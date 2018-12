VMware gaat vol inzetten op containers en nog bredere multicloud

Tijdens de Europese versie van VMworld 2018 in Barcelona waren we te gast om te horen hoe het gaat met VMware en welke kant het bedrijf op beweegt. Bij VMware zien ze stilstaan waarschijnlijk als achteruitgang, want het bedrijf geeft vol gas en presenteerde updates voor zo’n beetje elke oplossing. Uiteindelijk wil VMware gewoon de cloud infrastructuur provider zijn voor elke onderneming, zowel on-premise als in de cloud. Daar voegt het nu een stevig container aanbod aan toe en het toont hoe het zich voorbereid op edge computing.

VMware is nog steeds een echte techneuten club, dat bleek ook tijdens de keynote. Pat Gelsinger, de CEO van VMware, gooit er in twee uur tijd een keynote uit waarin elke VMware-oplossing de revue passeerde, er updates werden gepresenteerd en omdat het kon gooide hij er ook nog drie productdemo’s uit met de hulp van een aantal collega’s. Voor de bezoeker van VMworld die niet volledig op de hoogte is van de VMware-producten was het aanpoten om het bij te houden.

Het is wat veel, maar als je alle aankondigingen naast elkaar zet dan is het zeker wel te behappen. VMware blijft een virtualisatie expert en dat is de basis van elk product, of het nou gaat om on-premise, de cloud, workspace of de meer complexe netwerkvirtualisatie NSX. De hybrid en multicloud blijft de focus van VMware, waarbij het nu fors gaat inzetten op containers. Ook is het bedrijf al bezig met edge computing, wat we in een apart artikel uiteen hebben gezet.

VMware is de hybrid cloudinfrastructuur leverancier

VMware is de grootste leverancier van on-premise- en cloudinfrastructuur, met alle aankondigingen zal het die positie niet zomaar verliezen. Daarnaast wil het zijn footprint in de public cloud verder uitbouwen, daarom zagen we eerder dit jaar tijdens VMworld US al een uitbreiding van VMware on AWS. Waarbij het mogelijk werd om database en storage-oplossing in AWS te combineren met VMware on AWS. Daarin kwam ook de echte multicloud strategie van het bedrijf naar voren. Waar we eerder ook al uitgebreid stil stonden bij de hybrid cloud strategie.

Uitbouwen partnership met AWS en IBM Cloud

Tijdens deze editie van VMworld Europa doet het bedrijf er nog een schepje bovenop. Zo zal VMware on AWS beschikbaar komen in alle AWS-regio’s. Ook heeft het de samenwerking met IBM verder uitgebouwd. VMware on IBM Cloud kon voorheen al wel gekoppeld worden met andere IBM Cloud-oplossingen, maar de twee platformen werden niet gezien als één. Bedrijven moesten het netwerkverkeer tussen VMware on IBM Cloud en bijvoorbeeld IBM Watson gewoon betalen. Daar komt nu een einde aan. De beperking is opgeheven. VMWare on IBM Cloud bevindt zich nu ook binnen de IBM Cloud, waardoor alle IBM-oplossingen zijn de koppelen zonder netwerkkosten. Dat is een logische stap voorwaarts, de diensten stonden toch al in dezelfde datacenters. Klanten hoeven dus niet gemigreerd te worden.

Mission Critical cloud

VMware on IBM Cloud gaat ook proberen zich te differentiëren van VMware on AWS. Alle klanten zijn welkom op de IBM Cloud, maar de focus komt duidelijk te liggen op de grotere enterprise organisaties. IBM heeft een mission critical cloudomgeving geïntroduceerd in alle regio’s met een uptime garantie van 99,99 procent. Het kan dit bieden door flink wat extra redundantie in deze cloudomgeving in te bouwen. Bedrijven die applicaties hebben die gewoon altijd beschikbaar moeten zijn en echt bedrijfskritisch zijn kunnen nu kiezen voor dit IBM Cloud aanbod, zonder dat ze zelf al die redundantie moeten inbakken.

Natuurlijk zal er een wat hoger prijskaartje hangen aan deze cloudoplossing, maar bedrijven met bedrijfskritische applicaties zullen dit naar verwachting graag betalen. De eventuele downtime binnen deze omgeving blijft dan altijd beperkt tot secondes of maximaal enkele minuten op basis van de grootte van de VM.

