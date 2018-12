Citrix zet in 2019 vooral in op automated workflows in Citrix Workspace

Een paar keer per jaar zijn we te gast bij Citrix, om te praten over de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Zo bezochten we dit jaar al twee Citrix-events. Nu was het tijd voor een gesprek met Jeroen van Rotterdam, executive vice president of engineering.

Voor de zomer waren we op Citrix Synergy, waar Citrix Workspace werd gepresenteerd als de nieuwe Citrix-oplossing voor de toekomst. Alles wat daar gepresenteerd werd zou binnen 90 dagen beschikbaar komen. Het is goed om te horen dat vrijwel alles inmiddels beschikbaar is, ook binnen de gestelde termijn.

Citrix is al de grootste speler in de gevirtualiseerde desktops, maar de concurrentie in die markt zal alleen maar toe gaan nemen. Daarom zet het bedrijf nu vol in op de volgende generatie van gevirtualiseerde omgevingen. De unified workspace, waarbij de gebruiker op elk apparaat met een identieke omgeving kan werken die dezelfde vormgeving en layout kent. Uiteraard wel aangepast op het schermformaat van het apparaat.

Daarmee neemt het een drempel weg waar we de komende jaren mee te maken gaan krijgen. De volgende generatie die aan het werk gaat is opgegroeid met Android en iOS. Zij hebben veel minder met macOS en Windows gewerkt, waardoor dat voor hen als omslachtig en ingewikkeld aan voelt. Door als bedrijf gebruik te maken van de unified workspace haal je die barrière weg, want de unified workspace is simpel opgebouwd zodat iedereen ermee kan werken.

Waarde toevoegen aan Citrix Workspace

Nu Citrix Workspace een feit is, wordt het tijd om de oplossing uit te bouwen met features waar bedrijven wat aan hebben en waar de gebruiker iets aan heeft. Aan de ene kant gaat het dan om zaken als single sign-on en analytics, waar bedrijven echt blij van worden.

Met single sign-on kan vanuit de Workspace-app automatisch worden ingelogd in 188 applicaties. Zoveel ondersteunt Citrix Workspace er inmiddels. Aan de andere kant kan Citrix Workspace zo worden dichtgetimmerd dat gebruikers al hun zakelijke applicaties gebruiken via de Workspace-app, waardoor ook exact inzichtelijk te maken is wat een werknemer de hele dag doet. Dit gaat verder dan “zit de gebruiker in Salesforce of op Facebook”. In veel gevallen kan het zelfs zien welke features het binnen een SaaS-applicatie gebruikt.

De native applicaties van bijvoorbeeld Salesforce en Workday worden op dit moment nog niet ondersteund voor analytics. Dit heeft ermee te maken dat die native applicaties buiten de Workspace-app om werken. Het is technisch wel mogelijk om daar analytics op toe te passen. Hiervoor zou Citrix dan een API-proxy moeten ontwikkelen. Zover is het echter nog niet. Momenteel onderzoekt het die mogelijkheden nog. Wel is het mogelijk om via single sign-on beleid te maken dat gebruikers alleen via Workspace mogen inloggen en niet via de native applicatie.

In 2019 zet Citrix in op automated Workflows

Tijdens Citrix Synergy werd er al gerept over de workflows die Citrix straks standaard gaat ondersteunen. Deze feature is echter niet binnen 90 dagen beschikbaar gekomen. Het gaat ook nog wel even duren. Waarschijnlijk moeten we hierop wachten tot de volgende Synergy. Met deze workflows is het mogelijk om bepaalde acties en taken van SaaS-apps te verwerken in de Citrix Workspace-app. Bijvoorbeeld het goedkeuren van een vrije dag in Workday, of het goedkeuren van een offerte, contract of deal in Salesforce.

Normaliter krijgt de direct leidinggevende of manager een notificatie, waardoor hij naar de inbox moet gaan van Salesforce of Workday om daar het bericht te openen en op de knop goedkeuren te klikken als hij het eens is met aangevraagde actie. Dit is zeer omslachtig, want dat betekent dat je steeds moet inloggen in zo’n SaaS-applicatie, naar de inbox moet gaan en op de knop moet klikken.

