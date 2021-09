Met Digital Intelligence transformatiekansen vinden

Digitale transformatie verandert industrieën volledig, alsmede de verwachtingen van klanten. Veel organisaties willen dan ook het maximale uit digitale transformatie halen. Toch is er vaak een gebrek aan zichtbaarheid en te weinig echte kennis over zakelijke processen. ‘Digital Intelligence’ kan ondersteunen in digitale transformatie-initiatieven.

Om met digitale transformatie-projecten succesvol te zijn, is er behoefte aan inzicht in hoe bestaande processen zich gedragen en hoe ze in elkaar steken. Op die manier kan je beter automatiseringskansen vinden. Dit met als doel om een concurrentievoordeel te behalen en de customer experience te verbeteren.

Digital Intelligence biedt organisaties die een data-gedreven business model nastreven een antwoord. Hiermee krijgen ze een technologiesuite voor content- en procesbegrip, om precies te weten hoe de business werkt. Met Digital Intelligence implementeer je initiatieven die zichtbaarheid ondersteunen en procesgedrag snappen. Je organisatie ontdekt zo welke processen te automatiseren en verbeteren zijn.

