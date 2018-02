AWS: 5 manieren om de smart city mogelijk te maken dankzij de cloud

Services

Terwijl smart cities al jaren veelbelovend zijn, lijken ze nu pas daadwerkelijk tot bloei te komen. De belangrijkste reden is het feit dat we nu over de netwerkconnectiviteit, de backendopslag- en computerinfrastructuur beschikken om hun volledige potentieel te ontketenen. Dit is goed nieuws voor burgers, en een goed voorteken voor gemeenten en regeringen, wier werk en het dagelijks leven wordt vergemakkelijkt in een smart city.

Amazon Web Services beschrijft 5 manieren waarop smart cities werkelijkheid kunnen worden, door gebruik te maken van cloud.

1. De cloud ontketent het volledige potentieel

Essentieel voor zowel smart cities als collaborative cities, is een robuuste cloud-backend. Dat betekent eenvoudig gezegd, dat alleen door gebruik van de cloud de implementatie van een smart city mogelijk is.

Steden genereren namelijk peta bytes aan gegevens. Al deze informatie moet veilig worden opgeslagen. De schaalbaarheid van een cloud vermindert de noodzaak om voortdurend de opslagcapaciteit te upgraden. Net zo belangrijk zijn de cloudanalyses, die een groot aantal gegevenssets bijna real time kunnen analyseren en zo de leefbaarheid van een stad voor burgers kan verbeteren.

“Een goed voorbeeld hiervan is de stad Chicago, die als een van de eersten sensoren in de stad plaatste. De sensoren meten permanent de luchtkwaliteit, lichtintensiteit, geluidsvolume, hitte, neerslag, wind en het verkeer,” aldus Giulio Soro, Smart City Solutions Architect van Amazon Web Services. “De gegevens van deze sensoren gaan naar de cloud waar het wordt geanalyseerd. De verzamelde datasets van Chicago’s ‘Array of Things’ worden vervolgens openbaar gemaakt voor onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers om innovatieve manieren te vinden om de gegevens te vertalen verbeterplannen. ”

Voor gemeenten die de implementatie van smart city willen verkennen, is deze typisch Internet of Things (IoT) oplossing een goed eerste stap. Door het gebruik van talloze verbonden sensoren kan in een groot gebied informatie worden verzameld. Het probleem met deze aanpak is dat het aanzienlijke investeringen in deze speciale sensoren vereist. Desalniettemin moeten overheden worden aangemoedigd om alle alternatieven te overwegen, die kunnen worden gebruikt om de stad met behulp van cloudtechnologie leefbaarder te maken.

2. Maak gebruik van bestaande middelen

Een van die alternatieven is om gebruik te maken van bestaande sensoren die steden mogelijk al tot hun beschikking hebben. Een voorbeeld van hoe dit zou kunnen werken, is slim parkeren, waarbij mensen een mobiele app kunnen gebruiken om beschikbare parkeerplaatsen in de buurt te bekijken bij het navigeren door een stad.

EYSA, het Spaanse bedrijf dat gespecialiseerd is in geïntegreerde mobiliteitsoplossingen, ontwikkelde ParkXplorer, een slim mobiliteitsplatform voor het beheer van “oppervlakte parkeren op gemeentelijk niveau” met innovatieve en efficiënte oplossingen op het gebied van stedelijke mobiliteit. De toepassing maakt gebruik van de cloud om parkeermeters, smartphones, parkeersensoren, PDA’s van parkeercontrollers en andere apparaten uit het parkeerecosysteem aan elkaar te koppelen. Zo kunnen zij een ​​verbeterde en vereenvoudigde parkeerdienst bieden aan burgers in 60 steden in Spanje.

ParkXplorer maakt gebruik van Big Data-technologieën voor het verzamelen, integreren en verwerken van informatie die door het ecosysteem wordt gegenereerd. Het bedrijf levert realtime bruikbare feedback om het resourcemanagement te maximaliseren en de backoffice te optimaliseren. Het platform is ontwikkeld op AWS cloud waardoor het volledig flexibel en schaalbaar is, en automatisch reageert op variaties. Dankzij de cloud kan ParkXplorer parkeren eenvoudiger, sneller en efficiënter maken.

