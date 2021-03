Review: biedt de Samsung Galaxy S21 Ultra zakelijke meerwaarde?

De Samsung Galaxy S21 Ultra is de overtreffende trap van de Samsung Galaxy S21 serie. De smartphone heeft een torenhoge prijs van krap 1200 euro en zet daar een indrukwekkende featureset tegenover. Is de Galaxy S21 Ultra zijn meerprijs tegenover de reguliere S21-modellen waard voor de zakelijke gebruiker? Techzine zoekt het uit in deze review.

De Samsung Galaxy S21 beoordeelden we recent al als een uitstekende telefoon die voor bijna iedereen die een high-end smartphone wil een goede keuze is. De basis-S21 van Samsung kost op het moment zo’n 800 euro, en is daarmee ruim 350 euro goedkoper dan de Galaxy S21 Ultra. Een stevig prijsverschil, maar je krijgt er zeker wat voor terug. De Samsung Galaxy S21 Ultra heeft een extra luxe ontwerp, een groter en scherper scherm, een beter en uitgebreider camerasysteem en optionele ondersteuning voor de S-Pen. Bovendien is de smartphone voorzien van meer werkgeheugen én heeft hij een betere batterij.

Een indrukwekkend setje specificaties, maar wat betekent het in de praktijk voor de zakelijke gebruiker? In deze review vertellen we je daar alles over.

Belangrijke specificaties

Body Aluminium frame, glazen achterkant. IP68 waterbestendig Scherm 6,8″ AMOLED, 1440×3200 pixels. 120Hz variabele verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G Processor Samsung Exynos 2100 (5nm, 2,9Ghz octacore) Geheugen 12GB/16GB RAM, 128GB/256GB/512GB opslag Accu 5000mAh, 25W snelladen, 15W draadloos laden Software Android 11 met OneUI 3.1 Camera 108 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoekcamera, 10 megapixel 3x zoomcamera, 10 megapixel 10x zoomcamera. 40 megapixel frontcamera

IJzersterke basis

Om te beginnen de basics van de Samsung Galaxy S21 Ultra; die zijn grotendeels hetzelfde als bij de goedkopere Galaxy S21-modellen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat het apparaat een razendsnelle Exynos 2100-chipset met 5G-ondersteuning heeft. Voldoende power voor ongeveer alle taken die je op het toestel kunt bedenken. Het werkgeheugen heeft zelfs een upgrade gehad: van 8GB in de standaard Galaxy S21-modellen naar 12GB of zelfs 16GB Galaxy S21 Ultra. In de praktijk maakt dat niet heel veel verschil. Tenzij je heel veel grote documenten en applicaties naast elkaar wilt gebruiken is 8GB werkgeheugen eigenlijk altijd voldoende. Desondanks vinden we het goed dat Samsung in deze Ultra-smartphone voor het hoogst haalbare kiest.

Geheugenkaartjes komen er helaas niet meer in bij dit toestel. Gezien de opslagruimte van minimaal 128GB en maximaal zelfs 512GB zal dat voor de meeste mensen geen probleem zijn, maar mocht je nog wel veelvuldig gebruik maken van een geheugenkaart in je smartphone dan is het iets om rekening mee te houden.

Ook de software en ondersteuning van deze smartphone is het hoogst haalbare, hoewel hij dat deelt met zijn goedkopere broertjes. De OneUI-software van Samsung die over Android 11 ligt is ontzettend uitgebreid en verrijkt met Samsung’s eigen Knox-platform om het apparaat beter te beveiligen en door een IT-afdeling te laten beheren. Werkt jouw bedrijf via de mogelijkheden die Google daarvoor aanbiedt? Ook dat is dankzij het Android Enterprise Recommended-programma geen probleem. De grootste troef op software-gebied is echter de ondersteuning: Samsung belooft voor deze smartphone drie jaar Android-upgrades en zelfs vier jaar beveiligingsupdates. Dat is de langste ondersteuning die je op een Android-smartphone kunt krijgen en qua beveiligingsupdates zelfs een jaar langer dan Google voor zijn Pixel-smartphones garandeert.

