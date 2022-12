VMware heeft onlangs de komst van vSphere+ Standard aangekondigd. Deze versie van het VMware vSphere Standard-instapmodel geeft als abonnementsversie ook cloudfunctionaliteit.

De introductie van de met cloudconnectiviteit uitgeruste en een via een abonnement beschikbare versie van vSphere Standard volgt op de eerdere introductie dit jaar van het op abonnementen gebaseerde vSphere+.

Volgens VMware blijkt uit de reacties op de introductie van dit laatste multicloudplatform dat klanten verschillende edities van het vSphere-portfolio inzetten voor verschillende omgevingen en workloads. Wel willen ze daarbij de versie die zij gebruiken allemaal aan de Cloud Console koppelen en hiervan de voordelen als clouddiensten en gecentraliseerd beheer gebruiken.

Voor de eindgebruikers van vSphere Enterprise Plus naar vSphere+ was een dergelijke overstap eenvoudig. De omgevingen van vSphere Standard-gebruikers zijn in principe in orde met alleen de basisfunctionaliteit van de oplossing, maar misten de voordelen van cloudconnectiviteit, zo gaven gebruikers aan.

Introductie vSphere+ Standard

Als reactie op de wens naar meer cloudconnectiviteit en beheerfunctionaliteit via de Cloud Console, komt de nieuwe versie vSphere+ Standard. De nieuwe iteratie biedt met het abonnementsmodel de functionaliteit van zowel vSphere Standard als van vCenter Standard. Gebruikers kunnen zoveel mogelijk vCenter instances deployen als zij nodig hebben. Een gecentraliseerd beheer is mogelijk via de Cloud Console.

Het nu beschikbaar gemaakte abonnementsmodel wordt afgerekend op gebruik per core en gebruikers hoeven de licenties niet via keys te beheren.

Voordelen

Volgens VMware brengt vSphere+ Standard gebruikers verschillende voordelen. Denk daarbij aan meer productiviteit door verschillende beheerdiensten via de VMware Cloud Console.

Daarnaast zorgt deze op abonnementen gebaseerde versie ervoor dat cloudfunctionaliteit zonder problemen naar bestaande on-premises vSphere deployments kan worden gebracht. Ook moeten hosts en workloads hiervoor niet worden aangepast.

Overstapprogramma

Voor een overstap van vSphere Standard naar vSphere+ Standard kunnen klanten het Subscription Upgrade Program (SUP)-programma van VMware gebruiken. Dit overstapprogramma helpt bij de transitie van eeuwigdurende licenties naar abonnementen.

Een bestaand op CPU gebaseerde licentie wordt hierbij omgezet in een per-core gebaseerd abonnement tot 32 cores op basis van hun serverconfiguraties. De kosten krijgen dan een korting van 50 procent, zodat overstappers alleen voor gebruik van 16 cores betalen. Op het moment van vernieuwing van de abonnementen, gaan gebruikers pas het volledige bedrag betalen.

