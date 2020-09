Review: Dell XPS 13 2020, compacte krachtpatser

In 2012 introduceerde Dell de eerste XPS 13 en sindsdien wordt de laptop gezien als een van de beste ultrabooks. De compacte en krachtige Windowslaptop is een directe tegenhanger van de Apple MacBook Pro 13 Inch en is inmiddels aan een nieuwe iteratie toe. Techzine zoekt uit of de Dell XPS 13 2020 de hoge verwachtingen waarmaakt.

Het model dat wij testten is de Dell XPS 13 9300 met 1TB opslag, 16GB RAM, een 10e generatie Intel Core i7-processor en een 4K touchscreen. Zakelijk heeft Dell die niet standaard in het assortiment, maar kun je wel kiezen voor een vergelijkbare configuratie met 32GB RAM en 2TB opslag. Die kost 2353 euro, maar is op het moment van schrijven in de aanbieding voor 1899 euro. Grofweg kun je dus zeggen dat je voor 2000 euro een dik uitgeruste XPS 13 hebt; het basismodel met een Core i5-processor, 8GB RAM, 512GB opslag en een full HD-scherm kost ongeveer 1200 euro.

Voor dat geld krijg je een op papier bijna perfecte ultrabook. De XPS 13 combineert een bijzonder compacte behuizing met een relatief groot toetsenbord en trackpad. De specificaties zijn goed en de featureset is buitengewoon compleet. Zo heeft de XPS 13 ondanks zijn minieme schermranden volledige Windows Hello-gezichtsherkenning én een vingerafdrukscanner. De batterij is niet verkeerd en echte nadelen zijn op papier eigenlijk niet te vinden.

Indrukwekkend ontwerp

De nieuwe Dell XPS 13 is een van de kleinste 13-inch laptops die we ooit gezien hebben. Dell heeft het apparaat 6 procent dunner gemaakt dan zijn voorganger, en ook de schermranden zijn dunner geworden. Indrukwekkend, want dat had Dell al erg goed voor elkaar.

Een groot probleem van eerdere XPS-modellen is opgelost: de webcam zit gewoon netjes boven het scherm in plaats van eronder. Zo kun je weer fatsoenlijk voor de dag komen in je Teams-meeting zonder externe webcam. Over Teams-meetings gesproken: zowel de beeld- als geluidskwaliteit van de Dell XPS 13 zijn ruim voldoende. Het zijn echter niet de sterkste punten van deze laptop. De speaker van het apparaat is wel uitstekend. Die zet opvallend vol en ruimtelijk geluid neer. Het enige wat we erop aan te merken hebben is dat hij enigszins schel klinkt.

Naast de webcam heeft Dell ook nog twee infraroodsensoren voor volledige Windows Hello-integratie geplaatst. Zo biedt de laptop een fijne en veilige manier om hem te ontgrendelen.

De bouwkwaliteit van de XPS 13 is uitstekend. Het apparaat is stevig en voelt door zijn aluminium behuizing luxe aan. De binnenkant is gemaakt van koolstofvezel in de grijze variant en glasvezel in de witte. Visueel zijn we daar geen groot fan van, maar het voelt wel erg fijn aan. Het is zacht en stroef en biedt goede ondersteuning voor je handpalmen.

Dell heeft de XPS 13 uitgerust met twee Thunderbolt 3-compatible USB-C poorten, een 3,5mm audiojack en een Micro SD-geheugenkaartslot. We hadden graag nog een USB-A poort en wellicht een of twee extra USB-C poorten gezien, maar snappen dat dat gezien het formaat van de laptop lastig gaat. Het is wel erg netjes dat Dell ruimte heeft gevonden voor een geheugenkaartslot. Dat maakt gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld een camera of smartphone een stuk makkelijker.

Veel ruimte voor toetsen en trackpad

Hoewel de Dell XPS 13 een van de kleinste 13-inch laptops is, heeft het apparaat voldoende ruimte voor een goed toetsenbord en goede trackpad. Het toetsenbord is de volledige breedte van de laptop breed en heeft behoorlijk grote knoppen. De toetsen hebben bovendien een vrij grote key travel en geven voldoende feedback. Vergeleken met zijn grote concurrent de MacBook Pro 13″ vinden we de XPS 13 fijner typen, hoewel de Dell compacter is.

De trackpad is gevoelig, ondersteunt multitouch-gebaren en kan echt ingedrukt worden. Hoewel hij niet zo vloeiend en soepel werkt als de trackpad van de MacBook Pro, komt hij aardig in de buurt. Een goede prestatie voor een Windows-laptop, zeker van dit formaat.

In de rechter bovenhoek van het toetsenbord zit de powerknop, waar ook een vingerafdrukscanner ingebouwd zit. Het is fijn dat Dell de keuze biedt tussen gezichtsherkenning en de vingerafdrukscanner, zeker voor wie in de trein graag nog wat werk doet. Gezichtsherkenning werkt immers niet met een mondkapje op, en in de nabije toekomst zullen we die nog wel nodig hebben in de trein.

Prachtig display

Er zijn twee displayvarianten beschikbaar voor de Dell XPS 13: een full HD-display en een 4K-display. De displays hebben een formaat van 13,4 inch en een beeldverhouding van 16:10, waarmee ze iets hoger zijn dan het scherm van de oudere Dell XPS 13. Voor de meeste productiviteitstaken is die extra hoogte handig, en we vinden het dan ook een welkome toevoeging. Het Full HD-scherm is niet aanraakgevoelig, het 4K-paneel is dat wel.