Luxe van formaat

In tegenstelling tot de Samsung Galaxy S21 heeft Samsung bij de Galaxy S21 Ultra wel voor een volledig premium ontwerp gekozen. De smartphone heeft een matglazen achterkant die er bijzonder stijlvol uitziet. Het camera-eiland is van aluminium en een belangrijk onderdeel van het ontwerp geworden. Met een kleur en textuur die niet veel afwijken van de glazen achterplaat is het eiland vrij subtiel weggewerkt en daarmee erg stijlvol.

Los van de stijl, is het ontwerp van de Galaxy S21 Ultra ook functioneel goed. De smartphone is IP68 waterdicht, ondersteunt draadloos opladen en heeft een behoorlijk snelle en accurate vingerafdrukscanner in het scherm. Die zit wat hoger in het scherm geplaatst dan bij veel concurrerende merken, waardoor hij natuurlijker onder je duim terecht komt. Liefhebbers kunnen ook gebruikmaken van gezichtsherkenning, hoewel dat via de selfiecamera gaat en daarmee minder veilig is dan de oplossing van Apple.

Eigenlijk het enige minpunt van het ontwerp van de Galaxy S21 Ultra is dat hij nogal groot is. Het toestel heeft een 6,8-inch scherm en weegt krap 230 gram. Dat komt het bedieningsgemak met één hand niet ten goede. Het is een prijs die je zult moeten betalen voor het grote scherm en de uitgebreide mogelijkheden van de smartphone.

Langer werken op een groter scherm

Dat grote scherm is namelijk zeker een voordeel. Ten eerste is het een van de mooiste schermen die we ooit in een smartphone gezien hebben. Het 6,8-inch QHD+ AMOLED-paneel geeft prachtige kleuren weer, heeft een prettige witbalans en een helderheidsrange van heel donker tot heel fel. Het scherm heeft een variabele verversingssnelheid met een maximum van 120Hz. Door de verversingssnelheid aan te passen aan de content die wordt weergegeven, wordt het scherm niet alleen zuiniger maar ook in sommige gevallen vloeiender.

Het relatief zuinige scherm gekoppeld met de grote 5000mAh-batterij zorgt er bovendien voor dat je eindeloos kunt werken op de smartphone. Zelfs als je onderweg uren documenten leest op het scherm en tijdens meetings veelvuldig aantekeningen maakt, komt de batterij makkelijk de dag door. Wie het toestel niet al te veel gebruikt zal er zelfs twee dagen mee kunnen doen. Opladen gaat met maximaal 25 watt en Samsung levert geen lader mee, dus daar zijn nog wat puntjes te halen. Maar omdat de batterij zo goed scoort vinden we dat niet echt een probleem.

Optionele S-Pen

Een grote first voor de Galaxy S-lijn is dat de S21 Ultra voor het eerst ondersteuning heeft voor de S-Pen. Die uitgebreide stylus zit niet, zoals bij de Galaxy Note-serie, in het toestel ingebouwd. Hij wordt ook niet meegeleverd, maar je kunt er wel voor kiezen om het pennetje los of in een speciale case voor het toestel waar de pen bij past aan te schaffen. Je kunt ook kiezen voor de Noris Digital van Staedler, die prettiger vasthoudt maar minder makkelijk op te bergen is en wat functionaliteit mist.

Veel mensen zullen hun schouders ophalen bij de mogelijkheid om een S-Pen toe te voegen aan het toestel. Voor sommige zakelijke gebruikers kan de pen juist een groot voordeel zijn. Het maakt bijvoorbeeld het ondertekenen van contracten of het maken van kleine aantekeningen op de smartphone een stuk makkelijker. Bovendien kun je hem met het ingebouwde knopje als afstandsbediening gebruiken wanneer je bijvoorbeeld een presentatie vanaf je smartphone laat zien.

