Hoe zet je analytics en business intelligence (BI) effectiever in?

Analytics en business intelligence (BI) zetten steeds vaker kunstmatige intelligentie (AI) en automation in om meer waarde te halen uit data. Hierbij wordt ook wel gesproken over augmented analytics: technologie die de mens ondersteunt door middel van automatisering, suggesties en begeleiding. Bedrijven hebben wel oren naar een dergelijke benadering, maar hoe omarm je zo’n strategie op de juiste manier?

Volgens onderzoeksbureau Constellation Research zijn er meerdere trends binnen de analytics- en BI-wereld in opkomst die het hele dataproces adresseren. Het resulteert in slimme features voor onder meer het voorbereiden van data, het bekijken van datasets en het selecteren van en inzoomen op visualisaties. De huidige data-professionals zullen zich met relevantere taken bezighouden, terwijl andere werknemers binnen het bedrijf door de versimpelslag ook meer BI- en analytics-platformen kunnen gebruiken.

Uiteindelijk realiseer je goede augmented analytics binnen je organisatie door met een aantal zaken rekening te houden. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag hoeveel het platform gebruikt zal worden en hoe comfortabel verschillende gebruikers met een veranderslag zijn. Daarnaast moet het een eenvoudig platform zijn, zodat niet alleen data-professionals er mee om kunnen gaan.

In onderstaande whitepaper, die we in samenwerking met SAP aanbieden, gaat Constellation Research verder in de voordelen van augmented analytics en hoe jouw bedrijf het in kan zetten en ervan kan profiteren.