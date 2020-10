Review: Apple MacBook Pro 13″ 2020 – kleine update, groot verschil

Apple biedt met de MacBook Pro al jaren een van de beste hardware-ervaringen die je in een laptop kunt vinden. Het 2020-model is op het eerste gezicht misschien weinig veranderd, maar verschilt dankzij zijn ‘nieuwe’ toetsenbord toch significant van zijn voorganger. In deze Apple MacBook Pro 13″ review lees je er alles over.

Apple staat erom bekend zijn laptops maar een keer in de zoveel jaar van een grote upgrade te voorzien. Gezien de aankomende overstap van Intel- naar ARM-chips zit die grote upgrade er voor de 13-inch MacBook Pro ongetwijfeld aan te komen, maar voorlopig moeten we daar nog even op wachten. In de tussentijd is het 2020-model van de MacBook Pro 13″ nog steeds ontzettend de moeite waard, zoals je in deze review uitgebreid kunt lezen. De laptop houdt vast aan het ijzersterke en beproefde concept van de MacBook Pro, en heeft een paar subtiele maar substantiële updates gehad.

Bekend ontwerp

Het ontwerp van de nieuwe MacBook Pro 13″ is niet vernieuwd. Dat is niet erg, want de laptop zit simpelweg uitstekend in elkaar. De volledig aluminium behuizing is subliem afgewerkt en de laptop is lekker dun en licht. Niet voor niks worden de MacBooks van Apple al sinds jaar en dag geroemd om hun ontwerp.

Tegelijk moeten we opmerken dat de laptop tegenover sommige Windows-concurrenten een beetje gedateerd aan begint te voelen. De Dell XPS 13 heeft bijvoorbeeld een vergelijkbaar 13″-scherm, maar is vanwege zijn kleinere schermranden duidelijk compacter. En ook Apple’s eigen MacBook Pro 16″ heeft kleinere randen rond het scherm. Het is geenszins storend, maar de laptop loopt op dat vlak niet meer voorop.

Een mogelijk voordeel daarvan is dat deze MacBook relatief veel ruimte voor de speakers heeft en die klinken dan ook prima. Ze zetten een breed en vol geluid neer, waarbij vooral het hoge tonenbereik goed tot zijn recht komt. Het geluid had iets meer bas mogen hebben, maar dat valt te verwachten bij een dergelijke compacte laptop.

De MacBook Pro 13″ heeft een vingerafdrukscanner die in de powerknop verwerkt zit en uitstekend werkt; gezichtsherkenning behoort niet tot de beveiligingsmogelijkheden. Qua poorten moet je het doen met een audiojack en een aantal USB-C poorten met Thunderbolt 3-ondersteuning; afhankelijk van de versie 2 of 4. Je zult dus al snel met een dongle of hub moeten werken, maar dat is helaas normaal tegenwoordig.

‘Nieuw’ Magic Keyboard

Apple heeft het geteisterde butterfly keyboard van de afgelopen jaren eindelijk vervangen door een nieuw exemplaar. Het zogenaamde Magic Keyboard is in feite weinig meer dan het scissor switch-toetsenbord dat in de MacBook zat voordat Apple overstapte op het nieuwe dunnere mechaniek.

In sommige gevallen is oude techniek zo slecht nog niet, en dat geldt zeker voor dit toetsenbord. Je kunt de knoppen wat dieper indrukken, waardoor het veel prettiger typt. Bovendien heeft de nu gebruikte techniek bewezen veel minder storingsgevoelig te zijn dan het butterfly keyboard. Overigens kunnen de toetsen nog steeds niet heel ver ingedrukt worden en zijn er zeker laptops op de markt met een prettiger toetsenbord; de MacBook Pro 13″ typt ruim voldoende. De functietoetsen van deze MacBook zijn vervangen door de touch bar; een klein aanraakgevoelig schermpje dat afhankelijk van de context bijpassende knoppen weergeeft.

Daar komt bij dat de trackpad van deze laptop nog steeds ongeslagen is. De trackpad is bijzonder groot voor een 13″-laptop, voelt fijn aan en werkt uitstekend met multitouch-gebaren.