Vier indrukwekkende camera’s

Het grootste verschil met de reguliere S21-modellen zit aan de achterkant. De Galaxy S21 Ultra heeft niet drie, maar vier camera’s achterop. De grote hoofdcamera wordt vergezeld door dezelfde groothoekcamera als de Galaxy S21. De 64-megapixel zoomcamera is vervangen door twee 10MP-exemplaren: een met een zoomniveau van 3x en een met een zoomniveau van 10x. Dat biedt ontzettend veel flexibiliteit bij het maken van ingezoomde foto’s, wat natuurlijk fijn is. Bovendien is de 3x-zoomcamera kwalitatief beter dan de zoomcamera van de originele Galaxy S21. In dit geval is er namelijk een echte 3x-zoomlens voor de sensor geplaatst, terwijl de Galaxy S21 een 1,1x-zoomlens gebruikt en daarna digitaal inzoomt om tot een hybride zoomniveau van 3x te komen.

Groothoek

Hoofdcamera

3x zoom

10x zoom

Behalve de zoomcamera’s is ook de hoofdcamera verbeterd. De Galaxy S21 Ultra maakt gebruik van een grote 1/1,33″-sensor met een resolutie van 108 megapixel. Daarvan worden 9 pixels samengevoegd tot 1 pixel met meer detail, wat uiteindelijk 12-megapixelfoto’s oplevert. Op basis van de specificaties zou je misschien verwachten dat de Galaxy S21 Ultra daarmee veel beter scoort dan de Galaxy S21, maar dat valt een beetje tegen. Een groot deel van de uitstraling van een foto heeft met de beeldverwerkingsalgoritmes te maken. Die zijn bij beide toestellen uitstekend, maar wel gelijk. De grotere sensor van de Galaxy S21 Ultra vertaalt zich wel in een iets natuurlijkere look, iets meer detail én wat betere prestaties in het donker. De verschillen zijn merkbaar, maar minimaal.









Gecombineerd met de betere en uitgebreidere zoomcamera’s heeft het camerasysteem van de Galaxy S21 Ultra echter zeker een streepje voor tegenover dat van de Galaxy S21. Sterker nog, het is een van de beste camera’s die je in een smartphone kunt krijgen. Op videovlak scoort de Galaxy S21 Ultra ook goed, met vooral 4K-video’s die er erg mooi uitzien. De selfiecamera van de smartphone heeft een resolutie van 40 megapixel en maakt mooie, detailrijke plaatjes.

Conclusie

De Samsung Galaxy S21 Ultra is geheel zoals zijn naam en zijn prijs doen vermoeden de ultieme smartphone. Samsung levert met het toestel een erg goed gepolijst totaalplaatje en zonder twijfel zijn beste smartphone ooit af. De prijs is met ruim 1150 euro stevig, en ook de meerprijs over de Galaxy S21 en Galaxy S21 Plus is groot.

Voor de meeste gebruikers zal een van de reguliere Galaxy S21-modellen de beste keuze zijn. Ben je echter de hele dag met je telefoon bezig en gebruik je hem ook veel voor productiviteitstaken? Dan is de Galaxy S21 Ultra zeker het overwegen waard. Met zijn uitstekende batterijprestaties, grotere en scherpere display en optionele S-Pen is het zonder twijfel een betere tool voor de echte poweruser. Het luxere ontwerp en nog betere camerasysteem zijn daarbij mooie extra’s. Bovendien heeft de Galaxy S21 Ultra los van zijn ietwat trage laadfunctie en gebrek aan een geheugenkaartslot eigenlijk geen nadelen. De Galaxy S21 Ultra is dus de ultieme smartphone voor wie het niet erg vindt een stevige prijs te betalen.