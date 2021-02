Review: Lenovo ThinkBook 14 G2, snelle laptop voor de thuiswerker

De Lenovo ThinkBook 14 G2 is een van de goedkoopste zakelijke laptops van Lenovo. Toch is hij ondanks zijn instapprijs van 659 euro behoorlijk compleet en kun je hem uitrusten met goede specificaties. In deze review zoekt Techzine uit of het apparaat de moeite waard is.

We werken tegenwoordig behoorlijk wat thuis met z’n allen, en daarvoor is een laptop met uitgebreide aansluitingen belangrijker dan ooit. Een display heb je natuurlijk nodig, maar hoeft misschien niet meer van de hoogste kwaliteit te zijn als je veel met een externe monitor werkt. En mocht je weer op pad gaan, dan is het natuurlijk wel fijn als je laptop ook draagbaar is. Hoewel de tweede generatie Lenovo ThinkBook 14 ongetwijfeld niet specifiek met thuiswerken in het achterhoofd ontworpen is, is hij daar mede door deze eigenschappen wel uitstekend voor geschikt. In deze review lees je daar alles over.

Complete aansluitingen in strak jasje

Het ontwerp van de Lenovo ThinkBook 14 valt ons in positieve zin op. De laptop is net als zijn meeste segmentgenoten grotendeels van aluminium gemaakt; wat dat betreft is het niet erg bijzonder. Wel bijzonder is de two-tone klep, en ook het gewicht en formaat zijn dik in orde. De schermranden zijn relatief klein, de laptop is makkelijk mee te nemen en het apparaat voelt bovendien stevig aan. De afwerking aan de onderkant valt ons wel een beetje tegen: daar heeft de laptop wat scherpe randjes.

Belangrijker nog dan het visuele aspect, is dat deze laptop lekker compleet in zijn aansluitingen zit. Wie veel achter zijn (thuis-)bureau zit en een stabiele internetverbinding wil, zal blij zijn met de ethernet-poort die deze laptop biedt. Verder beschikt hij over twee USB-A poorten, twee USB-C poorten, een audiojack, een HDMI-poort en een SD-slot. Een van die USB-A poorten heeft bovendien een always on-functie, waardoor je de laptop bijvoorbeeld in je tas eenvoudig als powerbank kunt gebruiken. Een compleet setje aansluitingen dus.

Aardige bediening

Het toetsenbord van de tweede generatie Lenovo ThinkBook 14 is okay. De toetsen missen een beetje key-travel, maar zijn wel lekker ruim. Het is zeker niet de fijnst typende laptop die we ooit in handen gehad hebben, maar als je er even aan went dan is er prima mee te werken. Rechtsboven het toetsenbord zit een powerknop met optioneel een ingebouwde vingerafdrukscanner. Die werkt prima en maakt het beveiligen van de laptop een stuk eenvoudiger.

De trackpad onder het toetsenbord is aan de kleine kant en voelt een beetje stroef. Wederom geldt dat het niet de meest indrukwekkende trackpad is, maar hij werkt wel goed genoeg en zal niet snel irritaties oproepen.

Liever een externe monitor

Van zijn scherm moet de Lenovo ThinkBook 14 G2 het niet echt hebben. Het 14-inch full HD-paneel is functioneel, maar niet bijzonder mooi. Aan de zijkanten heeft het scherm nogal wat last van ‘backlight bleeding’, de kleuren zijn behoorlijk flets en de helderheid had wel wat hoger gemogen. Houd je je vooral bezig met tekstverwerking, programmeren of andere zaken waarbij kleuren niet zo belangrijk zijn en werk je niet zoveel in de felle zon? Dan is het beeldscherm van de Lenovo ThinkBook 14 goed genoeg. Maar wie grafisch werk doet of graag in de zomer met een kop koffie op het terras zit te werken, kan beter verder kijken.

