achteraan de LG 27UL850 is er ruimte voor 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C USB 3.1, 2x USB 3.0 en 1x hoofdtelefoonaansluiting. De klassieke USB 3.0-poorten zijn enkel bruikbaar wanneer je de USB-C-aansluiting gebruikt naar je laptop of desktop. Zo fungeert de monitor als een docking station en hoef je enkel de USB-C-kabel te verbinden met je computer. Handig voor wie allergisch is aan kabels op zijn bureau of voor flexwerkplekken binnen bedrijven.

Oud model, nieuw nummer

Wanneer we vergelijken met zijn voorganger, is de LG 27UL850 simpelweg dezelfde monitor met een nieuw typenummer. Qua connectiviteit en functionaliteit scoren beide monitoren identiek; enkel op vlak van schermkwaliteit scoort het nieuwste model iets beter dankzij een lagere DeltaE-waarde.

We waren op de redactie anderhalf jaar geleden fan van zijn voorganger. De huidige LG 27UL850 scoort nog steeds uitstekend, maar LG mag niet op zijn lauweren blijven rusten. De concurrentie loert om de hoek en haast elke fabrikant biedt vandaag 4K, HDR en USB-C in één monitor. We raden desondanks nog steeds de LG 27UL850 van harte aan omdat het prijskaartje iets goedkoper is dan zijn voorganger, maar volgend jaar moet LG wel uit een ander vaatje tappen.