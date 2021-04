De weg naar een stabiele, snelle en schaalbare IT-infrastructuur

Veel bedrijven zijn op zoek naar een optimale klantervaring in de front- en backend. Een stabiele, snelle en schaalbare IT-infrastructuur kan hier in helpen. Het biedt een betrouwbare basis voor groei van het klantenbestand en uitbouw van digitale services. Dergelijke resultaten wist het digital commerce platform Propellor te bereiken. Wat kunnen we van het praktijkvoorbeeld leren?

Propellor B2B digital commerce helpt bedrijven bij het digitaliseren van hun sales- en orderprocessen. Hiervoor biedt het een compleet e-commerce platform. Naast dit aanbod integreert en digitaliseert Propellor online en offline salesprocessen volledig. Deze aanpak minimaliseert foutmarges en biedt mogelijkheden voor slimme analytics, marketing automation en targeted marketing. Omdat in de B2B-markt elke eindklant een eigen portfolio en prijzen heeft, ondersteunt het platform complexe orders met hoge volumes. De onderliggende infrastructuur is bepalend voor het succes van klanten. Als een webshop niet optimaal functioneert, heeft dat direct impact op de klanttevredenheid en omzet.

Om tegemoet te komen aan de eisen van Propellor en zijn klanten ontwikkelde managed services partner True samen met Dell EMC een Azure Stack HCI op basis van Intel Xeon-technologie. De combinatie van hardware en software van deze IT-infrastructuur is speciaal samengesteld om het applicatielandschap van Propellor maximaal te laten presteren. True is momenteel wereldwijd de enige partij die deze configuratie zo heeft draaien: Azure Stack HCI switchless 4 node set-up met Dell EMC AX nodes powered by Intel Xeon Gold 6244 Processor.

De keuze voor de set-up biedt diverse voordelen binnen één omgeving. Zo is de redundantie in het platform zelf opgelost. Als er onverwacht een node uitvalt, wordt deze razendsnel overgenomen. Daarnaast zijn storage, network en compute op basis van het HCI-concept maximaal verweven op één host. Het resultaat is hoge snelheid met minimale latency en interferentie.

