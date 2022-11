Extended Detection and Response (XDR) is de evolutie van Endpoint Detection and Response (EDR). EDR verzamelt en legt verbanden tussen verschillende endpoints om verdacht gedrag te detecteren. Daar doet XDR een schepje bovenop door detection and response uit te breiden naar netwerken, servers, cloud workloads en meer.

Bedrijven die kiezen voor XDR beschikken over een single pane of glass. Dat wil zeggen, één beheerconsole om zicht te krijgen op meerdere tools en aanvalsvectoren. Deze verbeterde zichtbaarheid contextualiseert bedreigingen. Security-experts kunnen de context gebruiken bij triage en onderzoek. Het is eenvoudiger om sneller te herstellen van een aanval.

XDR verzamelt en correleert automatisch data over meerdere securityvectoren. Daardoor worden bedreigingen sneller opgespoord. Security-analisten kunnen sneller reageren, zodat de bedreiging niet groter wordt. Kant-en-klare integraties en detectiemechanismes voor verschillende producten en platformen helpen bij het verbeteren van de productiviteit, detectie van bedreigingen en onderzoek.

In het kort gaat XDR verder dan endpoints, om besluiten op basis van data uit meer producten mogelijk te maken. Het maakt een eind aan het versplinterde securitylandschap en helpt bedreigingen aan te pakken. Ben je benieuwd naar meer? Via onderstaand formulier download je een whitepaper met verdere toelichting.