Verwarrende hardware

Apple heeft ervoor gekozen om niet alle nieuwe 13 inch MacBook Pro modellen van de nieuwste hardware te voorzien. De laptop is beschikbaar met Intel Core i5-en Core i7-processoren uit zowel de 8e als de 10e generatie. Het basismodel van de MacBook Pro heeft een 8e generatie processor en twee USB-C/Thunderbolt 3 poorten, het topmodel heeft een 10e generatie processor en vier USB-C/Thunderbolt 3 poorten. Daar is op zich weinig mis mee, ware het niet dat het lijkt alsof Apple deze strategie vooral gebruikt om het aantrekkelijke model duurder aan te bieden in plaats van het bieden van een goedkoper alternatief.

De goedkoopste MacBook Pro 13″ kost 1499 euro en heeft 8GB werkgeheugen, een 256GB SSD en een 8e generatie Core i5-processor. Wil je een computer met de modernste processor, dan ben je minimaal 2129 euro kwijt voor een model met Core i5-processor en 2379 euro voor een model met Core i7-processor. Dat zijn erg stevige prijzen voor een 13-inch laptop, zelfs voor Apple-begrippen.

Gelukkig maakt de MacBook Pro goed gebruik van de hardware die hij heeft. macOS werkt sowieso over het algemeen soepel en zonder veel problemen, en ook de koeling van het apparaat is goed op orde. Ondanks het compacte ontwerp houdt de laptop zich koel, waardoor er niet snel throttling optreed. Bij zware belasting maakt de laptop wat herrie, maar over het algemeen is hij goed stil.

Ook de accu presteert prima. Er zit een 58Wh-accu in de MacBook Pro 13″, die volgens Apple 10 uur mee gaat als je video’s kijkt of de browser gebruikt. In de praktijk komt de laptop netjes een werkdag door mits je hem niet al te intensief gebruikt. Daarmee scoort hij goed voor een dergelijke krachtige ultrabook.

Grafisch wonder

Apple’s computers zijn geliefd onder grafische professionals en dat is niet zonder reden. Ook deze MacBook Pro 13″ scoort bijzonder goed op grafisch vlak. Hoewel het apparaat alleen met Intel Iris Plus-graphics leverbaar is en dus geen stand-alone GPU ondersteunt, zijn de grafische prestaties uitstekend. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de goed geoptimaliseerde software die voor macOS beschikbaar is. Of je nou met Final Cut Pro, Affinity Photo of de Creative Cloud van Adobe werkt: het gaat allemaal uitstekend op de MacBook Pro 13″.

De hoge schermkwaliteit van het apparaat draagt daar zeker aan bij. Het 16:10 display is ontzettend helder en heeft een goede kleurweergave. Het scherm ondersteunt de volledige DCI-P3- en sRGB-kleurruimtes en de witbalans is goed.

Conclusie

De 2020-update van de Apple MacBook Pro 13″ is in principe een kleine. Erg veel is er niet veranderd tegenover het vorige model, en als je niet de hoofdprijs wilt betalen zit er zelfs nog een oude 8e generatie processor in. En hoewel Apple de laptop zeker nog jaren zal ondersteunen, zou het kunnen dat die ondersteuning wat korter is dan we van Apple gewend zijn vanwege de aankomende overstap naar ARM-processoren.

Toch is de MacBook Pro 13″ 2020 zeker de moeite waard. Het Magic Keyboard is in de praktijk een belangrijk verschil met de oudere MacBook-modellen en wie bereid is de hoofdprijs te betalen kan de laptop met ontzettend krachtige en moderne hardware configureren. Bovendien laat Apple eigenlijk geen steken vallen op hardwarevlak. De laptop is snel en heeft een goede accu, een heerlijk scherm en een subliem ontwerp. Dat de laptop geen touchscreen heeft en het moet doen met wat grotere schermranden dan sommige Windows-alternatieven is jammer, maar zeker voor veel zakelijke gebruikers geen groot probleem. Een aanrader dus.