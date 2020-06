Review: Samsung Galaxy S20 is bijna de ideale high-endsmarpthone

De Galaxy S-serie van Samsung is onverminderd populair en bestaat dit jaar uit drie toestellen: de Galaxy S20, Galaxy S20+ en Galaxy S20 Ultra. Eigenlijk is de goedkoopste smartphone uit de lijn de beste keuze. Hij is compact, biedt alles wat een high-endsmartphone hoort te bieden en is verkrijgbaar als 4G- of 5G-smartphone. Bovendien biedt hij dankzij Samsung Knox, Dex en Windows Link een aantal interessante productiviteitsopties.

Belangrijkste specificaties

Scherm 6,2″ AMOLED, 1440×3200 pixels. 120Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 4G of 5G Processor Samsung Exyons 990 (2,73GHz octacore) Geheugen 8GB RAM, 128GB opslag Accu 4000mAh, 25W snelladen, 15W (reverse) draadloos laden Software Android 10 met One UI Camera 12 megapixel hoofd, 64 megapixel 1,1x zoom, 12 megapixel ultrawide. 10 megapixel frontcamera

Stijlvol en handzaam ontwerp

De Samsung Galaxy S20 ziet er goed uit. Hij heeft een langgerekt scherm met een heel klein gaatje in het midden voor de selfiecamera. De schermranden zijn heel licht gebogen. Zo licht dat er niet onbedoeld aanrakingen geregistreerd worden, maar het toestel er wel net wat beter uitziet. Een mooie middenweg. Het enige waar we niet zo over te spreken zijn, zijn de pasteltinten waarin de Galaxy S20 verkrijgbaar is. Je kunt hem kopen in grijs, babyblauw, babyroze en wit; een donkerblauwe of zwarte variant is in onze ogen stijlvoller.

Functioneel zit het ontwerp over het algemeen goed in elkaar. Het enige wat mist is een audiojack, maar dat geldt helaas voor alle high-end smartphones. De Galaxy S20 is waterdicht, heeft stereospeakers en kan draadloos opladen. De vingerafdrukscanner zit in het scherm en is redelijk accuraat, maar wel behoorlijk traag. De smartphone ontgrendelen gaat net wat minder soepel dan bij mening concurrent.

Uitstekende hardware

Samsung staat bekend om zijn uitstekende displays en stelt met de Galaxy S20 niet teleur. Het 6,2-inch amoled-scherm heeft prachtige kleuren en is voldoende helder. De kleurweergave is uitgebreid te personaliseren en er is een dark mode aanwezig die eventueel automatisch ingeschakeld kan worden tussen zonsondergang en zonsopkomst.

Het scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor scrollen erg vloeiend gaat. Ook animaties in de software worden vloeiend weergegeven, hoewel het zo nu en dan wel zichtbaar is dat de One UI-software van Samsung behoorlijk zwaar is. De S20 heeft voldoende power, maar toch draait het toestel soms merkbaar minder soepel dan bijvoorbeeld een Huawei P40 Pro of OnePlus 8. Overigens is het niet mogelijk om de verversingssnelheid van 120Hz aan te zetten wanneer het scherm zijn volledige Quad HD+ resolutie gebruikt, maar terugschalen naar Full HD+ is bijna niet zichtbaar.

In Europa levert Samsung de Galaxy S20 met een eigen Exynos 990-chipset en 8GB werkgeheugen. Dat is ruim voldoende en de prestaties zijn los van de wat zwaardere software gewoon goed. Toch lijken we in Europa pech te hebben: de Amerikaanse Galaxy S20 heeft een Snapdragon 865-chipset en blijkt nog sneller te zijn.

Op netwerkvlak biedt Samsung de keuze tussen 4G en 5G. Het is fijn dat die keuze geboden wordt: voor veel bedrijven zal 5G de komende jaren nog geen belangrijke rol spelen. Kies je voor de 4G-variant, dan bespaar je zo’n 150 euro.

Beveiligd met Knox, verbonden met DeX

We hadden het al even over de One UI-software van de Galaxy S20. Die ligt bovenop Android 10 en is dus behoorlijk zwaar, maar biedt wel veel mogelijkheden. Dat geldt voor de software van het toestel zelf, die uitgebreid gepersonaliseerd kan worden. Maar het gaat verder dan de software van het toestel zelf.

