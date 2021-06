Review: Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72 zijn met recht populair

De Samsung Galaxy A-serie is al jaren de populairste smartphonelijn in de middenklasse, en menig bedrijf heeft er zijn werknemers mee uitgerust. De twee aanvoerders van de lijn zijn dit jaar de Galaxy A52 en Galaxy A72. In deze review vertellen we waarom de toestellen ook dit jaar weer een succes zijn.

Met hun prijzen tussen de 300 euro en 400 euro zijn deze toestellen relatief betaalbaar. Desondanks zijn het bijzonder complete toestellen waar menig werknemer lang plezier van zal hebben. Samsung biedt drie keuzes in de lijn: de Galaxy A52 4G, de Galaxy A52 5G en de Galaxy A72. Die laatste is er gek genoeg alleen in een 4G-variant, wat betekent dat de goedkopere Galaxy A52 5G in veel opzichten beter uitgerust is. De verschillen tussen de A72 en de A52 zijn namelijk verder klein. De Samsung Galaxy A52 heeft een 6,5-inch scherm en een 4500mAh-batterij, terwijl de Galaxy A72 een 6,7-inch scherm en een 5000mAh-batterij heeft. Bovendien wisselt de Galaxy A72 de dieptesensor in voor een veel zinvollere zoomlens.

Belangrijke specificaties

Samsung Galaxy A52 Samsung Galaxy A72 Scherm 6,5″ AMOLED, 1080×2400 pixels. 90Hz (4G) / 120Hz (5G) verversingssnelheid 6,7″ AMOLED, 1080×2400 pixels. 90Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 4G/5G 4G Processor Qualcomm Snapdragon 720G (4G) / Qualcomm Snapdragon 750G (5G) Qualcomm Snapdragon 720G Geheugen 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB opslagruimte 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB opslagruimte Accu 4500mAh, 25W snelladen 5000mAh, 25W snelladen Software Android 11 met OneUI 3.1 Android 11 met OneUI 3.1 Camera’s 64 megapixel hoofd, 12 megapixel ultrawide, 5 megapixel macro, 5 megapixel dieptesensor. 32 megapixel frontcamera 64 megapixel hoofd, 12 megapixel ultrawide, 8 megapixel 3x zoom, 5 megapixel macro. 32 megapixel frontcamera

Sober en degelijk ontwerp

De Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72 zijn eenvoudig maar erg netjes ontworpen. De achterkant – inclusief camera-eiland – bestaat uit één grote plastic plaat en komt daardoor strak over. Hoewel het jammer is dat de smartphones volledig van plastic gemaakt zijn, ligt de gebruikte plasticsoort fijn in de hand en is de afwerking prima. Bovendien lijkt Samsung het ontwerp-budget voor iets zinvollers aangewend te hebben: bescherming tegen water. Beide smartphones zijn IP67-waterbestendig, wat betekent dat je in ieder geval niet bang hoeft te zijn voor een stevige regenbui of een gemorste kop koffie. Dat is behoorlijk uniek in deze klasse en zal voor veel gebruikers zinvoller zijn dan een metalen frame of glazen achterkant.

De voorkant van de smartphones bestaat natuurlijk voor het grootste deel uit scherm, met bovenin een klein gaatje voor de selfiecamera. Dat is op zich netjes, maar helaas ligt er om die selfiecamera een glimmende zilveren ring. Die accentueert de camera wat ons betreft onnodig en reflecteert eventuele zon op het scherm extra, waardoor hij enigszins storend is.

Functioneel is het ontwerp van deze smartphones goed. Ze bieden ondersteuning voor twee simkaarten, waarbij de tweede sim ook vervangen kan worden door een geheugenkaart. Een audiojack is gewoon aanwezig en ook stereospeakers zijn van de partij. Onderin het scherm zit een vingerafdrukscanner verwerkt. Dat is op zich fijn, maar helaas werkt de sensor niet bijzonder snel en accuraat. Dat wekt soms irritatie op bij het ontgrendelen van de toestellen.

