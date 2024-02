De wereld mag kennis maken met Gemini Ultra. Het gaat om de krachtigste LLM van Google die in december al werd aangekondigd. Het model zal onmiddellijk uit te proberen zijn in Gemini Advanced, de meest krachtige AI-chatbot van Google op dit moment. De kosten voor de AI-chatbot bedragen 22 euro per maand.

Google lanceert Gemini Advanced vandaag officieel. Met deze stap neemt het tegelijk volledig afscheid van de naam Bard. Daar waren eerder al geruchten over opgedoken op social media, maar werd niet officieel bevestigd. Nu is de transitie volledig rond en verspreidt Google het nieuws.

Gemini Ultra beschikbaar

Gemini Pro schaalt mee naar gelang de moeilijkheid van de taak, maar verliest wel op vlak van prestaties van Gemini Ultra. Die laatste ontwikkelde Google met het oog op het verwezenlijken van zeer complexe taken. Het LLM bleek op testen al sterker te zijn dan GPT-4, het krachtigste model dat OpenAI momenteel heeft. Alleen bleven die prestaties altijd op papier doordat de officiële uitgave van Gemini Ultra achter bleef.

De exacte lanceringsdatum van Gemini Ultra blijkt vandaag te zijn. Google brengt het LLM meteen onder in Gemini Advanced, de krachtigere variant van chatbot Gemini. Volgens Google gaat het om ‘een nieuwe ervaring die veel beter in staat is te redeneren, instructies op te volgen, te coderen en een creatieve partner te zijn.’

Het gebruik van Gemini Advanced is alleen niet gratis. Gebruikers zullen een abonnement moeten nemen op het Google One AI Premium-plan. De kosten daarvoor bedragen 21,99 euro per maand. Ter vergelijking, een Google One Premium-plan kost tien euro per maand. Concurrent OpenAI vraagt voor toegang tot GPT-4 twintig dollar per maand in ChatGPT Plus.

Het plan geeft toegang tot meer diensten, waarover Google het volgende zegt: “Die het beste van de AI-functies van Google op één plek biedt.” Dat brengt niet veel duidelijkheid en ook de productpagina van Google One brengt niet veel beterschap. In het abonnement zou nog 2 TB aan opslag zitten, maar verdere functies worden omschreven als ‘andere Google One Premium-voordelen’. Bovendien zijn nog niet alle functies live, zo volgt de toevoeging van Gemini in Google-diensten zoals Gmail en Documenten pas ‘binnenkort’. Dat brengt Duet AI, dat nu de nieuwe naam Gemini for Workspace krijgt, ook naar abonnementen voor niet-zakelijke gebruikers.

Gemini-app

De AI-chatbots krijgen ook een mobiele versie. Google maakt hiervoor vandaag een app beschikbaar voor Android en iOS. Op een Android-toestel is het ook mogelijk om Gemini te bereiken via Google Assistant. Het gaat hier om een wisselwerking want de Gemini-app zal omgekeerd ook worden uitgerust met verschillende functionaliteiten van Google Assistant. Denk hierbij aan het instellen van een wekker met een stem-commando. Op iOS komt Gemini beschikbaar in de Google-app.

De mogelijkheden van Gemini worden momenteel alleen uitgerold in de VS. De functies werken momenteel alleen nog in het Engels. De regio waarin Gemini op iOS en Android beschikbaar is, wordt vanaf volgende week uitgebreid. De beschikbaarheid in meer talen volgt later.