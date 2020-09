Goede technologie als stimulans voor productiviteit en motivatie

In de huidige markt kan je haast nog alleen relevant blijven door gebruik te maken van goede technologie. Idealiter is iedere werknemer te spreken over deze technologie. Dan kan het echt als middel dienen om de productiviteit en motivatie een boost te geven. Als IT-beslisser ben je dan ook op zoek naar de perfecte mix. Maar hoe vind je die eigenlijk? En waar moet je rekening mee houden?

Om te ontdekken hoe de behoeften van moderne werknemers eruit zien, deed Dell Technologies onderzoek. Aan de hand van gedetailleerde cijfers is in kaart gebracht wat een werknemer echt nodig heeft en hoe hun werkpatronen eruitzien. Ook wordt gekeken naar wensen en frustraties met betrekking tot het maximaal bij kunnen dragen aan het succes van de organisatie.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn vier types werknemers opgesteld, waar je als IT-beslisser je beleid op kan afstellen. Het gaat daarbij om werknemers die zich primair op de werklocatie (kantoor) bevinden, maar bijvoorbeeld ook de extreem mobiele medewerker (werken op afstand, veel reizen).

Benieuwd hoe je hun productiviteit en motivatie een boost kan geven? Download dan onderstaande onderzoeksresultaten van Dell Technologies (in samenwerking met Intel).