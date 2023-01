Bedrijven krijgen vandaag de dag te maken met globale uitdagingen. Sommige hebben last van de energiecrisis, terwijl andere tegen personeelstekorten of geopolitieke spanningen aan lopen. Marktleiders kijken om de uitdagingen te lijf te gaan naar data. We doken wat verder in het ‘Data for Humanity’-onderzoek van Lenovo, dat kijkt naar de rol van data voor het verbeteren van stabiliteit en veiligheid.

Voor Data for Humanity ondervroeg Lenovo organisaties met een omzet van ten minste 500 miljoen dollar, wat neerkomt op zo’n 459 miljoen euro. Dergelijke partijen zijn invloedrijk en hebben de capaciteit om verandering teweeg te brengen, zo is de gedachte. Zij zijn er ook van overtuigd dat analytics een fundamentele rol zal spelen in het aangaan van wereldwijde crises. Meer dan de helft is dan ook van plan om de uitgaven aan data storage en artificial intelligence te verhogen. De bedrijven verwachten dat hun omzet in de komende vijf jaar 50 procent toeneemt door investeringen in datatechnologieën en initiatieven waar data ondersteuning biedt.

Volgens Lenovo laat het zien dat bedrijven data als tool zien voor financiële veerkracht en het algemene belang. Zo gebruikt zeven op de tien organisaties data om environmental, social and governance (ESG)- en financiële doelen te bereiken. Van de groep die er vol in is gestapt, zag 78 procent in een jaar tijd de inkomsten toenemen. Dit ten opzichte van de helft van de bedrijven die data niet volledig benut.

Data Leaders versus Data Followers

Lenovo identificeert hierbij ook een elite groep, die het Data Leaders noemt. In dergelijke organisaties wordt data succesvol op meerdere business-vlakken gebruikt, waardoor ze sterkere financiële- en ESG-resultaten zouden bereiken dan andere spelers. Ook zou de werknemersproductiviteit hoger zijn. Verder stelt Lenovo dat ze een hogere capaciteit voor innovatie hebben en dat het waarschijnlijker is dat ze actie ondernemen rond zaken als de opwarming van de aarde en de energiecrisis. De Data Leaders zouden wat Lenovo betreft een blauwdruk kunnen zijn voor een bedrijf dat zowel ethisch als winstgevend is.

Van de 600 ondervraagde bedrijven is 15 procent geïdentificeerd als Data Leader. De andere groep, Data Followers, maakt 37 procent deel uit van de gehele groep. Als je kijkt hoe de groepen zich verhouden tot elkaar rond het ondernemen van actie in de komende drie jaar, dan zien we op onderwerpniveau het volgende:

Acties tegen de energiecrisis: 60 procent van de Leaders tegen 33 procent van de Followers.

Acties tegen slechte gezondheidszorg: 29 procent van de Leaders tegen 18 procent van de Followers.

Acties tegen slecht onderwijs: 61 procent van de leaders tegen 25 procent van de Followers.

Acties tegen de opwarming van de aarde: 34 procent van de Leaders tegen 29 procent van de Followers.

Het onderzoek suggereert dat naarmate organisaties gevorderder raken in het gebruiken van hun data, ze waarschijnlijker gegevens inzetten voor het ‘grotere goed’. “De Data Leaders banen de weg door hun gebruik van data en hebben de financiële resultaten om dat te laten zien. Door een gecoördineerde aanpak die strategie, cultuur, mensen en technologie verenigt, integreren zij data in hun dagelijkse activiteiten en analyseren zij het traject van informatie naar output. Dit helpt hen geïnformeerde beslissingen te nemen die niet alleen henzelf en hun organisatie ten goede komen, maar ook de planeet, met behulp van slimmere technologie om een ethische digitale toekomst mogelijk te maken”, legt EMEA President Giovanni Di Filippo van Lenovo Infrastructure Solutions Group uit.

Samenwerking cruciaal

De progressie is ook mogelijk doordat datasets en analytische mogelijkheden groeien. Senior executives geloven daarbij dat een collaboratieve benadering van data van fundamenteel belang zal zijn voor de juiste inzet. Zo denken zij wereldwijde stabiliteit en veiligheid te kunnen verbeteren. Hoewel meer dan een vijfde niet weet hoe data gebruikt kan worden op een manier die een menselijk effect heeft, zijn velen van mening dat samenwerkingen ten goede komen aan humanitaire doeleinden, innovatie en winstgevendheid.

Bedrijven delen al data met externe partners en organisaties om het onderwijs en de handel te helpen verbeteren. In beide gevallen gaat het om 46 procent van de organisaties. Andere hoge agendapunten op dit vlak zijn de democratie en mensenrechten versterken (44 procent), milieu-initiatieven ondersteunen (43 procent) en innovatie mogelijk maken (43 procent).

Voor bedrijven die nog niet deelnemen aan datasamenwerkingen en -ecosystemen, zijn de kosten de grootste belemmering (zes op de tien). Daarna volgen beveiliging, risico’s en compliance, aangedragen door 57 procent als reden.

Zakelijke en humanitaire uitdagingen aanpakken en winst verhogen

Wat Di Filippo betreft is het duidelijk dat data het potentieel heeft om veel zakelijke en humanitaire uitdagingen aan te pakken en tegelijkertijd de winst te verhogen. Hij noemt het een win-winsituatie voor organisaties die actief de waarde benutten van hun data. “Het is duidelijk dat bedrijfsleiders die groot genoeg zijn om een verschil te maken voor de wereld dit erkennen nu ze de investeringen in mogelijkheden zoals kunstmatige intelligentie, voorspellende analyses en dataopslag willen verhogen. Het optimisme dat uit dit onderzoek blijkt, toont het sterke vertrouwen van executives in de mogelijkheden van data – vooral als we rekening houden met de uitdagende economische achtergrond waar veel bedrijven mee te maken hebben”, stelt Di Filippo.

