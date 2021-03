Review: OnePlus 9 (Pro), heerlijk snelle topsmartphones

Afgelopen week kondigde OnePlus de 9-serie aan. Twee high-end smartphones die duidelijk het OnePlus DNA met zich meedragen en dichter bij elkaar liggen dan ooit. In deze review bespreken we het duo en kijken we welke je beter kunt aanschaffen.

De grote speerpunten van de OnePlus 9-serie zijn de camera’s: OnePlus ging daarvoor zelfs een samenwerking met Hasselblad aan. Maar natuurlijk hebben de toestellen meer dan dat in hun mars. Opvallend is dat OnePlus de besparingen van de 9 tegenover de 9 Pro nu meer in de esthetische hoek dan in de functionele hoek zoekt. De OnePlus 9 heeft bijvoorbeeld een plastic frame en plat display. Maar hij kan wel net als de 9 Pro draadloos laden én heeft een duidelijk betere camera dan de eerdere niet Pro-modellen van OnePlus.

Belangrijke specificaties

OnePlus 9 OnePlus 9 Pro Scherm 6,55″ AMOLED, 1080×2400 pixels. 120Hz verversingssnelheid 6,7″ AMOLED, 1440×3216 pixels. 120Hz variabele verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G 5G Processor Qualcomm Snapdragon 888 (2,84GHz octacore) Qualcomm Snapdragon 888 (2,84GHz octacore) Geheugen 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB opslagruimte 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB opslagruimte Accu 4500mAh, 65W snelladen, 15W draadloos laden 4500mAh, 65W snelladen, 50W draadloos laden Software Android 11 met OxygenOS 11 Android 11 met OxygenOS 11 Camera 48 megapixel hoofd, 50 megapixel ultrawide, 2 megapixel zwart-wit. 16 megapixel frontcamera 48 megapixel hoofd, 8 megapixel 3x zoom, 50 megapixel ultrawide, 2 megapixel zwart-wit. 16 megapixel frontcamera

Luxe ontwerp voor de Pro

De OnePlus 9 Pro heeft een duidelijk luxer ontwerp gekregen dan de OnePlus 9. De Pro-variant heeft een licht gebogen display, een aluminium frame én IP68-certificering. Dat wil zeggen dat de smartphone officieel waterdicht is. De OnePlus 9 zet daar een plat display, plastic frame en geen officiële bescherming tegen water tegenover. Wel zegt OnePlus dat het toestel hardwarematig precies dezelfde bescherming tegen water biedt. Alleen zo’n certificering kost geld, en daar was in het budget voor de OnePlus 9 geen ruimte meer voor. Jammer, maar het is fijn dat de smartphone toch tegen water beschermd is.

De OnePlus 9 (links) en OnePlus 9 Pro (rechts)

In beide gevallen valt op dat de smartphones relatief licht en handzaam zijn voor toestellen van hun kaliber. Dat is altijd prettig. Ook biedt OnePlus veel keuze in de afwerking van de achterkant. Beide telefoons hebben een glazen achterkant en zijn zowel in een matte als glanzende variant verkrijgbaar. De OnePlus 9 kun je kopen in glanzend zwart, glanzend paars of mat blauw. De OnePlus 9 Pro komt in glanzend zilver, mat groen of ‘sandstone’ zwart. Die laatste versie is geïnspireerd op de OnePlus One, hoewel hij nog steeds van glas is en daardoor natuurlijk wat gladder aanvoelt.

Functioneel zijn de twee designs goed en uitgebreid. Een geheugenkaartslot en audiojack ontbreken, maar dat is tegenwoordig helaas de standaard. De selfiecamera beschikt over gezichtsherkenning en de vingerafdrukscanners in het scherm zijn snel. Ze zitten wel enigszins laag geplaatst en zijn daardoor niet erg goed bereikbaar, maar dat went wel. De smartphones hebben allebei de mute switch waar OnePlus om bekendstaat, ondersteunen twee simkaarten én hebben stereospeakers. Die klinken bij de OnePlus 9 Pro overigens een stuk beter dan bij de OnePlus 9.

Prachtige schermen

Het display is een van de onderdelen die deze twee smartphones onderscheidt. De OnePlus 9 Pro wint het duidelijk met zijn 6,7 inch grote QHD+ amoledscherm met een variabele verversingssnelheid tot 120Hz en kleurdiepte van 10 bit. Het is een prachtig paneel met een hoge helderheid en mooie kleuren en behoort tot de top van de markt.

Toch doet de OnePlus 9 het wat dat betreft ook zeker niet verkeerd. De smartphone heeft een 6,55-inch amoledscherm met full HD+ resolutie en verversingssnelheid van 120Hz. Die is niet variabel en daardoor iets zwaarder voor de batterij, maar in de praktijk merk je dat verschil niet echt. De lagere resolutie is zichtbaar, maar niet storend. Datzelfde geldt voor de kleurweergave: die is iets minder spetterend, maar als je de smartphones niet naast elkaar legt zie je het niet.