Prachtig scherm in twee formaten

Samsung staat bekend om zijn goede displays en stelt ook met deze toestellen niet teleur. De Samsung Galaxy A52 en Samsung Galaxy A72 hebben beiden een full HD+ amoledscherm met een hoge verversingssnelheid. Die ligt op 90Hz bij de Galaxy A72 en Galaxy A52 4G, en op 120Hz bij de Galaxy A52 5G. In beide gevallen zorgt het voor een erg vloeiende weergave. Het verschil is zichtbaar, maar valt eigenlijk alleen op als je de twee toestellen naast elkaar legt. In de praktijk maakt het dus weinig uit. Niet alleen de hoge verversingssnelheid maakt deze schermen prettig: ook de kleurweergave is prachtig en de helderheid ruim voldoende. Daardoor zijn de toestellen ook goed buiten in de zon te gebruiken.

Waar de schermen verschillen, is het formaat. De Samsung Galaxy A52 heeft een 6,5-inch scherm, terwijl de Galaxy A72 een 6,7-inch scherm heeft. Dat maakt de A72 iets geschikter voor bijvoorbeeld het lezen van grote documenten en het gebruiken van twee applicaties naast elkaar. Handig voor wie dat veel doet, maar we moeten ook zeggen dat het verschil in de praktijk niet bijzonder groot is. Voor veel gebruikers zal het wat compactere formaat van de Galaxy A52 prettig zijn en het scherm groot genoeg.

Uitstekende batterijduur

Qua prestaties moeten deze smartphones het vooral hebben van hun batterij. Die is namelijk uitstekend. Beide toestellen komen makkelijk de dag door, ook met intensief gebruik. Wie zijn smartphone niet teveel gebruikt, kan met de 5000mAh-accu van de Galaxy A72 twee dagen doorkomen. Met de 4500mAh-batterij van de Galaxy A52 lukt dat minder makkelijk, maar is het wel mogelijk.

De snelheid van deze twee toestellen valt gezien de prijs een beetje tegen. De 5G-variant van de Galaxy A52 is op papier de krachtigste, met zijn Qualcomm Snapdragon 750G-chipset. De 4G-variant van de Galaxy A52 en de Galaxy A72 worden aangedreven door de Snapdragon 720G-chipset. Dat is net als de Snapdragon 750G een moderne achtkernige chipset gefabriceerd op 8nm, maar de kernen die de chip gebruikt zijn iets minder krachtig. In de praktijk merk je daar overigens niet heel veel van. Alle drie de modellen zijn hardwarematig al niet de krachtigste in hun klasse, en voelen door de zware software van Samsung zo nu en dan wat stroperig aan. Het is allemaal voldoende voor een prettig dagelijks gebruik, maar veel concurrenten zijn merkbaar sneller.

Langdurig en grootschalig inzetbaar

Een groot voordeel van deze twee toestellen is de software. Samsung heeft zijn eigen OneUI schil over Android 11 gelegd, en is daarbij de zakelijke gebruiker zeker niet vergeten. Samsung heeft met Knox een uitgebreid eigen Enterprise platform, dat onder andere voorziet in verbeterde beveiliging en zaken als single touch enrollment en device management op afstand. De Galaxy A52 is bovendien toegelaten tot het Android Enterprise Recommended-programma, waarmee ook gebruikt gemaakt kan worden van Google’s Enterprise-diensten. De Galaxy A72 is op dit moment gek genoeg geen onderdeel van dat programma.

Deze toestellen, en met name de Galaxy A52, bieden dus alle ingrediënten om op grote schaal ingezet te worden binnen je bedrijf. Daar komt bij dat Samsung ze lang up-to-date en daarmee ook veilig houdt. Samsung voorziet in drie jaar Android-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates; een unicum in het middensegment.