De Galaxy S20 is volledig compatibel met het Knox-platform van Samsung, dat IT-beheerders uitgebreide tools geeft om apparaten binnen het bedrijf te managen en beveiligen. Hardwarematig is dat gekoppeld aan een beveiligde opslagchip waar gevoelige data opgeslagen worden.

Verder biedt de smartphone goede integratie met Windows-computers. Met Windows Link is het mogelijk om gesprekken, berichten en notificaties op de computer binnen te krijgen. Wanneer de Galaxy S20 via een kabel met een computer verbonden wordt biedt DeX nog meer mogelijkheden. Via DeX kan de hele smartphone via de computer benaderd worden, inclusief alle bestanden en apps. Bestanden en tekst kunnen simpelweg van de computer naar de telefoon gesleept worden of andersom.

Betrouwbare camera

De camera van de Samsung Galaxy S20 is niet zo flitsend als die van sommige premium-smartphones tegenwoordig. Hij heeft ‘maar’ 3x zoom en 3 camera’s: een 12-megapixel hoofdcamera, een 64-megapixel zoomcamera en een 12-megapixel groothoekcamera. Wat hij doet, doet hij wel erg goed.







Foto’s geschoten met de Samsung Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20 maakt in bijna alle omstandigheden mooie foto’s met een goede dynamische range en veel detail. De kleurverzadiging is aan de hoge kant. Dat levert niet de meest realistische foto’s op, maar ziet er wel mooi uit. Alleen in het donker doet de Galaxy S20 het wat minder dan de beste smartphonecamera’s van dit moment. Foto’s zijn niet altijd scherp in het donker en de smartphone heeft de neiging om foto’s te overbelichten als het donker is. Er is een nachtmodus aanwezig die de resultaten wat verbetert, maar het is geen wereld van verschil.

Groothoek- en zoomfoto’s zijn wat minder van kwaliteit dan de foto’s uit de hoofdcamera, maar nog steeds goed. Dat geldt ook voor foto’s geschoten met de frontcamera. Die heeft een resolutie van 10 megapixel, wat naar hedendaagse standaarden niet bepaald veel is. Toch maakt hij mooie foto’s met goede kleuren en veel detail.

Groothoekcamera

Hoofdcamera

Zoomcamera De drie camera’s van de Galaxy S20

Samsung meldt trots dat de Samsung Galaxy S20 kan filmen in 8K, maar erg zinvol is dat niet. Vanwege de hoge bitrate die daarvoor nodig is, zijn de beeldverwerking en stabilisatie slechter dan bij 4K-video’s. Ook levert het erg grote bestanden op en zijn er weinig toepassingen voor. Gelukkig zijn de 4K-video’s die de Galaxy S20 schiet wel erg mooi.

Batterij enige pijnpunt

Eigenlijk het enige wat niet goed of zelfs uitstekend is aan de Samsung Galaxy S20, is de batterij. Die is met zijn 4000mAh in principe groot genoeg, maar de smartphone gaat niet erg zuinig om met die stroom. Bij intensief gebruik redt de Galaxy S20 het net een dag, maar ruim is het niet.

De laadfunctie is ook niet bepaald indrukwekkend. De smartphone kan laden met 25 watt en het duurt ruim een uur om hem helemaal op te laden. Veel moderne topsmartphones doen dat een stuk sneller, waardoor het makkelijker is om ze tussen twee meetings even bij te laden.

Conclusie

Samsung heeft met de Galaxy S20 de goede balans gevonden tussen alle functies die een high-end smartphone nodig heeft en een interessante prijs. Zeker de 4G-versie is met zijn 750 euro relatief betaalbaar. Voor dat geld krijg je een mooie smartphone met een heerlijk scherm, goede prestaties en een aantal goede zakelijke softwaremogelijkheden.

Tegenover nog duurdere smartphones levert de Galaxy S20 vooral wat leuke extra’s in, zoals een camera met meer zoom en nog sneller opladen. Dat zijn zaken die voor het gros van de gebruikers niet relevant zullen zijn. Het enige echte minpunt van de Galaxy S20 is zijn batterij: die scoort niet meer dan een magere voldoende.