De public cloud is zeker niet het antwoord op alle infrastructuurvragen. Vandaar ook dat on-premises infrastructuur nergens heen lijkt te gaan. Sterker nog, er lijkt wat meer het besef te komen om juist daar investeringen in te gaan doen. We noemen dit tegenwoordig overigens doorgaans de private cloud, om de tegenstelling met de public cloud duidelijk te maken, maar ook de overeenkomsten. Er zijn echter meerdere manieren om dit aan te pakken. In deze aflevering van Techzine Talks gaan we in gesprek met HPE over hoe dat bedrijf tegen de private cloud op basis van VMware aankijkt.

We hebben het in deze aflevering specifiek over het private cloud-aanbod van HPE binnen HPE GreenLake. Dit is een relatief nieuwe poot binnen HPE GreenLake. We kunnen ons voorstellen dat het niet voor iedereen duidelijk is dat wat het nu precies inhoudt. Dit terwijl het voor behoorlijk wat organisaties interessant kan zijn om er meer over te horen. Want het is ondanks de jonge leeftijd al wel een redelijk duidelijk aanbod.

In de afgelopen jaren heeft HPE naast HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise ook nog HPE GreenLake for Private Cloud Business Edition aangekondigd en beschikbaar gemaakt. Twee verschillende ‘smaken’ voor het bouwen van een private cloud, gericht op twee verschillende benaderingen vanuit organisaties. De ene benadering is in principe volledig managed, met alle voor- en nadelen van dien, de andere is meer een beheerde basis, waarop organisaties zelf verder kunnen bouwen. Ook daar zitten de nodige implicaties aan vast. Rode draad is echter dat het er voor alle organisaties onderaan de streep eenvoudiger op moet worden.

We gaan over beide varianten van HPE GreenLake’s private cloud-aanbod uitgebreid in gesprek met Clemens Essers en Sander de Jong, respectievelijk chief technologist en pre-sales consultant hybrid IT bij HPE Nederland. Het resultaat is een naar onze bescheiden mening interessant gesprek over het uit handen geven van regie, of juist niet, automatisering en in het algemeen het bouwen van een private stack in het eigen datacenter.

