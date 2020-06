Review: Samsung Galaxy A51, betaalbare smartphone voor werknemers

De betaalbare Samsung Galaxy A-lijn is een veel geziene gast op de werkvloer. Dat is niet voor niks: de toestellen zijn degelijk, uitgebreid en dankzij Knox eenvoudig te beheren door IT-afdelingen. De Samsung Galaxy A51 is een logisch en goed vervolg in de lijn, en een prima keuze voor veel werknemers.

Belangrijkste specificaties

Scherm 6,5″ AMOLED, 1080×2400 pixels. 60Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 4G Processor Samsung Exynos 9611 (2,3GHz octacore) Geheugen 4GB RAM, 128GB opslagruimte Accu 4000mAh, 15W snelladen Software Android 10 met One UI 2.1 Camera 48 megapixel hoofd, 12 megapixel ultrawide, 5 megapixel macro, 5 megapixel dieptesensor. 32 megapixel frontcamera

Mooi ontwerp is niet ideaal

De Samsung Galaxy A51 is mooi en modern ontworpen. De voorkant bestaat voor het grootste deel uit het 6,5-inch amoledscherm, dat er prachtig uitziet. Het scherm is helder, heeft een goede witbalans en is een van de mooiste schermen in zijn klasse. Bovenin zit een gaatje voor de frontcamera, dat zeker voor een goedkopere smartphone erg klein is. Toch heeft dat gaatje ook een nadeel: Samsung heeft er om onverklaarbare reden voor gekozen een zilveren randje rond de camera te leggen. Dat is best hinderlijk als er licht op valt: dat wordt door het randje gereflecteerd en dan wordt het een afleidende ring middenin het scherm.

De achterkant van de Galaxy A51 is aan de drukke kant. Hij is van glanzend plastic, verkrijgbaar in wit, zwart, blauw en roze. Er zit een soort ruitpatroon in en licht dat erop valt valt in regenboogkleuren uiteen. Dat geeft deze A51 karakter, maar geeft tegelijk een niet erg zakelijke uitstraling. Sowieso is het jammer dat de Galaxy A51 helemaal van plastic gemaakt is: zelfs in de prijsklasse rond 300 euro zijn veel smartphones van luxere materialen gemaakt.

De Samsung Galaxy A51 biedt, naast de standaard pincode, twee opties om het toestel te beveiligen. De belangrijkste is de vingerafdrukscanner, die in het scherm verwerkt zit. Dat is ontwerptechnisch fraai, maar werkt in het geval van de A51 helaas niet helemaal lekker. Het gebeurde regelmatig dat onze vingers niet herkend werden en als het wel werkt, schiet het niet echt op. Een andere optie is om de gezichtsherkenning te gebruiken, maar ook die werkt niet altijd snel en betrouwbaar. Bovendien maakt de Galaxy A51 alleen gebruik van de frontcamera om gezichten te herkennen, waardoor de gezichtsherkenning niet erg veilig is. Beide biometrische beveiligingsopties zijn dus geen groot succes.

Basale productiviteitstool

Samsung levert op de Galaxy A51 de nodige software mee om het de werknemer én de IT-afdeling makkelijker te maken. One Drive en Microsoft Office staan standaard op de smartphone geïnstalleerd, waardoor je direct aan de slag kunt gaan met het bekijken en bewerken van documenten. Omdat de smartphone compatibel is met Samsung Knox, is het voor organisaties die met dat platform werken makkelijk om het apparaat op afstand te managen. Knox zorgt bovendien voor verbeterde beveiliging van de smartphone.

De smartphone draait op Android 10 met One UI van Samsung er overheen. Die schil bevat wat handige functies, zoals een ingebouwde virusscanner en goede integratie van Voice over WiFi. Mits je provider dat laatste ondersteunt is het erg handig om toch te bellen als het mobiele bereik op je kantoor niet goed is.

In tegenstelling tot de Samsung Galaxy A50, krijgt de Galaxy A51 elk kwartaal beveiligingsupdates. Navraag bij Samsung leert dat de Galaxy A50 wat dat betreft een uitzonderingspositie in de Galaxy A series had en je dus geen extra updates voor de A51 hoeft te verwachten. Dat neemt niet weg dat dit een van de populairste Samsung-smartphones is, waardoor hij relatief lang ondersteund zal worden.

In de basis is de Galaxy A51 dus een uitstekende productiviteitstool. Tegelijk moeten we opmerken dat de smartphone voor complexe taken aan de trage kant is. De Exynos 9611-chipset in het toestel is al niet bijzonder snel; door de zware software presteert hij nog wat minder dan je op basis van de specificaties zou verwachten. Ook het werkgeheugen van 4GB houdt niet over, waardoor applicaties relatief snel uit het geheugen gehaald worden. Wie veel met grote of complexe documenten en programma’s werkt kan dus beter een andere smartphone kiezen.

Een vergelijkbaar verhaal geldt voor de batterij. De capaciteit van 4000mAh zou op zich goed moeten zijn, maar de smartphone blijkt niet erg zuinig met zijn stroom om te springen. Een lange intensieve werkdag houdt de Galaxy A51 wel vol, maar de marge is klein.

Wispelturige camera

Achterop de Galaxy A51 zitten vier camera’s: een 48-megapixel hoofdcamera, een 12-megapixel groothoekcamera, een 5-megapixel macrocamera en een 5-megapixel dieptecamera. Die laatste wordt gebruikt voor de portretmodus, maar heeft in de praktijk weinig nut.

De andere drie camera’s kunnen erg goed werk leveren. Vooral de hoofdcamera schiet detailrijke foto’s met mooie kleuren en een goede dynamische range. De kleurverzadiging ligt nogal hoog, wat de spetterende look waar Samsung om bekend staat oplevert. Dat is niet heel natuurlijk, maar wel mooi. Zelfs ’s avonds kan de Galaxy A51 vanwege zijn best goede nachtmodus nog aardige foto’s schieten. De groothoekcamera is kwalitatief duidelijk minder dan de hoofdcamera, maar het is fijn dat hij erop zit en hij maakt zeker acceptabele plaatjes. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de macrocamera, hoewel die kwalitatief nog slechter is en je hem waarschijnlijk niet zo vaak zult gebruiken.







Foto’s geschoten met de Samsung Galaxy A51

Het probleem van de Galaxy A51 zit erin dat de camera niet erg consistent is. Hij focust soms niet goed en zeker als het licht minder begint te worden zijn foto’s snel bewogen. Zonde, want de camera van de Galaxy A51 heeft wel potentie.

De 32-megapixel frontcamera maakt standaard 12-megapixel foto’s en die zijn helaas niet heel goed. Ze missen details en scherpte, en komen daardoor erg zacht over. De kleuren zijn wel mooi, en voor beeldbellen is de kwaliteit van de camera gelukkig ruim voldoende.

Conclusie

De Samsung Galaxy A51 is een prima smartphone voor alle werknemers die niet met grote, complexe documenten of applicaties hoeven te werken op hun smartphone. Het apparaat is betaalbaar, wordt goed ondersteund en is eventueel te integreren in een Knox-omgeving. Het scherm is uitstekend en de smartphone ziet er goed uit.

Helaas is de Galaxy A51 ook zeker niet perfect. Hij is relatief traag voor een smartphone rond de 300 euro en het is jammer dat hij helemaal van plastic gemaakt is. De camera is zeker niet slecht en heeft veel potentie, maar zet helaas niet consistent goede resultaten neer. Tot slot hadden we iets meer van de vingerafdrukscanner en/of gezichtsherkenning gehoopt.