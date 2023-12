In deze aflevering van Techzine Talks bespreken Erik, Sander en Coen de impact van Generative AI, met name GPT, op de journalistiek. Ze bespreken de verschillende reacties van uitgevers op deze ontwikkeling, zoals de recente deal tussen OpenAI en Axel Springer. Ook wordt er ingegaan op de betrouwbaarheid van AI-gegenereerd nieuws en de blokkade van GPT op websites van Nederlandse uitgevers.

De aflevering gaat verder over de mogelijke voordelen en nadelen van generatieve AI in de journalistiek, en of er nog ruimte is voor menselijke journalisten en redacteuren. De hosts delen hun eigen ervaringen en overwegingen als mensen die zelf in de media-industrie werken. Ze benadrukken het belang van fact-checking en het gebruik van generatieve AI als een tool in het journalistieke proces. Hoewel AI-modellen steeds geavanceerder worden, zijn er beperkingen in het begrijpen en interpreteren van taal en het genereren van unieke inzichten. De aflevering eindigt met een vooruitblik op de toekomst van generatieve AI in de journalistiek en de mogelijke komst van nieuwe technologieën.

