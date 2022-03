Bespaar op IT-uitgaven met hybrid cloud

De manier waarop bedrijven IT afnemen en afrekenen, is in de afgelopen jaren flexibeler geworden. Tegenwoordig is het mogelijk om op basis van behoefte de beste resources in te zetten. Voor IT-afdelingen biedt de flexibiliteit de mogelijkheid om snel veranderingen door te voeren, om bijvoorbeeld kosten te besparen.

IT-kosten zijn traditioneel complex en veranderlijk. Dat maakt IT-uitgaven moeilijk te voorspellen. Vastzitten aan grote investeringen en een afwachtende houding aannemen zijn echter geen opties. Een model met minder giswerk tijdens het plannen en meer vrijheid om de beste keuzes te maken, biedt uitkomst. Het is verstandig hiervoor flexibele infrastructuur op basis van een consumptiemodel te omarmen. Zeker in de huidige economische omstandigheden is flexibiliteit welkom, bijvoorbeeld om in te spelen op budgetaanpassingen van het management. Met een hybrid cloud-infrastructuur wordt kostenbeheer flexibeler en eenvoudiger.

Verschillende bedrijven profiteren inmiddels van een dergelijke aanpak. Zo kreeg het IT-team van Turnitin de opdracht een nieuw business intelligence-systeem te bouwen. Met de traditionele infrastructuur zouden alleen al de hardwarekosten uitkomen op meer dan 110.000 euro. In de afgelopen jaren omarmde Turnitin echter een kostenefficiëntere infrastructuur die geld bespaart. “Eerder stak ik al mijn tijd in brandjes blussen. Ik was harde schijven aan het verwijderen, fysieke servers aan het installeren en de status quo aan het onderhouden. Nu spin ik virtual machines op, upgraden we onze infrastructuur en verkennen we nieuwe mogelijkheden”, aldus Principal IT Engineer PJ Romero van Turnitin.

Ben je benieuwd hoe ook jouw bedrijf IT-uitgaven kan verminderen met behulp van hybrid cloud? Via onderstaand formulier download je een document met meer informatie en praktijkvoorbeelden.