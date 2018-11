Wat is Mulesoft? Waarom is het 6,5 miljard dollar waard?

Eerder dit jaar werd Mulesoft voor 6,5 miljard dollar overgenomen door Salesforce. Een bedrijf dat voor de ene lezer zeer bekend zal zijn en voor de ander totaal niet. Tijdens Dreamforce in San Francisco gingen we met ze in gesprek. Wat doen ze, waarom is het zo goed en waarom is het zo verdomd veel geld waard?

Mulesoft is een bedrijf dat integraties biedt tussen verschillende software-oplossingen. Het doet dit door de API (Application Programming Interface) van deze oplossingen volledig te ondersteunen. Binnen het Mulesoft-platform is het vervolgens mogelijk om met een drag-en-drop editor schema’s te bouwen wat er moet gebeuren in bepaalde scenario’s.

Bijvoorbeeld als er een bestelling wordt toegevoegd aan het ordersysteem, moet er automatisch een pakketzending worden aangemaakt bij een koeriersdienst zoals PostNL. Dat zou een hele simpele integratie kunnen zijn, maar ook het dupliceren van data van een CRM-pakket naar een ticketsysteem of klantenforum.

Mulesoft is hierin zeker niet uniek. Tijdens Dreamforce spraken we met Uri Sarid, CTO van Mulesoft, die erkent dat het product in de basis misschien niet uniek is. De oplossing gaat echter wel een paar stappen verder dan menig concurrent. Dat is ook precies de reden waarom Salesforce het bedrijf uiteindelijk heeft overgenomen. Daarnaast is Salesforce een van de investeerders van het eerste uur, dat helpt ook.

Mulesoft gaat verder dan API-integraties

Wat Mulesoft doet is focussen op de complete lifecycle van een applicatie, end-to-end. Wat is de beste manier waarop ze hun producten kunnen ontwerpen, doorontwikkelen en uiteindelijk aanbieden via API’s zodat Mulesoft daar de juiste methodes en integraties voor kan bieden? Mulesoft doet ook geen pick en choose bij een API, het kiest er altijd voor om de volledige API te ondersteunen. Daardoor lopen enterprise organisaties niet tegen de belemmeringen aan dat een integratie maar voor 50 procent kan.

Het kan natuurlijk wel voorkomen dat een bedrijf wil integreren met een API van een minder bekende softwareoplossing die niet wordt ondersteund door Mulesoft. Daarvoor is er een redelijk simpel alternatief waar elke ontwikkelaar mee uit de voeten kan. Je kan een voorbeeld van een API-call importeren in Mulesoft, waardoor er vervolgens automatisch een API-methode omheen wordt aangeboden. Dit werkt enorm simpel en hebben we ook al eerder gezien bij andere soortgelijke bedrijven.

Het platform van Mulesoft is daarnaast zo gebouwd dat het parallel kan werken. Dus als er meerdere integraties moeten plaatsvinden op hetzelfde moment, dan kunnen die parallel worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij Salesforce Customer 360 kunnen alle integraties parallel worden geladen, wat enorm veel laadtijd zal schelen.

Optimaliseren, caching en batches

Mulesoft doet enorm veel om de laadsnelheid en beschikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden. Zo heeft het een cache-engine gebouwd. Daardoor is bepaalde data die vaak wordt opgehaald maar weinig verandert te cachen. Hierdoor kan Mulesoft die data direct uit zijn eigen cache leveren zonder de bron (een applicatie) te raadplegen. Uiteraard is caching te regelen per API-call, want recente bestellingen zijn minder geschikt om te cachen dan bijvoorbeeld klantgegevens.

Lees ook: Dreamforce: Salesforce klanten staat grotere verandering te wachten dan ze denken

Mulesoft biedt ook de mogelijkheid om batches met data aan te leveren bij het platform, bijvoorbeeld als er grote hoeveelheden data moeten worden verplaatst. Dat is onder meer het geval bij machine learning-doeleinden. Je hebt hiervoor veel data nodig die met regelmaat moet worden bijgewerkt. Dat werkt niet altijd goed via een API-call, maar kan via batches wel goed en snel werken.

