Nutanix heeft zijn visie voor de cloud gepresenteerd. Het verwacht de komende 10 jaar nodig te hebben om dit tot in perfectie uit te voeren. Het begin van die visie verwachten we eind 2023 of begin 2024. Na het veroveren van de HCI-markt en de clusters door te trekken naar de cloud, is het nu tijd voor cloud native ondersteuning.

Bij Nutanix is de afgelopen jaren flink wat veranderd. De oprichter en CEO, Dheeraj Pandey, is vertrokken en vervangen door Rajiv Ramaswami. Hem spraken we al eens in een uitgebreid interview. Daarnaast zijn er meer mensen op topposities gewisseld en is er een andere wind gaan waaien bij Nutanix. De focus lag voorheen op zo snel mogelijk groeien met onder meer grote marketingcampagnes. De focus lag niet zozeer op winst maken. Onder Ramaswami is de visie veel gebalanceerder en moeten de resultaten ook gewoon goed zijn.

Al die veranderingen in een organisatie vragen om een nieuwe koers en een nieuwe visie. Recent organiseerde Nutanix het .NEXT-event in Chicago, het moment waarop klanten, partners, media en analisten bij elkaar komen. Het ideale moment voor Nutanix om zijn nieuwe visie en strategie uit de doeken te doen.

Korte terugblik op Nutanix

De route die Nutanix tot op heden heeft afgelegd, is om eerst een uitgebreide HCI-oplossing te bouwen en te leveren. Eerst met eigen hardware, daarna werd het een software-oplossing op hardware van grote merken als Dell, HPE en Lenovo. Op slechts een aantal of op tientallen nodes (servers) kan je een complete Nutanix-cloudinfrastructuur uitrollen waarop je workloads eenvoudig kan laten landen en beheren.

Nadat Nutanix dit voor elkaar had, werden de pijlen op de cloud gericht. Door de grote verschillen van alle cloudproviders besloot Nutanix om zich te richten op het uitrollen van Nutanix-clusters op cloud gebaseerde bare metal servers. Hierdoor werd het mogelijk om je on-prem cluster te koppelen met een cloud cluster, waardoor je over een identieke omgeving beschikt. Dit met als grote voordelen dat er eenvoudig data kan worden uitgewisseld, workloads kunnen worden verplaatst en backups en disaster recovery vrij eenvoudig zijn geworden.

Als je zou moeten spreken over een nadeel dan is het dat de Nutanix-infrastructuur bovenop de bare metal servers wordt gelegd met alle eigen policies, netwerk routing en dergelijke. De integratie met andere oplossingen van de cloudproviders maakt dit een stuk lastiger.

Hier komt Project Beacon om de hoek kijken en de visie van Nutanix voor de komende tien jaar. Met Project Beacon moet er echt een hybrid multi-cloud komen, waarbij de workloads in de native omgeving van de cloudproviders gaan draaien.

Wat is Project Beacon?

Het doel van Project Beaon is om alle data van een workload te ontkoppelen van de infrastructuur zodat die mobiel en verplaatsbaar wordt en overal kan draaien.

Kubernetes heeft gezorgd voor eenvoudiger container management, waardoor de workload zelf is losgekoppeld van de infrastructuur en overal kan draaien. Ook kan er qua compute snel op en afgeschakeld worden met containers. Hoewel er al de nodige smaakjes op de markt zijn van Kubernetes, is er een ongeschreven regel dat men de API’s niet aanpast, zodat het eenvoudig blijft om workloads te verplaatsen van de ene naar de andere Kubernetes-omgeving. Gecontaineriseerde applicaties zijn hierdoor in de basis snel en eenvoudig te verplaatsen.

Het gaat vaak mis bij PaaS-oplossingen waarvan de applicatie afhankelijk is. Dit kan een database-server zijn, maar ook caching of search zorgen soms voor uitdagingen. Als je een applicatie snel wilt kunnen verplaatsen, is dus niet enkel een flexibele applicatieschil nodig, maar ook een flexibele dataschil. Met Project Beacon wil Nutanix straks een totaalpakket leveren waarmee je met één druk op de knop elke workload in elke omgeving kan draaien. Of zoals ze het zelf stellen: “Run everywhere”.

