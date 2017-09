6 overwegingen voor je de wereld van de applicatiecloud betreedt

Services

Afgelopen jaar is het gebruik van de cloud enorm toegenomen – en zo te zien gaat die trend in 2017 gewoon door. Volgens Gartner zal de totale vraag naar cloud computing dit jaar met 18 procent groeien. Als je ziet dat deze ontwikkeling zich doorzet bij de grote organisaties wereldwijd, dan is het goed voor te stellen dat binnen 15 maanden 80 procent van alle IT-budgetten inderdaad opgaat aan cloudapplicaties en –oplossingen zoals Gartner voorziet.

Er is een opvallende toename in het aantal grote concerns dat ervoor kiest om applicaties naar de cloud te verplaatsen. Daarbij is het wel goed om te bedenken dat iedereen een andere definitie heeft van de cloud. Het kan gaan om een gedeelde of gehuurde IT-infrastructuur, data- of documentopslag of om een ontwikkel- en uitrolplatform voor maatwerk applicaties. De applicatiecloud kan ook ingezet worden voor het automatiseren van zakelijke functies met behulp van een gedeelde configureerbare applicatie inclusief alle infrastructuur, het onderhoud en de diensten om het platform verder te ontwikkelen. Daarbij hebben we het wel over de groei in cloudgebruik, maar er is nog steeds een grote groep organisaties met on-premise applicaties. Om precies te zijn, 65 procent van alle enterprise-processen draait nog in de eigen datacenters van enterprises.

Voor de applicatiecloud is er ook zeker geen ‘one size fits all’-aanpak. Wat kun je verwachten als je overweegt om je zakelijke activiteiten over te brengen naar een cloudapplicatie-suite? Ik zet zes zaken op een rij waar je rekening mee moet houden.

1. Reken op grote dingen

De nieuwe generatie cloudapplicaties heeft veel functionaliteiten en is in hoge mate configureerbaar. Dankzij geavanceerde software engineering-processen en –tools, in combinatie met kortere releasecycli en zware concurrentie, zijn de huidige applicaties veelzijdiger en beter dan de on-premise-varianten die hiervoor beschikbaar waren.

2. Reken op volledig ontwikkelde applicatie

Hiermee bedoel ik dat een organisatie meer nodig heeft dan alleen een web-based userinterface om de data te vergaren, op te slaan en te gebruiken. Je hebt iets nodig dat de business-processen via workflows en best practices ondersteunt. De kans is groot dat jouw organisatie honderden applicaties op een platform heeft draaien. De opgetelde kennis over best practises zit besloten in de kern van deze applicaties. Maak gebruik van deze kennis!

3. Reken op de keuzes die je moet maken

Ik heb al met heel wat cloudapplicatieplatforms te maken gehad vanuit vrijwel alle zakelijke invalshoeken. Van sales tot marketing, van HR tot finance – op elk gebied is er een groot aanbod en veel competitie. Om er zeker van te zijn dat je een echte en juiste cloudapplicatie krijgt, is het verstandig om alle mogelijkheden te bekijken en flink te shoppen zodat je het platform vindt dat het beste past bij je business.

4. Reken op flexibiliteit

Het is gelukkig niet meer zo dat een nieuwe release automatisch betekent dat de applicatie uit de lucht gaat en dat je de eigen aanpassingen kwijt bent. Op dit moment zijn juist korte updatecycli de norm. De applicatieplatforms hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt en zijn nu volledig ingericht op flexibiliteit en eigen aanpassingen. Dankzij de ‘rich data’-modellen van een geavanceerde cloudsuite kunnen applicaties geconfigureerd en aangepast worden zonder wijzigingen aan te brengen op het platform.

Kanttekening: dat het kan, hoeft niet te betekenen dat je dat ook altijd moet doen. Het is belangrijk om je te concentreren op de 20 procent maatwerk die verantwoordelijk is voor de 80 procent van de zakelijke waarde die voor succes zorgt.

5. Reken op waterdichte beveiliging

De afgelopen periode zijn we overspoeld met berichten over wereldwijde cyberaanvallen. Het is dan ook niet zo gek dat Forrester voorspelt dat de uitgaven voor cloudbeveiliging in 2021 oplopen tot GBP 2,75 miljard. En dan wordt in mei 2018 ook nog de GDPR van kracht. Dat betekent dat beveiliging en toegangscontrole bij organisaties absoluut top-of-mind moeten zijn. Beveiliging is bij de meeste cloudapplicatiesuites dan ook bij het ontwerp al ingebracht. Organisaties verwachten ook niet anders dat ze de volledige en veilige regie over hun data en applicaties hebben.

6. Reken op een steile leercurve

Al die datarijkdom, beveiliging, configureerbaarheid en zichtbaarheid leiden er ook toe dat jij en je team nieuwe vaardigheden moeten aanleren. Dat is een uitdaging maar ook pure noodzaak als je applicaties naar de cloud overbrengt. Investeren in trainingen en het inwinnen van advies bij ervaren implementatiepartners zijn uiterst waardevol tijdens deze exercitie.

Het is duidelijk dat geautomatiseerde integraties een belangrijke rol spelen in de zakelijke toekomst. Er is minder tijd nodig voor handmatig onderhoud om de applicaties te beheren en te laten draaien en dat helpt de IT-teams om efficiënter te werken. Met veelzijdige integraties kun je het ontwerp, het onderhoud en de updates van integraties via eenvoudige drag-en-drop interfaces centraliseren – zonder dat daarvoor codewerk nodig is – waardoor data, apps en systemen samenkomen en gebruikers er snel en flexibel mee kunnen werken.

Het is nu de tijd om na te denken over het verplaatsen van businessprocessen naar de cloud. Natuurlijk zijn er uitdagingen, maar de business case voor de overstap naar een cloudapplicatiesuite is veelbelovend. Met de overwegingen zoals hierboven genoemd zou je een beeld moeten hebben van de stappen die je organisatie moet zetten om volop te profiteren van de mogelijkheden.

Geschreven door Max van Eeghen, director, EMEA sales and business development bij Dell Boomi.