3. Informatie van overal

Een andere manier om gebruik te maken van bestaande infrastructuur is door een goedkope, laagvermogen-sensor aan een bus of straatlantaarn te koppelen. Zo kun je er effectief een dataverzamelaar van maken. In een grote stad als Londen bijvoorbeeld, kunnen met sensoren op bussen gegevens verzamelen terwijl ze de stad doorkruisen. Denk aan informatie zoals verkeersbewegingen, CO2-niveaus, temperatuur en geluid. Met cloudanalyses kan deze informatie vervolgens worden geëxtrapoleerd en geanalyseerd om vast te stellen waar files of ongelukken zijn, of waar de niveaus van verontreiniging tot onveilige niveaus stijgen. Burgers kunnen vervolgens via een mobiele app geïnformeerd worden. Mensen praten vaak over steden als levende, ademende entiteiten en op deze manier kun je daadwerkelijk een real-time MRI-scan van een stad maken.

“Het openbaar vervoer van Spanje, dat miljoenen mensen per dag vervoert, zou op een vergelijkbare manier kunnen worden ingezet,” aldus Soro.

4. Innovatie uitbesteed

Het koppelen van sensoren is niet de enige manier om de cloud te gebruiken om een ​​slimmere, collaboratieve stad te creëren, Een andere mogelijkheid is het publiceren van open datasets. Terugkerend naar het voorbeeld van Chicago: deze stad publiceert een Excel-spreadsheet met de datum, beschrijving en GPS-coördinaten van straten die moeten worden schoongemaakt. In Chicago worden geparkeerde auto’s op de aangegeven data weggesleept en kunnen hun eigenaren een boete krijgen. Met dit in gedachten gebruiken onafhankelijke ontwikkelaars de dataset om een ​​app te maken waarmee gebruikers kunnen zien wanneer een specifieke straat wordt schoongemaakt en een e-mailwaarschuwing ontvangen als ze in de buurt wonen of werken.

Een van de grote voordelen van het delen van datasets is dat individuele ontwikkelaars apps kunnen ontwerpen, die tegen een kleine vergoeding kunnen worden gebruikt, of die advertentie-inkomsten kunnen opleveren. Zo ontstaat een app-ecosysteem, dat continue innovatie bevordert. We zien nu wereldwijd al veel voorbeelden van dergelijke innovatieplatformen.

In het Engelse Peterborough City heeft het stadsbestuur weerstations geïnstalleerd in scholen in de stad. De sensoren worden gebruikt om meteorologische data en klimaatactiviteit te bewaken. De gegevens kunnen worden gebruikt op alle niveaus van het onderwijs, van wetenschap tot technologie. De stad ontdekte ook dat het open source maken van de gegevens van de weerstations, een onverwacht neveneffect had. De beschikbare dataset trok ontwikkelaars aan die graag van de data gebruik willen maken. Zo werd het tekort aan developers in de stad aangevuld. Het delen van datasets op deze manier heeft veel potentieel. Door bijvoorbeeld datasets van weerstations en ziekenhuistoegangen te delen, kan een stad bijvoorbeeld bepalen of een temperatuurdaling correleert met toegenomen ziekenhuisopnames, en voorzorgsmaatregelen nemen.

5. Burgers worden app-ontwikkelaars dankzij open data

Een echte smart city is een stad die niet alleen beschikt over sensoren die gegevens verzamelen, maar ook over geëngageerde burgers die helpen bij het verzamelen van gegevens die anderen ten goede komen.

Het is duidelijk dat smart cities en cloudtechnologie een natuurlijke fit zijn: smart cities genereren een continue stroom aan nieuwe data, en past zich aan aan de behoeften van haar burgers. De cloud kan zich snel aanpassen aan de evoluerende behoeften van zijn gebruikers.

Overheden en gemeenten zouden niet alleen smart cities moeten bedenken, door het inzetten van sensoren om informatie te verzamelen. Het is zeker zo belangrijk om de bestaande infrastructuur te gebruiken, voor zover dat mogelijk is.

Daarnaast is belangrijk te realiseren dat de nieuwe realiteit en de beschikbare data, ook nieuwe businessmodellen oplevert. Burgers zijn niet alleen verzamelaars van informatie, maar in potentie ook makers van toepassingen van de beschikbare, open datasets. De verstrekte informatie kan worden geanalyseerd met behulp van beveiligde cloudtechnologieën zoals Amazon Web Services. Dit alles komt niet alleen de stad ten goede, maar vervult vooral de belangrijkste belofte van smart cities: een hogere levensstandaard voor burgers.

Dit is een ingezonden bijdrage van Amazon Web Services. Via deze link vind je meer informatie over de smart cities-mogelijkheden van de provider.