Nutanix Database Services (Nutanix Era) ligt aan de basis van deze visie

Enkele jaren geleden kwam Nutanix met een nieuwe oplossing op de markt, Nutanix Era. Vorig jaar werd deze dienst hernoemd tot Nutanix Database Services. Met Nutanix Database Services kan je als organisatie fors besparen op het beheren, updaten en patchen van databaseservers. Dat is namelijk exact wat Nutanix Database Services kan leveren.

Met een druk op de knop kan je een nieuwe Microsoft SQL-, MongoDB-, MySQL-, Oracle- of Postgres-database uitrollen, waarbij Nutanix Database Services al het werk uit handen neemt. Nutanix maakt een nieuwe VM aan waarin de betreffende database-oplossing draait en zorgt voor het patchen en optimaliseren van het OS en de database-server.

Momenteel kan je Nutanix Database Services on-prem, op de edge of in een Nutanix Cloud cluster (NC2) gebruiken. De bedoeling is echter dat je dit straks native in AWS EC2 en Azure kan doen. In de AWS of Azure klantomgeving maakt Nutanix dan een VM aan waarin de betreffende database-oplossing draait en wederom automatisch wordt beheerd.

Dat ziet Nutanix op dit moment als een eerste stap. De stap daarna is dat het ook data-services als caching, search en streaming wil gaan aanbieden. Hierdoor wordt de data volledig ontkoppeld van de onderliggende infrastructuur en kan die snel worden verplaatst.

Nutanix biedt dan ook de mogelijkheid om een AWS EC2 VM te migreren naar een Azure Hyper-V VM. De VM in kwestie wordt dan in transit omgezet naar het andere formaat. Niet uniek, wel uitdagend. Het idee is dat VM’s die je on-prem hebt draaien of op de edge dan ook eenvoudig kunnen worden gemigreerd naar je AWS- of Azure-klantomgeving.

Wanneer Project Beacon het levenslicht ziet is nog onduidelijk. Wij vermoeden eind 2023 of begin 2024, maar CEO Ramaswami was hierin duidelijk: het is een project zonder productnaam omdat het een visie is. Een visie voor de komende 5 tot 10 jaar.

Toont Nutanix een halve visie of is het gek geworden?

Als je als IT-organisatie je visie voor de komende vijf a tien jaar durft te presenteren ben je of niet goed bij je hoofd of je hebt de helft nog niet verteld. Vijf jaar is namelijk een eeuwigheid in de IT. Er verandert elke vijf jaar zo enorm veel dat het vrijwel niet te voorspellen is.

Dus zijn ze gek geworden bij Nutanix? Of moeten we Project Beacon zien als een tipje van de sluier? Wij vermoeden het laatste. Als je ziet waar het bedrijf vandaan komt, met welke organisaties het de concurrentie aangaat en wat er tot op heden geslaagd is, dan is het bedrijf zeker niet gek.

Het uiteindelijkE doel van Nutanix is waarschijnlijk om een volledige hybride multi-cloud oplossing te bieden die compatibel is met meerdere cloudproviders. Heb je daar dan vijf tot tien jaar voor nodig?

Nutanix moet de complete cloudinfrastructuur doorgronden

Zodra Nutanix workloads gaat draaien op de native cloudomgeving in plaats van op een Nutanix-cluster (NC2) in de cloud, krijgt het te maken met een compleet andere infrastructuur. Elke cloud heeft zijn eigen netwerk-oplossing. Die regelt hoe netwerkverkeer wordt gerouteerd, maar ook hoe je monitoring toepast of het cloudnetwerk beheert. Of het nou gaat om het toepassen van policies, het open of dichtzetten van poorten, het in kaart brengen van het netwerkverkeer of het toepassen van zero-trust: elke cloudprovider gebruikt zijn eigen netwerkmodel, security policies en hypervisor.

Het komt erop neer dat Nutanix de complete cloudinfrastructuur moet ontleden en doorgronden om hier optimaal gebruik van te kunnen maken. Uiteindelijk moet het voor de Nutanix-klant wel toegankelijk en eenvoudig blijven.

Het zal betekenen dat er bijvoorbeeld security policies zijn die straks enkel op Nutanix-infrastructuur werken, omdat de clouds het niet ondersteunen. Of dat er verschillen zijn in de ondersteuning. Nutanix zal voor elke policy moeten kijken of er iets vergelijkbaars bestaat in een cloud en dat moet koppelen of ondersteunen. Dat is echt enorm veel werk. vandaar dat de focus echt ligt op AWS en Azure. andere cloudproviders zijn voorlopig niet in beeld.

