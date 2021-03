Begrijp de basisprincipes van kostenoptimalisatie in de cloud

De cloud is een belangrijke reddingsboei voor heel wat bedrijven, maar voor je het weet lopen de kosten op na maanden of jaren zonder controle.

Cloudkosten kunnen zonder controle heel snel de hoogte in schieten. Het is daarom belangrijk om de basisprincipes en processen goed te begrijpen als IT-team om kosten te optimaliseren. Je moet op zoek gaan naar overschotten om ervoor te zorgen dat je de waarde van elke uitgegeven euro maximaliseert.

Een besparing eenmalig uitrollen is vandaag niet genoeg. Je moet deze handelingen evalueren en blijven herhalen voor de beste resultaten. Implementeer daarom vanaf het begin gestandaardiseerde processen. Wie dat wil, kan ook extra tools inschakelen om kostenoptimalisatie door te voeren.

BigQuery in detail

In onderstaand ebook van Devoteam G Cloud worden kosten rond compute, opslag, netwerk en data analytics met BigQuery uitgebreid besproken. Zo is het vooraf belangrijk om je opslag op te ruimen voordat je een verhuis naar de cloud plant. Begrijp ook het netwerkverkeer en beslis tijdig wanneer je een VPN nodig hebt.

BigQuery komt uitgebreid aan bod in het ebook om de kosten rond data analytics goed te vatten. Het is daarin belangrijk om het verschil tussen flat-rate en on-demand goed te begrijpen. Verder worden er kostenoptimalisatietechnieken besproken voor BigQuery rond processing en opslag. Het doel is kostenoptimalisatie in actie waarbij je geniet van je succes.

