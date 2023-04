De Nederlandse hyperautomation-specialist Ciphix heeft onlangs een investering gekregen van de private equity Mentha. De investering moet Ciphix helpen verder te groeien in Europa.

Doel van de investering, waarvan het exacte bedrag niet bekend is gemaakt, is om van het Nederlandse Ciphix een grote Europese hyperautomationspeler te maken. Denk daarbij aan het werven van nieuw talent, maar ook het realiseren van groei in het marktsegment door mogelijke overnames in binnen- en buitenland. Naast de investering gaat Mentha Ciphix ook eigen expertise voor (internationale) groeistrategieën bieden.

“We hebben veel vertrouwen in deze samenwerking. Onze reis is pas net begonnen en dit is het begin van een volgende fase. We zijn trots op ons team, de klanten en partners en zien ernaar uit om met Mentha aan boord de volgende stappen te gaan zetten”, geven de Ciphix-directeuren Koen Mallee en Marijn van de Poel aan.

Hyperautomation voor automatisering

Met hyperautomation helpt Ciphix bedrijven complexe werkprocessen te automatiseren, zodat medewerkers zich op andere taken kunnen richten. Hiervoor worden automatiseringstechnologie als RPA, op basis van UiPath, conversationele AI, process mining, low-code en iPaaS gecombineerd. Met Ciphix kunnen bedrijven repetitieve taken vergaand automatiseren en zo meer efficiency en ook fouten- en kostenreductie bewerkstelligen.

Belangrijke klanten van Ciphix zijn onder meer energieleverancier Vattenfall, de ANWB, KLM, NIBS, maar ook de gemeente Rotterdam.