De eerste stappen worden gezet

Tijdens het .NEXT-event komt Nutanix er niet mee weg om enkel visie te tonen. Gelukkig kon het ook enkele nieuwe oplossingen presenteren die binnen die visie passen en die wel op korte termijn beschikbaar komen. Zo zal binnenkort control panel Nutanix Central beschikbaar komen. Hierbinnen kan een Nutanix-klant al zijn Nutanix-clusters beheren, zonder te hoeven wisselen van control panel.

Nutanix Central

Op dit moment logt een klant nog in op zijn Nutanix-cluster en kan het deze beheren. Ook kan het al workloads naar andere clusters verplaatsen, maar moet het vervolgens wel in de nieuwe cluster inloggen. Dat is omslachtig. Nutanix stelt dat het dan ook met volledige single pane of glass komt, één control panel waarin je alles kan beheren. Dat wil zeggen je on-prem, edge en cloud clusters, maar ook alle losse diensten van Nutanix zoals de Nutanix Database Services, backups, disaster recovery en straks Project Beacon. Als je inlogt in dit control panel krijg je een overzicht van al je verschillende clusters en door daarop te klikken ga je direct naar het beheer van een cluster. Zo kan je bijvoorbeeld met één druk op de knop een Postgres-database aanmaken.

Nutanix Data Services for Kubernetes

Een oplossing die binnen enkele maanden beschikbaar komt, is Nutanix Data Services for Kubernetes. Organisaties die veel gebruikmaken van Kubernetes en dat doen op verschillende infrastructuren hebben flink wat meerwerk te doen doordat het opslaan van bestanden in elke cloud anders is geregeld. Met Nutanix Data Services (NDS) wil Nutanix ondersteuning gaan bieden voor stateful applicaties. Met NDS kan men dataopslag provisionen aan Kubernetes pods en applicatie namespaces. Ook biedt NDS de mogelijkheid voor snapshots en disaster recovery.

Als Nutanix Data Services binnenkort beschikbaar komt zal dat in eerste instantie zijn voor Nutanix Cloud Clusters. Met het oog op Project Beacon is het echter de bedoeling dat ook NDS straks beschikbaar komt in de native cloud.

MuliCloud Snapshot Technology

Tot slot nog kort aandacht voor een service die tijdens .NEXT een beetje is ondergesneeuwd. De nieuwe MultiCloud Snapshot Technology (MST) biedt de mogelijkheid om snapshots te maken naar cloud native object stores. In eerste instantie is dat enkel AWS S3. Het idee is dat je direct snapshots kan maken naar de cloud, bijvoorbeeld van je Kubernetes containers. Hierdoor kan je ze ook razendsnel verplaatsen naar de cloud indien nodig. Zo’n Kubernetes snapshot is namelijk ook direct op een andere infrastructuur te draaien.

Nutanix wil brug slaan tussen edge, on-prem en cloud

Nutanix lijkt het onmogelijke te willen gaan doen: een brug slaan tussen de verschillende cloudproviders, en uiteraard de edge en on-prem datacenters. Het is nu al mogelijk om één uniforme infrastructuur te hebben op verschillende locaties. Hiervoor kan je een Nutanix Cloud Infrastructuur uitrollen. Een laag die direct op de hardware van je servers in het datacenter draait, of op de bare metal services in de cloud. Het beperkt echter de integratie met cloud native oplossingen waar sommige cloudproviders in uitblinken.

Daarom gaat Nutanix over een tijdje ook de native cloud ondersteunen. Te beginnen met dataopslag voor Kubernetes. Daarna moet de ondersteuning voor veel meer diensten volgen en uiteindelijk ook databases in de cloud.

Het zou ons overigens niet verbazen als de cloudproviders nog gaan proberen om Nutanix tegen te werken. Zij hebben er namelijk geen baat bij als een speler in de markt alle cloudproviders compatibel maakt met elkaar. Ook is de visie van alle hyperscalers totaal niet gericht op de on-prem markt. Zij blijven vooral inzetten op cloud-only, hooguit wat kleine oplossingen voor on-prem waarin de cloud vervolgens ook direct een grote rol speelt. Het is een interessante visie van Nutanix, één die zeker zou kunnen werken en die we met veel plezier op de voet gaan volgen.

