Samsung DeX een gimmick of juist super handig

Het succes van de Galaxy S8 is evident. De vlaggenschepen van Samsung zien er prachtig uit, behoren tot de snelste Android-telefoons van dit moment en vliegen als warme broodjes over de internationale toonbanken. Een grote zakelijke troef van het apparaat is de Samsung DeX. De nieuwe Desktop Experience van Samsung waarmee je de S8 omtovert tot super slimme werkplek. Is het dockstation een gimmick of juist super handig?

Terwijl de volledige consumentenindustrie voor smartphones in de ban is van de BKR-registratie geldt dit natuurlijk niet voor bedrijven en ZZP´ers. Een Samsung Galaxy S8 in combinatie met de Samsung DeX is voor veel ondernemers een slimme oplossing.

Samsung DeX ideaal voor de ZZP’er

Begin jij net een bedrijf begonnen of heb je al enige tijd een onderneming, dan is de Samsung Desktop Experience (DeX) helemaal zo gek nog niet. Het nieuwe dockstation van Samsung tovert namelijk een betrouwbaar vlaggenschip in een handomdraai om tot een werkstation. Een noodzaak voor de ondernemer is bereikbaar zijn. Daarvoor moet een ondernemer kunnen vertrouwen op zijn of haar smartphone. Samsung vlaggenschepen staan er om bekend dat ze lang mee gaan en zeer functioneel zijn. Het nieuwe vlaggenschip van Samsung voldoet volledig aan de noodzakelijke eisen voor een ondernemer. Hier lees je alles over de Samsung Galaxy S8.

De grote troef van Samsung in 2017 is Samsung DeX. De techniek is zeker niet nieuw. Microsoft wist met Continuum al smartphones om te toveren tot een functionele werkplek. Samsung brengt de slimme techniek naar Android via Samsung DeX. Het verruimt je enkele werkplek naar vrijwel overal. Onderweg ben je optimaal bereikbaar met de Galaxy S8 en bij aankomst op het werk of thuis plaats je de telefoon in de DeX en werk je verder. Het enige dat je daarnaast nog nodig hebt, is een beeldscherm, muis en toetsenbord. Ideaal voor de gemiddelde ZZP´er of bijvoorbeeld makelaars die veel onderweg zijn.

Hoe werkt de Samsung DeX

De Samsung DeX werkt mega simpel. Je koppelt het dockingstation aan een beeldscherm, muis en toetsenbord en eventueel vaste internetverbinding. Vervolgens plaats je de telefoon in het dockingstation. Binnen enkele seconden zie je het startscherm op je beeldscherm. Uiteraard beschikt de smartphone over een office pakket en kun je zeer eenvoudig foto’s bewerken en bestanden aanpassen. Ondertussen houdt je contact met leveranciers en klanten via WhatsApp of e-mail. Wil je optimaal gebruik maken van de mogelijkheden, dan kun je via draadloze speakers bellen terwijl je verder werkt.

De Samsung DeX kost circa 150 euro en een Samsung Galaxy S8 zo’n 799 euro. TIP: verschillende providers geven aantrekkelijke kortingen op het toestel als je een ruim abonnement vanaf circa 5 GB afsluit.

Deze blog is ingezonden door René Dekker, smartphonespecialist bij Telefoonabonnement.nl.