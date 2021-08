10 essentiële stappen om leverancierrisicobeheer te stroomlijnen

Met Third Party Risk Management (TPRM, of leverancierrisicobeheer) identificeren en reduceren organisaties risico’s als gevolg van derde partijen. Bij het zakendoen met derde partijen komen namelijk ook risico’s kijken, zoals een toeleveringsketen die mogelijk onderbroken wordt of derde partijen die niet kunnen leveren. Als TPRM dan niet op orde is, kunnen langdurige en ernstige gevolgen optreden. Daarom is het zaak TPRM goed in te richten.

Bedrijven zijn vaak afhankelijk van derde partijen om hun activiteiten uit te kunnen voeren. Denk aan cloudserviceproviders, leveranciers, partners en onderaannemers. Leverancierrisicobeheer kan helpen om deze derde partijen te begrijpen, maar ook bijvoorbeeld om erachter te komen welke garanties zij bieden.

TPRM wordt al jaren gebruikt voor risicobeheer. Recente gebeurtenissen brengen de discipline echter meer op de voorgrond. Disrupties als de Covid-19-pandemie treffen bijna ieder bedrijf en derde partijen waar ze zaken mee doen. Daarnaast zijn datalekken en cyberaanvallen aanzienlijke risico’s waar rekening mee gehouden moet worden.

Om van TPRM een succes te maken, moet goed worden nagedacht hoe het in te richten. Hiervoor kunnen bedrijven bepaalde best practices volgen. OneTrust formuleerde daarom 10 essentiële stappen die organisaties kunnen nemen om een gestroomlijnd TPRM-programma op te zetten. Via onderstaand formulier download je een document dat het verder toelicht.