Citrix gaat dit automatisch afvangen via de API’s van de SaaS-diensten. Hierdoor krijgt de gebruiker in de Citrix Workspace Inbox een notificatie waar direct op akkoord kan worden geklikt. Vervolgens handelt Citrix aan de achterzijde de verwerking af via de API van de SaaS-dienst. De manager hoeft dus niet meer in te loggen in de SaaS-dienst en kan veel sneller werken.

Citrix bouwt integraties zelf

Citrix heeft zich als doel gesteld om zelf al die integraties te ontwikkelen met Citrix Workpace. Een gigantische onderneming die ook actief bijgehouden moet gaan worden. Wij vroegen Van Rotterdam waarom hiervoor is gekozen en niet om bijvoorbeeld een partij over te nemen. Net zoals Salesforce met Mulesoft heeft gedaan. Volgens van Rotterdam gaat die vlieger voor Citrix niet op. Hij geeft aan dat partijen als Mulesoft zich echt focussen op de infrastructuur en niet op de functionaliteit als ze een API ondersteunen.

Hoewel niet alle integratiepartijen zoals Mulesoft de API’s volledig ondersteunen, zijn er echter wel een hoop partijen die de contacten en de relaties al hebben. Daardoor zou Citrix mogelijk veel sneller kunnen handelen. Van Rotterdam zegt dat de voorkeur echt ligt op zelf bouwen, zodat het goed kan worden geïntegreerd. Dit kost mogelijk wel meer tijd, maar dat heeft Van Rotterdam ervoor over.

Als we kijken naar concurrent VMware, dan zien we dat zij ook dit soort workflows willen ondersteunen. Zij kiezen echter voor een model waarbij ze een standaard set bieden, waarbinnen de IT-verantwoordelijke zelf de workflows en acties die moeten gebeuren kan definiëren. Dit maakt het weliswaar iets complexer, maar VMware hoeft hierdoor niet al die integraties te onderhouden.

Productiviteit verbeteren

In 2019 zal Citrix met deze workflows gaan proberen om klanten over de streep te trekken. Dit scheelt een hoop tijd en bevordert de productiviteit. Een andere integratie waar Citrix aan werkt is de manier waarop SaaS-applicaties binnen Citrix Workspace kunnen communiceren. Normaliter is het zo dat als je een Excel-sheet van Salesforce naar Office 365 wil brengen, dat je dan eerst het bestand moet downloaden, om het vervolgens weer te uploaden. Een zeer omslachtig proces. Bovendien worden er dan bestanden op je lokale opgeslagen, wat ook enorm onwenselijk kan zijn. Daarom heeft Citrix een feature ontwikkeld waarmee je een bestand van de ene naar de andere SaaS-applicatie kan slepen.

We zijn vooral benieuwd of Citrix met het nieuwe Workspace-product een goede draai in de markt heeft gevonden en of het bedrijf nu weer een flinke groei gaat doormaken. Het bedrijf lijkt zichzelf in elk geval goed opnieuw uitgevonden te hebben.

Citrix en Microsoft blijven ook actief samenwerken

Tot slot wilden we nog stil staan bij de samenwerking tussen Citrix en Microsoft. We hadden namelijk even het idee dat de samenwerking mogelijk een deuk had opgelopen. Een paar maanden geleden kwam Microsoft met een desktop-as-a-service oplossing voor Office 365-klanten. Wij hadden verwacht dat Citrix dit vervelend zou vinden, maar het tegendeel is waar. Zij zien het als goede reclame dat Microsoft deze technologie heeft omarmt. Doordat Microsoft er zoveel aandacht aan geeft, gaat de markt alleen maar groeien. Citrix kan daardoor meer klanten binnenhalen.

Daarnaast kan Citrix het aanbod van Microsoft matchen of zelfs beter aanbieden. Citrix is een managed service provider (MSP) van Microsodt. Daardoor kan het de Windows-licenties, Office 365 en de Citrix Workspace in een bundel verkopen.