Het door ons geteste model heeft een 4K touchscreen en dat ziet er geweldig uit. Het scherm is scherp, heeft een goede witbalans en geeft kleuren prachtig weer. De helderheid is uitstekend, het contrast is hoog en de kleuren zijn levendig. De beeldkwaliteit kan niet tippen aan het OLED-paneel dat Dell vorig jaar in de XPS 15 stopte, maar is voor een IPS LCD-scherm uitstekend. Voor zowel het 4K-paneel als het Full HD-paneel geldt dat ze Dolby Vision HDR ondersteunen en 100% van de sRGB-kleurruimte kunnen weergeven. Van de DCI P3-kleurruimte kan de Dell XPS 13 90% weergeven.

Topprestaties ondanks formaat

Op CPU-gebied is de Dell XPS 13 uitstekend uit te rusten. De laptop maakt gebruik van 10e generatie Intel Core-processoren en kan geconfigureerd worden met een Core i5 of Core i7. Helaas is het niet mogelijk om de XPS 13 met een losse grafische kaart te configureren; je zult het altijd moeten doen met de geïntegreerde Intel UHD Graphics (Core i5) of Intel Iris Plus Graphics (Core i7) GPUs. Die Iris Plus grafische kaart zal voor de meeste gebruikers overigens ruim voldoende zijn en wie meer grafische kracht nodig heeft zal vaak voor een 15-inch model gaan. Een echt probleem vinden we het gebrek aan een aparte GPU dus niet.

Dell lijkt het temperatuurmanagement van deze Dell XPS 13 beter op orde te hebben dan dat van eerdere XPS-modellen. Hoewel we de plaatsing van het ventilatierooster aan de onderkant nog steeds niet erg handig vinden, houdt de laptop zichzelf in ieder geval voorlopig goed koel. We hebben geen last gehad van teruglopende prestaties vanwege de warmte en ook de herrie die de laptop maakt valt erg mee. Bij onze XPS 15 uit 2019 begonnen hitteproblemen overigens pas na een half jaar echt te spelen. Het is afwachten hoe goed de nieuwe XPS 13 zich houdt, maar het begin lijkt in ieder geval beter dan bij de XPS 15 van vorig jaar.

De batterij van de Dell XPS 13 heeft een capaciteit van 52Wh. Daarop kan de laptop net geen werkdag vooruit bij licht gebruik. Wie zwaardere taken gaat doen op zijn laptop zal na een uur of 4 wel zonder batterij komen te zitten. Dat gaat over het door ons geteste 4K-model; Dell claimt dat de batterijduur van het Full HD-model ongeveer 30% hoger ligt. De batterijduur van de XPS 13 is voor een kleine laptop al met al voldoende.

Windows met handige extra’s

Dell heeft een aantal toevoegingen gedaan bovenop Windows voor de XPS 13, waarvan sommigen best nuttig zijn. Dell Power Manager stelt je bijvoorbeeld in staat om het accumanagement aan te passen op je gebruik van de laptop. Zo kun je ervoor kiezen hem minder ver op te laden als je hem voornamelijk aan de netstroom gebruikt om de levensduur van de batterij te verlengen. Ook Dell Mobile Connect is handig: daarmee kun je je smartphone draadloos aan de laptop koppelen en zo notificaties zien, gesprekken afhandelen en bestanden overzetten. Het is zelfs mogelijk het volledige scherm van je telefoon op de XPS 13 weer te geven.

Ook voor zakelijke gebruikers heeft Dell het nodige toegevoegd. Via Dell Data Protection kan een XPS 13 door IT-beheerders bijvoorbeeld versleuteld worden. Dell Client Command Suite helpt IT-afdelingen de apparaten op afstand te beheren en nieuwe software te implementeren.

Helaas zit er ook een keerzijde aan het verhaal: de drivers voor de Killer-netwerkkaart van het toestel blijken soms voor problemen te zorgen. Zo lezen we verhalen van laptops die niet goed op stand-by gaan wanneer ze dichtgeklapt worden. Een probleem dat wij vooralsnog op deze XPS 13 niet ondervonden hebben, maar met onze XPS 15 wel. Het is oplosbaar, maar dit soort kleine zaken kunnen wel voor irritatie zorgen en de gebruikservaring van de laptop negatief beïnvloeden.

Conclusie

Het zijn vooral kleine puntjes zoals hierboven genoemd die de Dell XPS 13 van perfectie weerhouden. Mogelijke softwareproblemen en oververhittingsissues waar wij nu nog geen last van hebben, maar wel hier en daar slechte verhalen over horen en ook vanuit onze ervaring met de XPS 15 enigszins huiverig voor zijn.

Ben je bereid dat risico voor lief te nemen, dan is de Dell XPS 13 misschien wel de perfecte kleine Windows-laptop. Hij is razendsnel, heeft een prachtig display en is ontzettend compact. Desondanks biedt de XPS 13 volledige Windows Hello-ondersteuning, heeft Dell de ruimte gevonden voor een bijzonder prettig toetsenbord en stellen ook de trackpad en aansluitingen niet teleur. Zaken als de batterij, kwaliteit van de webcam en geluidskwaliteit voor videobellen zijn niet optimaal, maar wel allemaal ruim voldoende.

De vanafprijs van zo’n 1200 euro is bovendien voor wat deze Dell XPS 13 biedt helemaal niet verkeerd. We kunnen iedereen die op zoek is naar een geavanceerde en compacte Windows ultrabook deze laptop van harte aanbevelen.