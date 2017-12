Data Intelligence zorgt voor zuiverder vergelijk

Services

Data, big of niet, is steeds meer voor handen en het versnelt veranderprocessen. In veel business is data inmiddels de rode draad door alles er gedaan wordt. Bijvoorbeeld binnen de marketing is data hét instrument om campagnes effectiever in te zetten. Ook de vergelijkingswebsites maken op grote schaal gebruik van data. De enorme hoeveelheid data, intern en extern, geeft inzicht; handvatten tot verbetering. Voor vergelijkingswebsites is het duidelijk welke vraag er ligt. Opgevraagde data en eigen gegevens leiden tot en snel en real-time vergelijk en daarmee antwoord.

De informatie ligt bij de consument

Hoe meer gegevens er worden uitgelezen, opgeslagen en ingezet, hoe meer er wordt geknibbeld aan de morele en wettelijke privacy-grenzen. De Nederlandse burgers, consumenten staan vrij negatief tegenover het inleveren van privacy en natuurlijk is het een zeer valide discussie. We willen er wél graag iets tegenover zetten; omdat data van bedrijven ook eenvoudiger te vergaren is en steeds beter ingezet wordt, krijgen de consumenten meer in handen. Waar je als consument voorheen bedrijven vooral op de mooie blauwe ogen moest geloven, ligt er nu veel meer mogelijkheid tot controle. Het internet en de komst van big data hebben veel veranderd. De toegankelijkheid van informatie maakt dat wijzelf meer weten, kunnen nagaan en zo een beter fundament leggen voor keuzes.

Vergelijkingssites

We vergelijken wat af met z’n allen, en terecht. Energie vergelijken en overstappen kan bijvoorbeeld al €400 per huishouden per jaar opleveren, wijst onderzoek van Autoriteit Consument & Markt uit. Dat is een fijn bedrag. Door het vrijgeven van de energiemarkt kwam de concurrentie op gang, waar vergelijkingssites slim op ingesprongen zijn. Inmiddels zijn vergelijkingssites ook aanjagers voor die competitie. Uiteindelijk komt het de consument ten goede.

Het real-time element werd eerder al genoemd, we moeten hier niet lichtzinnig over denken. De energiemarkt is gigantisch en continue in beweging. Met stijgende en dalende olieprijzen, inkoop en verkoop van duurzame energie en vele andere factoren die de prijs beïnvloeden, kan het moment op de dag dat je vergelijkt van invloed zijn op de uitkomst van de vergelijking. Energieleveranciers zijn altijd bezig met het aanpassen van hun tarieven. Omdat de data direct wordt opgevraagd en verwerkt, heb je als consument een real-time vergelijk en is je informatie zuiver.

Worden we er beter van?

Naast de energievergelijker hebben we vele andere sites waar we als consument almaar kunnen vergelijken. Welke aanbieder geeft de voordeligste prijs voor die specifieke hotelkamer? Welke ziektekostenverzekeraar geeft de beste prijs voor de beste dekking? Welke hypotheek past het beste bij mijn wensen en mogelijkheden? Zelfs als je iets kleins wilt kopen als een T-shirt, dan kan je terecht op vergelijkingssites die je direct inzicht geven in welke winkel de meest voordelige prijs biedt.

Zijn we vergelijkingsmoe?

We zijn Nederlanders en bepaalde vooroordelen kloppen gewoon. We zijn vaak op zoek naar de meest voordelige prijs. Als je ziet hoe vaak er in Google een zoekterm met daarin het woord “vergelijken” wordt ingetikt, dan is het duidelijk dat we alles behalve moe zijn. (De data van Google geven hier overigens mooi inzicht in, ja, wederom die data.) Het levert ons iets op en daarom vergelijken we. Van de andere kant moet je de tijdsinvestering wel afwegen tegen je mogelijk winst. En er zullen altijd mensen zijn voor wie vergelijken gewoon en hobby is.

Gebruik data…

…maar blijf altijd zelf denken. Een kritische consument doet de burger recht. Ook data kan gemanipuleerd worden, zorg dus bij grote aankopen of contracten altijd voor een extra controle. Informeer in je kring welke vergelijkingssites betrouwbaar zijn en gebruik deze om de informatie van aanbieders te verifiëren. Data Intelligence geeft vele kansen en het is wijs om het in te zetten in je voordeel.

Dit is een ingezonden bijdrage van Energievergelijken.nl. Via deze link kun je bijvoorbeeld energieprijzen vergelijken en besparen.