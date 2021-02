Sneller apps ontwikkelen met low-code

Organisaties hebben een enorme behoefte aan het snel in gebruik nemen van nieuwe applicaties. De druk op IT-teams om snel en met minder resources te leveren neemt daardoor toe. Low-code kan het antwoord zijn: een platform inzetten dat het ontwikkelwerk versimpelt en dat applicaties in korte tijd leveren mogelijk maakt.

In het verleden was het haast onmogelijk om in drie tot vier weken een kritieke applicatie te bouwen. Maar inmiddels is het zakelijke succes afhankelijk van deze snelheid. Bedrijven die snel IT-projecten uitrollen hebben misschien wel meer kans om te slagen in de digitale economie, dan organisaties waar het niet rap gaat.

Low-code Automation Platforms kunnen bijdragen aan de veranderingen, door het ontwikkelen van applicaties te versnellen. Door zo’n platform hoeft er namelijk veel minder handmatig code geschreven te worden, bijvoorbeeld doordat simpele drag-and-drop- en point-and-clickfunctionaliteit gebruikt worden.

Goede low-codeplatforms zijn tevens in staat om data uit allerlei systemen te halen, om vervolgens nuttige informatie te tonen. Dat betekent bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie inzetten om uit grote hoeveelheden documenten snel data te halen en classificeren. Het juiste platform houdt uiteindelijk rekening met allerlei factoren, zoals sterke security en integratie met Robotic Process Automation-tools.

