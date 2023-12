Ontsnap vandaag even aan de kerstverplichtingen, een jaaroverzicht met Coen en Sander en de belangrijkste onderwerpen die in 2023 voorbij zijn gekomen. Het ging dit jaar natuurlijk enorm veel over AI, generatieve AI, LLM’s, maar ook over security, open source, nieuwe Europese regels en nog veel meer. We staan er in dit jaaroverzicht nog eens bij stil.

Voor deze aflevering schuift het hele redactieteam van Techzine aan; dus ook Berry, Erik en Laura zijn van de partij. Gezamenlijk blikken we terug en bespreken we alle onderwerpen. Een prima aflevering om tijdens de kerstdagen even uit te loggen bij je familieleden en bijgepraat te worden over de belangrijkste ontwikkelingen in IT in 2023.

Techzine Talks seizoen 3

