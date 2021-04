Snellere en efficiëntere productieprocessen dankzij hyperautomation

Bedrijven kunnen met behulp van automatisering snel groeien en transformeren. Werknemers besteden namelijk veel kostbare tijd aan simpele taken, welke vaak geautomatiseerd kunnen worden. Als deze taken door technologie uitgevoerd worden, dan blijft er tijd over die in productieve werkzaamheden gestoken kan worden.

Een goede automatiseringsslag betekent voor werknemers dat ze niet langer belast worden met alledaagse simpele werkzaamheden. Daardoor blijven ze betrokken, gaan ze innovatiever denken en komen ze met creatieve oplossingen. Bovendien ervaren klanten van bedrijven met een hoge mate van automatisering een betere interactie.

Hyperautomation betreft in het bijzonder een handelswijze waarbij het potentieel van automatisering volledig benut wordt. Robotic Process Automation (RPA) speelt hierin een belangrijke rol, maar andere technologieën kunnen ook veel betekenen. Denk aan intelligente Business Process Management, Artificial Intelligence en Optical Character Recognition.

Inmiddels profiteren verschillende sectoren van deze vorm van automatisering. Door onderstaand formulier in te vullen, ontdek je in een pdf de specifieke voordelen van hyperautomation in de productiesector.