Het enige nadeel op softwaregebied is dat Samsung behoorlijk wat bloatware meelevert. Deels gaat het om apps die zakelijk goed van pas komen: Microsoft Office, OneDrive, Outlook en LinkedIn. Maar er staat ook de nodige zinloze software op de toestellen, zoals een eigen browser van Samsung, een eigen app-store van Samsung en Samsung’s eigen slimme assistent Bixby. Allemaal applicaties waarvoor een beter alternatief uit de stal van Google ook meegeleverd is. Enfin, het is een klein nadeel op verder erg goede software.

Fijne camera’s

Hoewel de Galaxy A52 en Galaxy A72 op het oog een gelijk camera-eiland met allebei vier camera’s hebben, is de camera een van de vlakken waar de Galaxy A72 een streepje voor heeft. Beide toestellen delen hun 64-megapixel hoofdcamera, 12-megapixel groothoekcamera en 5-megapixel macrocamera. Achter de vierde lens van de Galaxy A52 is een weinig bruikbare dieptesensor, terwijl de vierde lens van de Galaxy A72 een 8-megapixelcamera met 3x optische zoom is. Dat betekent dat je met de Galaxy A72 meer flexibiliteit hebt en ingezoomd scherpere foto’s maakt.

Los daarvan scoren de camera’s van deze twee smartphones gelijk. Vooral de hoofdcamera is ontzettend goed gezien de prijsklasse. Hij voegt steeds vier pixels samen tot één grote pixel, waardoor er 16-megapixelfoto’s uit de camera komen rollen. Die hebben een goede dynamische range, zijn mooi van kleur en zijn bovendien behoorlijk consistent. De foto’s zijn detailrijk en hebben een prettige scherpte, waardoor ze natuurlijk overkomen. In het donker presteert de camera niet perfect, maar doet hij het zolang er geen bewegende objecten op je foto staan behoorlijk goed.

Samsung Galaxy A72





Samsung Galaxy A52





De groothoekcamera is niet zo goed als de hoofdcamera, maar maakt zeker voor een middenklasse smartphone mooie foto’s. De macrocamera is weliswaar kwalitatief niet briljant; het is wel een leuke toevoeging die soms van pas kan komen en de foto’s die hij maakt zijn bruikbaar. De filmfunctie van de Galaxy A72 en Galaxy A52 kan 4K-video’s maken met 30 frames per seconde en is prima. Op de voorkant zit een 32-megapixelcamera, die kleurrijke 12-megapixelfoto’s produceert en goed zijn ding doet tijdens videogesprekken.

Groothoekcamera (A72)

Hoofdcamera (A72)

Zoomcamera (A72)

Conclusie

Je kon het in de kop van deze review al lezen: het is niet verwonderlijk dat de Samsung Galaxy A72 en Samsung Galaxy A52 populair zijn. De smartphones zijn betaalbaar, ontzettend compleet en lang ondersteund. De camera’s, de schermen, de batterij en de software: het is allemaal dik in orde. Met de stevige waterdichte behuizing en 4 jaar ondersteuning steken deze twee toestellen zelfs met kop en schouders boven de concurrentie uit. Twee kleine minpuntjes: de biometrische beveiliging van de toestellen werkt niet optimaal en de prestaties lopen achter bij de rest van de markt.

Daarbij moeten we wel opmerken dat de Galaxy A52 duidelijk de beste deal is van de twee. De smartphone is wat handzamer, heeft indien gewenst 5G-ondersteuning en is aangesloten bij het Android Enterprise Recommended-programma. Met een prijs van 320 euro voor de 4G-versie en 380 euro voor de 5G-versie is hij bovendien goedkoper dan de Galaxy A72, die 400 euro kost en dus geen 5G-ondersteunt. Wat je daarvoor terugkrijgt is een wat groter scherm, een iets betere accu en een zoomcamera.

Score Samsung Galaxy A52

9 Stevig waterdicht ontwerp

Prachtig scherm

Goede batterij

Software en ondersteuning

Camera Plastic behuizing

Vingerafdrukscanner

Niet de snelste

Score Samsung Galaxy A72