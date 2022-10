Organisaties die data kunnen analyseren hebben een groot voordeel in de digitale economie. Het wordt binnen de gehele organisatie mogelijk snel betere besluiten te nemen. Ook zijn scenario’s te voorspellen en simuleren, om op kansen en bedreiging in te spelen. Voor dergelijke voordelen is het cruciaal dat IT nu en in de toekomst kan leveren. Data en analytics in de cloud zijn de uitkomst.

Iedere afdeling heeft verschillende analytics-behoeftes. Dat maakt het voor IT-afdelingen die toch al druk zijn behoorlijk lastig om analytics te regelen. Bedrijfsafdelingsmanagers kijken naar IT om te ondersteunen bij de behoeften. Voor die behoeften zijn er allerlei verschillende systemen, waardoor de IT-afdeling veel werk heeft aan het deployen, beheren, beveiligen en ondersteunen. Als IT niet snel genoeg aan verzoeken voldoet, gaan afdelingen mogelijk zelf op zoek naar on-premises- en cloud-applicaties. Daardoor ontstaan er alleen maar meer kopzorgen en risico’s voor de organisaties.

Vertraging bij de deployment en moeite bij onderhoudstaken kunnen significante problemen rond IT en analytics veroorzaken. Hierdoor wordt het vermogen van de organisatie om creatief, wendbaar en innovatief te zijn belemmerd. Hoe langer je wacht om creatief te zijn, hoe meer moeite je bedrijf heeft om bij te blijven en te concurreren in de digitale economie.

Voor organisaties die nog niet met analytics werken, maar ook voor organisaties die de voordelen willen benutten van nieuwe innovaties, is het handig de stap te maken naar data en analytics in de cloud. Door onderstaand formulier in te vullen download je een whitepaper dat nadere toelichting biedt over het bereiken van meer bedrijfsresultaten.