Met al die jaren ervaring en wereldwijde beschikbaarheid kan Mulesoft op elke locatie snel data aanleveren. Het kan SaaS-applicaties dan ook helpen om sneller en beter hun data te integreren, of te adviseren hoe ze de hosting van het API-platform kunnen verbeteren. Sommige startups lopen weleens tegen het probleem aan dat hun servers onderuit gaan op het moment dat ze ineens heel populair worden. De API kan het aantal calls dan namelijk niet verwerken. Mulesoft kan hierin vaak helpen, door een limiet in te stellen en bepaalde caching te bieden. Ook kan het adviseren hoe de beschikbaarheid kan worden verbeterd, hoeveel API-calls er momenteel worden gemist en hoeveel capaciteit er ongeveer nodig is.

Mulesoft zorgt dat de ezels met data blijven lopen

Een van de andere voordelen die Mulesoft biedt ten opzichte van het zelf integreren van API’s, is dat de beschikbaarheid gegarandeerd blijft. Doordat Mulesoft enorm veel grote enterprise klanten heeft, zijn bedrijven met SaaS-applicaties en API’s ook geneigd om Mulesoft vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling van hun product en nieuwe API’s of aanpassingen aan API’s. Daardoor blijven dit soort integraties werken. Veel enterprise-organisaties hebben honderden tot duizenden van dit soort integraties, als je die een voor een moet aanpassen is dat geen doen.

Mulesoft heeft nu ook de Mulesoft Graph geïntroduceerd. Hierdoor kan je zien hoe de mules (ezels) de data verplaatsen. Er wordt ook analytics toegepast op deze data, zodat je exact kan zien hoe goed de integraties werken. Als er een storing optreedt omdat er een API niet beschikbaar is, kan Mulesoft heel snel aan de bel trekken. Dan kan het worden opgelost of er kan rekening mee worden gehouden. Vooral dat laatste kan weleens heel veel geld en problemen schelen.

Stel dat er gebruik wordt gemaakt van een API die een creditcardnummer of een postcode/adres controleert, maar die API werkt niet. Het bestelproces loopt dan vast en mensen kunnen hun bestelling dus niet afronden. Dat kan bij een zeer goedlopende webshop heel veel geld kosten. Als je normaliter 10 bestelling per minuut ontvangt en door deze storing 30 minuten geen bestellingen kan ontvangen, dan zijn er 300 bestellingen mogelijk verloren gegaan.

Mulesoft past machine learning toe om integraties te verbeteren

Wanneer een Mulesoft-klant een nieuwe connectie maakt via Mulesoft tussen twee API’s van applicaties, is er iedere keer een leermoment voor Mulesoft. Elke integratie biedt een mogelijk patroon dat voor meerdere klanten interessant kan zijn. Daarmee wil het bedrijf nu ook het verschil gaan maken, door hier machine learning op toe te passen. Als honderd klanten voor je dezelfde koppeling hebben gelegd, dan kan het je helpen om sneller die koppeling te maken en de juiste datavelden te matchen. Bijvoorbeeld het koppelen van een bestelling aan een koeriersbedrijf gaat, indien beiden systemen bekend zijn, al met één klik.

De meerwaarde van Mulesoft is daarmee duidelijk, zeker voor enterprise bedrijven met honderden of duizenden integraties. De continuïteit is gewaarborgd, als een API wijzigt zal Mulesoft er vaak voor zorgen dat de boel gewoon blijft werken. Het maken van integraties gaat veel sneller via de drag-en-drop interface en machine learning dan het zelf programmeren van dit soort koppelingen. Storingen worden snel gedetecteerd, waardoor bedrijven hierop actie kunnen ondernemen. Dat kan zijn door minder afhankelijk te worden van een API, het bedrijf erop aan te spreken of simpelweg een andere leverancier met een andere API te kiezen.