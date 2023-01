De veiligheid van data is vanwege de dreiging van ransomware binnen menig organisatie een hot topic. Bij onvoldoende aandacht voor datasecurity loop je een verhoogd risico op een succesvolle ransomware-aanval. De grote vraag is waar je als bedrijf op moet letten bij het inrichten van je datasecurity-strategie. Wat moet je hoog op je lijstje hebben staan om rekening mee te houden?

De effectiviteit van ransomware is in de afgelopen tijd enorm toegenomen. Daardoor is ransomware een grote zorg, wat ervoor zorgt dat er goed over datasecurity nagedacht moet worden. De inrichting van die datasecurity-strategie kan beginnen door je als organisatie af te vragen welke data cruciaal is. Het kan gaan om vertrouwelijke informatie of gegevens die cruciaal zijn voor het productie- of bedrijfsproces. De betekenis van cruciale data zal wat dat betreft per bedrijf verschillen.

In een reeks video’s gaan we in op ‘De waarde van data’. We praten over de huidige uitdagingen en ook hoe organisaties ze het hoofd kunnen bieden. We zijn voor deze video’s in gesprek gegaan met Sander Kerkhoffs, Area Vice President Europe Central & North bij Rubrik. Eerder kwamen daar video’s uit voort over de effectiviteit van ransomware en het herstellen van ransomware.

In de derde en laatste aflevering van deze serie hebben we het vooral over hoe organisaties zich optimaal voorbereiden op onder andere ransomware-aanvallen. Zeggen dat datasecurity een cruciale rol speelt is niet zo moeilijk, maar hoe breng je dat in de praktijk? We hebben het in deze aflevering over concrete stappen die organisaties kunnen zetten om dit te bereiken. Via onderstaand formulier krijg je toegang tot de video.