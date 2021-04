Webwinkel retouren eenvoudig verminderen met een adrescheck API

Retourzendingen zijn een hoofdpijndossier voor een e-commercebedrijf. Veel webwinkels bieden als service gratis verzending aan. Als een zending dan retour komt, doet het dubbel pijn. De webshop draait op voor de kosten. Voor webwinkels is het dus belangrijk om het verzend- en retourproces zoveel mogelijk te optimaliseren. Met de adrescheck van PostNL kunnen webshops hun retouren eenvoudig verminderen.

De kosten voor zendingen die retour komen lopen snel op. Klanten denken vaak dat het enkel gaat om de verzendkosten. Een retourzending moet echter ook worden verwerkt door een webwinkel. De zending uitpakken, controleren, gegevens erbij zoeken, en vervolgacties uitvoeren. Dat kost een hoop tijd.

Sommige webwinkels compenseren dit door de klant te laten betalen voor de retourzending of proberen administratiekosten in rekening te brengen voor het retourproces. Zaken die door klanten als klantonvriendelijk worden beschouwd.

Verschillende soorten retourzendingen

Veel bedrijven scharen alle retourzendingen onder dezelfde noemer, maar ook daar zit verschil tussen. Een percentage retouren komt voort uit foutieve adresgegevens. Het komt met regelmaat voor dat een klant per ongeluk een foutief adres invult, of een adres dat helemaal niet bestaat. Daardoor kunnen bestellingen niet afgeleverd worden, of worden deze op een verkeerd adres geleverd.

Webwinkels hebben hier de afgelopen jaren wat aan proberen te doen, door hun bestelformulieren te optimaliseren en een extra bevestigingsscherm in het bestelproces te plaatsen waar alle gegevens nog een keer gecontroleerd worden.

Er is echter een eenvoudig alternatief dat dit probleem kan tackelen tijdens het bestelproces. PostNL heeft een adrescheck API ontwikkeld, waarmee elk adres tijdens het bestelproces al gecontroleerd kan worden. Zo kan op basis van de postcode en het huisnummer automatisch het adres en de woonplaats worden verstrekt in de check-out. Ook kan de adrescheck API ingezet worden om na het bestelproces het adres te controleren, voordat het pakket wordt verstuurd. Hierdoor heeft een webwinkel de garantie dat een adres bestaat en er ook bestellingen afgeleverd kunnen worden.

Door slim gebruik van data zijn nog meer voordelen te behalen. Denk aan fraudebestrijding, of direct het juiste adresformat voor verzending naar het buitenland, zodat het lokale postbedrijf het adres herkent. Lees ook ons artikel: PostNL laat bedrijven kosten besparen met adresdata.