VMware neemt Heptio over en investeert verder in Kubernetes containerplatform

Samen met de andere Dell Technologies dochter Pivotal, had VMware al een Kubernetes containerplatform onder de naam VMware PKS. Met de overname van Heptio, die tijdens VMworld bekend werd gemaakt, voegt het de nodige expertise toe aan het bedrijf omtrent Kubernetes. Bij Heptio zijn twee van de drie bedenkers van Kubernetes betrokken.

Heptio zal de nodige technologie gaan toevoegen PKS waardoor VMware zich verder kan gaan onderscheiden als een van de beste oplossingen voor containers. Zeker voor bedrijven die containers willen gebruiken in een hybrid of multicloud omgeving waar dus ook on-premise deel van uitmaakt. Het wordt dan mogelijk om eenvoudig containers te verplaatsen tussen de verschillende cloudomgevingen.

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om hun VM’s verder op te splitsen op applicatieniveau en deze in containers te steken. Hierdoor kunnen applicaties onafhankelijk van elkaar worden beheerd en geüpdatet. Containerization begint een nieuw buzzwoord te worden binnen enterprise organisaties.

VMware kiest qua mutlicloud strategie voor een nog breder model bij VMware PKS. Op dit moment is VMware PKS beschikbaar op AWS, maar zal binnenkort ook beschikbaar komen op Azure en Google Cloud Platform en VMware on AWS. De IBM Cloud wordt vooralsnog niet meegenomen in deze, wat toch wel een opvallende keuze is.

VMware NSX-T brengt netwerk microsegmentatie naar containers

Met VMware NSX was het al mogelijk om tussen virtual machines het netwerkverkeer dicht te timmeren met microsegmentatie. VMware gaat nu een stap verder door AppDefense standaard toe te voegen aan het vSphere aanbod. Hierdoor kan geautomatiseerd worden bepaald welk netwerkverkeer wordt aangemerkt als goed en de rest wordt standaard geblokkeerd en gelockt.

Met VMware NSX-T trekt VMware deze oplossing ook door naar containers. Het netwerkverkeer tussen containers kan middels microsegmentatie ook worden dichtgetimmerd en ook AppDefense kan geautomatiseerd het goede gewenste netwerkverkeer scannen en vastleggen, waardoor eventueel afwijkend verkeer automatisch wordt geblokkeerd en gelogd. Door uit te gaan van wat goed is en de rest te blokkeren is een omgeving veel veiliger, want er hoeft niet actief gezocht te worden naar wat slecht is, al het andere wordt gewoon geblokkeerd en gelogd voor de IT-admin.

Kosten besparen met Cloudhealth

Tijdens VMworld US maakte VMware bekend dat het Cloudhealth had overgenomen. De oplossing van Cloudhealth is in staat om het complete cloudportfolio van een bedrijf in kaart te brengen. Hiermee kunnen kosten, gebruik, veiligheid en prestaties inzichtelijk worden gemaakt. Zo kan het in sommige gevallen bijvoorbeeld zinvol zijn om minder compute of storage in te zetten bij bepaalde VM’s omdat ze dit niet nodig hebben. Of om deze juist uit te breiden omdat bepaalde diensten tegen de limieten aanlopen van de beschikbare compute of storage.

De uitgebreide analyses kunnen in een vroegtijdig stadium al analyses bieden van mogelijke problemen met de gevoerde limieten. Of juist zorgen voor een enorme kostenbesparing. Zeker bedrijven die duizenden euro’s per maand besteden in de public cloud. Dit soort bedrijven hebben vaak een groot aantal VM’s en oplossingen draaien. Het is lastig om daar overzicht over te houden is in al de verschillende control panels. Dat brengt Cloudhealth mooi samen in hun pakket. Op dit moment bieden ze ondersteuning voor AWS, Azure en Google Cloud Platform. Wederom is IBM hier de grote afwezigen.

Alles bij elkaar kunnen we concluderen dat VMware weer een flinke update over de hele linie heeft doorgevoerd. We hebben tijdens VMworld echt moeite moeten doen om het allemaal bij te houden. Volgend jaar gaan we maar een dagje langer, zodat we nog even door kunnen sparren over het een en ander.