Supersnel met fijne software

Traditionele voordelen van een OnePlus-telefoon zijn de uitstekende software, goede optimalisaties en snelle prestaties. Dat is voor de OnePlus 9-serie niet anders. Beide hebben ze een Snapdragon 888-chipset, 8GB of 12GB werkgeheugen en een scherm met een hoge verversingssnelheid. Die combinatie zorgt voor uitstekende prestaties. We hebben tijdens onze testperiode geen hapering of vertraging gevoeld en kunnen concluderen dat deze twee smartphones tot de snelsten op de markt behoren.

OnePlus 9 Pro

Bovendien is de software erg fijn. Het gaat om Oxygen OS 11 over Android 11, een schil met veel extra’s en een rustig ontwerp. OnePlus is visueel steeds meer een eigen koers gaan varen. Dat doet het wat ons betreft erg goed met rustige icoontjes, veel witruimte en weinig poespas. De OnePlus 8-serie was voor het eerst Android Enterprise Recommended, maar die certificering is voor de OnePlus 9-serie nog niet rond. OnePlus laat weten daar wel op in te zetten, maar dat de beslissing of de toestellen toegelaten worden uiteindelijk bij Google ligt. Dat is iets om rekening mee te houden als je bedrijf daar gebruik van maakt.

OnePlus 9

De updatebelofte van OnePlus is goed. De smartphones krijgen drie jaar beveiligingsupdates en twee jaar Android-upgrades. Als het verleden enige indicatie biedt van wat er met deze toestellen zal gebeuren, kun je rekenen op snelle versie-upgrades maar relatief trage beveiligingsupdates. Dat laatste is zeker voor de zakelijke gebruiker een minpuntje.

Batterijen zitten snel weer vol

De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro hebben beide een 4500mAh-batterij. Gek genoeg gaat die in de OnePlus 9 een stuk langer mee dan in de OnePlus 9 Pro. We kunnen ons voorstellen dat het grotere QHD+-scherm van de 9 Pro iets meer stroom verbruikt. Dat verklaart echter niet het grote verschil: waar we met de OnePlus 9 Pro bij intensief gebruik net de dag doorkomen, redt de OnePlus 9 het met hetzelfde gebruik makkelijk anderhalve dag. Wellicht dat OnePlus de batterijduur van de OnePlus 9 Pro met updates nog weet op te vijzelen. Voorlopig beoordelen we de batterij van de Pro echter met een krappe voldoende terwijl de OnePlus 9 ruim voldoende scoort.

OnePlus 9

Een onderdeel waarop beide smartphones in ieder geval goed scoren, is hun laadsnelheid. Beide ondersteunen Warp Charge 65T, een laadtechniek die met maximaal 65W oplaadt. Omdat de batterij uit twee losse cellen bestaat die afzonderlijk van elkaar opgeladen worden, kan de smartphone dat laadvermogen bovendien lang volhouden en gaat de levensduur van de batterij minder achteruit. Al met al zitten de smartphones in 29 minuten weer vol. Daarvoor gebruikt OnePlus een eigen laadtechniek, maar de meegeleverde lader ondersteunt ook USB PD waardoor hij alle USB-apparaten waaronder zelfs laptops kan opladen.

OnePlus 9 Pro

Draadloos laden wordt voor het eerst op beide modellen ondersteunt. De OnePlus 9 heeft een reguliere draadloze laadfunctie via de Qi-standaard met een laadvermogen tot 15W. Bij de OnePlus 9 Pro ligt de maximale draadloze laadsnelheid op 50W. Daarmee zit het toestel in 43 minuten volledig vol en dat is indrukwekkend, maar je moet er wel een speciale draadloze lader van €70 voor kopen. Heb je geen zin om dat bedrag uit te geven? Dan is er in de praktijk weinig verschil tussen de laadfuncties van de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro.

Hasselblad camera

Voor de camera’s is OnePlus een samenwerking aangegaan met Hasselblad. Deze iconische camerafabrikant heeft OnePlus vooral geholpen met het afstellen van de kleuren van foto’s, waardoor ze een meer natuurlijke look hebben gekregen. Dat verschil is merkbaar tegenover eerdere OnePlus toestellen, en ook vergeleken met andere smartphones op de markt maken de OnePlus 9 en 9 Pro mooie foto’s met realistische kleuren. Toch is de kleurcalibratie niet zo geweldig als het Hasselblad-logo misschien doet vermoeden en is de witbalans van de foto’s ook niet altijd helemaal consistent.

