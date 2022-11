In de komende tien jaar zal de smart city-industrie naar verwachting een enorme groei doormaken. Verwacht wordt dat smart cities tussen 2020 en 2025 zullen verdubbelen, van 410 miljard dollar (416,7 miljard euro) tot 821 miljard dollar (834,4 miljard euro). Binnen de industrie zal de smart buildings-markt naar verwachting groeien van 80,6 miljard (82 miljard euro) tot 328,6 miljard dollar (334 miljard euro) in 2029.

De opkomst van smart buildings kan worden toegeschreven aan meerdere factoren, waaronder een toenemende nadruk op mensgericht design en de noodzaak voor gebouwen om te voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Deze factoren stimuleren de invoering van smart buildings en stimuleren op hun beurt de vraag naar smart building-technologie.

Smart buildings verschillen van traditionele bedrijfsgebouwen, doordat elk gebouwsysteem in een traditioneel bedrijfsgebouw een eiland is. Ethernet mag dan de gemeenschappelijke taal zijn binnen het lokale kernnetwerk (LAN) voor apparaten zoals workstations, WAP’s en VoIP-telefoons, maar historisch gezien spreken alle andere systemen hun eigen taal, met afzonderlijke regelingen, ondersteunende functies en verschillende managers die ervoor verantwoordelijk zijn. In smart buildings worden echter systemen en utiliteitstoepassingen zoals smart lighting, HVAC, beveiliging, Internet of Things (IoT)-sensoren en meer IP-compatibel en convergeren ze naar het kern-LAN voor connectiviteit. Gezien deze convergentie hebben smart buildings een networking backbone nodig om de verschillende systemen en apparaten efficiënt te laten werken.

De convergentie van gebouwsystemen op het LAN is echter niet zo eenvoudig als het aansluiten van een IP-apparaat op het netwerk. Elke nieuwe nutstoepassing die zich bij het netwerk voegt, kan een breed scala aan vermogensniveaus en datasnelheden vereisen, wat complexiteit creëert voor systeembeheerders. IoT-verbindingen zetten het core LAN, dat al connectiviteit biedt aan allerlei andere apparaten, extra onder druk. Bovendien is elk nieuw apparaat een potentiële toegangspoort tot het netwerk, waardoor de beveiliging van het netwerk kwetsbaar wordt.

Om gebouweigenaren en IT-professionals in staat te stellen slimme technologieën gemakkelijker toe te passen, heeft Leviton een nieuw netwerkarchitectuurconcept ontwikkeld, genaamd uLAN, of het utility LAN. In de uLAN-architectuur worden utiliteitsbouwsystemen zoals HVAC, verlichting, beveiliging, communicatie en consumententoepassingen gescheiden van het kern-LAN. Door de nutsbouwsystemen te scheiden in telecommunicatieruimten, kunnen gebouwbeheerders een afzonderlijk uLAN opzetten en talrijke voordelen creëren. uLAN maakt systeemconvergentie mogelijk, waarbij ongelijksoortige systemen worden geconsolideerd en de core LAN wordt ontlast. Functionele systeembeheerders kunnen de controle over hun eigen gebouwsysteem behouden en tegelijkertijd profiteren van de voordelen van IP-convergentie. Het uLAN maakt ook kosteneffectieve IT-apparatuur mogelijk, specifiek voor nutsvoorzieningen die variëren in PoE en bandbreedte, waarbij tier one switching wordt gereserveerd voor het core LAN. En wat de beveiliging betreft, maakt het uLAN een firewall mogelijk tussen het core LAN en het uLAN, waardoor het core LAN extra beveiligd wordt.

Uiteindelijk maakt het uLAN slimme technologie mogelijk terwijl maximale netwerkbeveiliging, grotere efficiëntie en minimale verstoring van het core LAN worden bereikt. Een uLAN-architectuur biedt IT-professionals in smart buildings de gestroomlijnde, efficiënte, smart buildings van de toekomst.