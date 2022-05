De noodzaak om IT-infrastructuur te vernieuwen wordt steeds groter. Workloads worden namelijk complexer en je bedrijf krijgt te maken met grotere en wijdverspreide volumes data. Er bestaan echter veel oplossingen en benaderingen, wat de keuze voor IT-teams niet altijd makkelijk maakt. Hoe kies je de juiste server voor je organisatie? Waar moet je precies opletten?

Het selecteren van de juiste server begint met het in kaart brengen van je workloads. De match tussen beide moet perfect zijn om je te verzekeren van een optimale businessflow. Kijk hiervoor naar welke applicaties je organisatie gebruikt en hoeveel performance daarvoor nodig is. Tegelijkertijd moet meegenomen worden hoeveel personen er terecht moeten kunnen op de server en hoeveel data er geproduceerd wordt. Voor het in kaart brengen van de workloads is het tevens belangrijk om je je af te vragen hoeveel opslagcapaciteit beschikbaar moet zijn.

Match workloads en servers

Als een organisatie haar workloads in kaart heeft gebracht, is het koppelen van een server aan de workload de volgende stap. Je wilt echter geen uren spenderen aan de deployment van de server. Gelukkig hoeft dat tegenwoordig niet. Met behulp van HPE workload matching kan je in een paar clicks aan de slag. Hierbij profiteer je van het werk dat HPE’s performance engineers al voor je hebben uitgevoerd. Zij testten, benchmarkten en analyseerden verschillende workloads. Zo kan je als organisatie kiezen uit meer dan tien vooraf geconfigureerde workloadprofielen en in enkele eenvoudige stappen workloads aan een server koppelen.

Na de keuze voor een server die bij de workloads past, kan ook nog aan andere zaken gedacht worden. Bijvoorbeeld hoe veilig een server moet zijn en wat je qua eenvoud in beheer verwacht. Met de manier waarop je servers af wilt nemen en duurzaamheid kan je ook rekening houden.