Los van de realistische kleuren zijn de foto’s van de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro ook mooi. Wanneer het donker wordt weten beide smartphones nog redelijk wat detail op de foto te krijgen, en is de belichting vaak erg goed. De OnePlus 9 heeft de Sony IMX689-hoofdsensor die in de OnePlus 8 Pro te vinden was, terwijl de OnePlus 9 Pro een volledig nieuwe Sony IMX789-sensor heeft. Die presteert iets beter in het donker, maar maakt vooral foto’s met duidelijk meer scherpte en details. Daarmee is de camera van de OnePlus 9 Pro zonder twijfel een stapje beter dan die van de OnePlus 9, maar ook de OnePlus 9 doet het behoorlijk goed.















Boven: OnePlus 9 Pro, onder: OnePlus 9

Beide smartphones delen hun groothoekcamera, en die is erg indrukwekkend. Het is een behoorlijk grote 50-megapixel Sony IMX766-sensor die achter een zogenaamde freeform-lens is geplaatst. Die lens moet vervorming door de grote beeldhoek tegengaan, en dat lukt aardig. Daarbij moeten we wel opmerken dat de beeldhoek sowieso wat kleiner is dan die van veel andere groothoekcamera, waardoor je net wat minder op de foto krijgt. Dat is de extra kwaliteit echter meer dan waard. De hoogwaardige sensor zorgt ervoor dat groothoekfoto’s scherp en detailrijk zijn, dat ze qua kleuren behoorlijk consistent zijn met de hoofdcamera en dat ze zelfs bij weinig licht nog goed scoren. Voor het eerst voelt het alsof je niet één, maar twee écht goede camera’s op je smartphone hebt.

OnePlus 9 Pro hoofdcamera

OnePlus 9 Pro groothoekcamera

OnePlus 9 hoofdcamera

OnePlus 9 groothoekcamera

Naast de groothoekcamera ligt in het geval van de OnePlus 9 Pro nog een 8-megapixel 3x-zoomcamera. Dat hij erop zit is fijn, maar kwalitatief kan hij niet helemaal meekomen. Sowieso niet met de twee andere camera’s op de OnePlus 9 Pro, maar ook niet met de zoomcamera’s van veel andere topsmartphones. Tot slot hebben beide smartphones nog een 2-megapixel zwart-witcamera; volgens OnePlus bedoeld om beter kleureffecten op foto’s toe te kunnen voegen. Dat kan echter ook prima softwarematig, en deze extra lens lijkt dan ook vooral een marketingdoel te dienen. De 16-megapixel frontcamera van beide smartphones is voldoende, maar behoort niet tot de top.

Filmen doe je met de OnePlus 9-serie in maximaal 8K-resolutie, hoewel je dat beter kunt laten. Die 8K-filmpjes nemen veel ruimte in en zijn minder stabiel dan de 4K-video’s die de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro maken. De 4K-video’s zijn mooi van kleur en detailrijk, maar kunnen met hun dynamische range en stabiliteit niet helemaal mee met de beste videocamera’s in de smartphonemarkt.

Conclusie

Met de OnePlus 8-serie zette OnePlus voor het eerst een echt volwassen duo aan vlaggenschepen neer, en die lijn zet de fabrikant met de OnePlus 9-serie door. Beide smartphones zijn snel, hebben fijne software, prachtige schermen, goede camera’s en een complete featureset. De Hasselblad-camera’s zijn goed, maar maken de hoge verwachtingen die de merknaam met zich meebrengt niet helemaal waar. Verder valt op dat de OnePlus 9 dankzij zijn verbeterde camera en draadloze laadfunctie een stuk dichter tegen zijn Pro-broertje aan kruipt. Daarmee is de OnePlus 9 met zijn vanafprijs van 699 euro voor de meeste gebruikers een betere deal dan de OnePlus 9 Pro, die minimaal 899 euro kost.

Voor die €200 extra krijg je een luxer ontwerp met officiële IP-certificering, een camera die scherpere en detailrijkere foto’s maakt, een QHD+ scherm met een variabele verversingssnelheid en een betere speaker. Bovendien kan de OnePlus 9 Pro sneller draadloos laden, maar daarvoor moet je wel nog eens €70 uitgeven voor een speciale lader. Daar staat tegenover dat de batterij van de OnePlus 9 – in ieder geval voorlopig – duidelijk beter presteert.

Welke je ook kiest: je kunt er zeker van zijn dat je een fijne smartphone krijgt waar je nog lang plezier van zult hebben en die weinig echte nadelen kent. Als OnePlus de toestellen nog door de toelating van het Android Enterprise Recommended-programma weet te navigeren en de batterijprestaties van de OnePlus 9 Pro verbetert met een software-update zijn de twee helemaal af.

Score OnePlus 9

9 Super prestaties

Fijne software

Compleet en betaalbaar

Prima camera Plastic frame

Schermresolutie

Score OnePlus 9 Pro