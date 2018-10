Hoe IoT de sportwereld transformeert

De wereld van sport blijft evolueren. Van verwachtingen van fans tot analyses van spelers. Directe toegang tot alle relevante informatie is van het grootste belang om te winnen. Internet of Things (IoT) helpt om een concurrentievoordeel te creëren voor eigenaren, competities en teams. Hieronder vier manieren waarop IoT sport transformeert via smart venue technology.

Betrokkenheid van fans

Fans eisen meer data en technologie zorgt ervoor dat het er is. Het verbeteren van de toeschouwerservaring wordt mogelijk gemaakt door steeds meer personalisatiemogelijkheden. Voorbeelden hier van zijn; stoelupgrades, wachtrij duur van de kiosk updates, interactieve touchscreen information kiosks en smart locaties. Dit alles helpt fans om op een spannende manier verbonden te zijn met het spel waar ze zo van houden.

Stel je voor: terwijl je het stadion nadert, krijg je een kaart van de locatie met de snelste route naar je stoel. Als je iets wilt eten, kun je bijna realtime informatie krijgen over de dichtstbijzijnde snackkiosk met de kortste wachtrij. Misschien wil je wat merchandise uit de teamwinkel kopen. Dit kan dan door te betalen en uit te checken zonder in een lange rij te staan. Smart venue technologie in actie.

Vervoer

Voor vervoer kan ook gebruik gemaakt worden van IoT. Sportevenementen en entertainment trekken steeds meer fans. Irritatiepuntjes bij fans zijn vaak verkeersopstoppingen en parkeerproblemen en met Smart Venue technologie wordt dit aangepakt.

Parkeerbeheersystemen kunnen helpen de toegang te regelen over meerdere parkeerfaciliteiten, inclusief vooraf gereserveerd parkeren, routing van voertuigen, digitale betalingsopties en meer. Dit kan het algehele proces stroomlijnen van de ervaring van de front-end-fan, de back-end-operaties en efficiëntie verbeteren.

Fans die met het openbaar vervoer gaan, worden door digitale borden geïnformeerd wanneer de volgende bus of trein bijna vertrekt of aankomt in real-time. Elektrische fietsen kunnen worden gehuurd door maar één tik op je smartphone op stations of in de stad. Voor pendelaars die carpoolen, hebben stadions speciale drop-off en pick-up locaties om het gemak en de toegang voor fans te verbeteren. Vrijwel real-time verkeersplanning kan je helpen bij het vinden van de optimale route naar huis.

Infrastructuur

Dankzij intelligente infrastructuur maken slimme sensoren en camera’s het op afstand bewaken van de omstandigheden van de locatie mogelijk. Dit alles kan worden gedaan door applicaties die net zo gemakkelijk te gebruiken zijn als de smartphone die we gewend zijn. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld noodzakelijke reparaties proactief worden aangepakt in plaats van reactief.

Intelligente infrastructuur helpt locaties ook om energie-efficiënt te worden. Met slimme verlichtingsoplossingen bijvoorbeeld, kunnen we bestaande verlichting van locaties vernieuwen en IoT-oplossingen gebruiken om het gebruik van energie voor deze activiteiten te optimaliseren. Videocamera’s kunnen interessante inzichten geven in de verkeerspatronen in het stadion om te zorgen dat stadions de vraag in bijna real-time kunnen afstemmen.

Publieke veiligheid

Als laatste, maar zeker niet het minste, de openbare veiligheid. De openbare veiligheid heeft grote voordelen bij het gebruik van IoT nu stadiums steeds meer tech-driven worden. Drones kunnen bijvoorbeeld paramedici laten zien wat er gaande is bij een ongeval in het stadion voordat ze aankomen. Het potentieel om een connected drone in te zetten en informatie te verzamelen van de plaats van een noodsituatie. Hierdoor worden veiligheidsdiensten geholpen belangrijke beslissingen sneller te nemen.

Conclusie

Stadiums zijn als kleine steden. Als leider op het gebied van smart cities technologie heeft AT&T de unieke technologie-expertise om tegemoet te komen aan de evoluerende behoeften van sportlocaties.

Om aan deze specifieke behoeften te voldoen, is ” AT&T Professional Services” een samenwerking aangegaan met Threaded, een wereldwijd sportstrategieën adviesbureau. Samen zorgen we ervoor dat de sportindustrie toegang heeft tot het volledige potentieel van IoT-middelen dat slimme locaties, gegevens, beveiligings- en innovatieconsultantservices biedt.

Dit is een ingezonden bijdrage van AT&T. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.