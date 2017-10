TechDays 2017: Leer werken met Containers

Apps & Software

Tijdens de TechDays 2017 zijn er bijzonder veel sessies waar je kennis rond Microsoft technologie kan worden bijgespijkerd. Wij lichten een aantal onderwerpen uit, waarvan wij denken dat die voor veel IT’ers vandaag de dag belangrijk zijn. Vandaag is het de beurt aan de containers. Veel IT’ers hebben inmiddels wel gehoord van het werken met containers, maar gebruiken dit nog niet. Degene die er al wel gebruik van maken willen eigenlijk niet meer terug, dat zorgt voor nieuwsgierigheid. Tijdens de TechDays kan je leren werken met Containers binnen het Azure-platform.

In totaal zijn er acht sessies die direct of indirect gaan over het werken met Containers. Als je deze sessies bij hebt gewoond heb je een veel beter beeld hoe je containers kan gebruiken, waar je ze kan inzetten en welke voordelen ermee te behalen zijn. Als we naar de sessies kijken rondom containers dan zijn dit de belangrijkste:

Containerized Delivery from the trenches with Visual Studio, Azure and Docker door Cornell Knulst op donderdag 12 oktober om 13:15

Run Linux and Windows Containers on a Hybrid Docker Swarm door Elton Stoneman op donderdag 12 oktober om 14:00

OpenShift Container Platform (Kubernetes) on Azure door Samuel Terburg op vrijdag 13 oktober om 10:00

Running containerized windows applications on Azure Container Services or Service Fabric door Marcel de Vries op vrijdag 13 oktober om 12:45

Using the Azure Container Service in your company door Jan de Vries op vrijdag 13 oktober om 14:30.

Natuurlijk kan je ook zelf nog even goed naar alle sessies kijken op deze pagina. Mocht je de komende periode je verder willen verdiepen in Containers en wil je deze gaan inzetten in het bedrijf, dan is de TechDays een goed moment om je kennis te verbreden en je vragen te stellen.

De TechDays wordt op 12 en 13 oktober georganiseerd in de Amsterdam RAI, kaartjes kan je hier kopen. Techzine is dit jaar wederom mediapartner en zal ook van de partij zijn met een eigen stand. Kom vooral even langs!