Dat maakt de ThinkBook G14 vooral ideaal voor wie vooral achter een bureau met een externe monitor werkt. Dan heb je immers geen last van de matige schermkwaliteit van de laptop, terwijl het scherm prima voldoet als je zo nu en dan een mailtje typt in de trein.

Videobellen met extra zekerheid

Zeker in de IT zijn veel meetings niet meer fysiek, en is het de vraag of dat ooit volledig terug zal komen. Videobellen wordt kortom extra belangrijk, terwijl je niet wilt dat hackers non-stop mee kunnen kijken via je webcam. De Lenovo ThinkBook 14 heeft daarom een zogenaamd ‘ThinkShutter’-cameraklepje waarmee je de webcam fysiek kunt afschermen als je hem niet nodig hebt. Handig!

De speakers en microfoons van de laptop zijn behoorlijk goed, waardoor je zonder problemen een videocall in kunt gaan zonder headset. Los van het handige klepje is de kwaliteit van de webcam niet briljant; zeker als de lichtomstandigheden minder ideaal zijn levert hij wat korrelig beeld. Erg verrassend is dat niet in deze prijsklasse en bovendien vinden we de geluidskwaliteit belangrijker dan de beeldkwaliteit.

Snel ondanks lage prijs

Lenovo biedt de ThinkBook 14 aan met een breed scala aan chipsets. De instapversie is voorzien van een Intel Core i5-processor en verkrijgbaar vanaf 659 euro. Dan krijg je 8GB werkgeheugen en een 512GB SSD. Verder kun je kiezen voor een AMD Ryzen 5-chip, een AMD Ryzen 7-chip of een Intel Core i7-chip. In alle gevallen gaat het om zuinige U-varianten van de processoren, met een TDP van 15 watt. De variant die wij getest hebben heeft een Ryzen 7-chip, 16GB RAM en een 512GB SSD voor 899 euro en is waarschijnlijk de beste keuze.

De Ryzen-processor weet de laptop goed door het dagelijks gebruik heen te loodsen, en voelt bij normale belasting nooit traag. Wie vooral mails verstuurt, Office-toepassingen gebruikt en misschien zo nu en dan een stukje code schrijft, heeft aan deze versie een erg fijne, snelle en stille laptop. Met zware taken als foto’s of video’s bewerken of complexe code compileren loopt de laptop tegen de grenzen van de 15W-chip aan en vertraagt het apparaat duidelijk. De batterij van de ThinkBook 14 is okay; hij gaat bij licht gebruik een uur of 5 mee. Dat kan zeker beter, maar is ook niet slecht.

De Lenovo ThinkBook 14 is standaard uitgerust met Windows 10 Pro. Daarbij valt op dat Lenovo een vrij korte trial van McAfee Lifesave meelevert, die erg vaak meldingen geeft om je over te halen een volledig abonnement te kopen. Dat is vrij hinderlijk. Een van de weinige andere meegeleverde programma’s, Lenovo Vantage, is wel handig. Als je wilt voegt Vantage een grote batterij-indicator toe aan de taakbalk met een aantal snelle instellingen als je erop klikt. Duik je wat dieper in de applicatie, dan kun je onder meer uitgebreide batterij-details krijgen en maakt Lenovo je wegwijs in de instellingen van Windows.

Conclusie

Lenovo zet met de ThinkBook 14 een betaalbare maar opvallend complete zakelijke 14-inch laptop neer. Het apparaat heeft een prima setje aansluitingen, is voorzien van handige beveiligingsfeatures als een vingerafdrukscanner en privacy-klepje voor de webcam en is mooi ontworpen. De processorkeuze is ruim en de laptop biedt heel wat power voor zijn prijs.

Wel is deze laptop vooral geschikt voor wie veel achter een bureau met extern display werkt. De schermkwaliteit is niet bijzonder goed, en ook de batterij van het apparaat kan wat beter. Ben je hele dagen onderweg, dan is de ThinkBook 14 wellicht niet de beste keuze.