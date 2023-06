Organisaties maken steeds meer gebruik van Microsoft 365 voor e-mail-bestandsopslag. Het platform heeft bijna 300 miljoen commerciële gebruikers die maandelijks actief zijn. Ondanks de flinke adoptie hebben bedrijven niet altijd de backups via een third-party oplossing goed geregeld, omdat ze wellicht denken dat Microsoft het voor ze doet. Daardoor is cruciale data in gevaar.

Door de cloudgebaseerde productiviteitsoplossingen van Microsoft te gebruiken, creëert je organisatie meer ongestructureerde bedrijfsdata dan ooit. De populairste producten in Microsoft 365 zijn Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, Teams en Groups. Clouddata is echter de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat ze creëert. Daarom is het essentieel om de data in Microsoft 365 te beschermen en te waarborgen dat data hersteld kunnen worden.

Of de sector waarin je actief bent sterk gereguleerd is of niet, data beschermen en beheren is altijd verstandig om:

ervoor te zorgen dat je bestanden kunt herstellen die per ongeluk zijn verwijderd door gebruikers (of met kwaad opzet)

te voldoen aan wettelijke en compliance-eisen voor het bewaren van data

succesvol te herstellen van cyberaanvallen zoals ransomware

