OpenAI aast op AI-codeerassistent Windsurf na mislukte Cursor-deal

OpenAI voert gesprekken over een overname van AI-codeerassistent Windsurf. Dit volgt na mislukte pogingen om Anysphere, de maker van Cursor, in te lijven. De stap onderstreeft OpenAI’s ambitie in de groeiende markt voor codegeneratie.

De markt voor AI-gedreven codeerassistenten groeit snel en OpenAI wil hier duidelijk een belangrijke rol in spelen. Het bedrijf ziet grote potentie in tools die ontwikkelaars helpen bij het schrijven en bewerken van programmeercode. Deze AI-codeerassistenten worden steeds populairder in de ontwikkelaarsgemeenschap.

Windsurf in het vizier van OpenAI

Zowel CNBC en Bloomberg melden dat OpenAI in gesprek is om Windsurf over te nemen voor een bedrag rond de 3 miljard dollar. Windsurf genereert volgens berichten een jaarlijks terugkerende omzet (ARR) van ongeveer 40 miljoen dollar.

OpenAI wilde eigenlijk Anysphere overnemen

Opvallend is dat OpenAI eerder probeerde Anysphere, het bedrijf achter de populaire AI-codeerassistent Cursor, over te nemen. OpenAI’s Startup Fund investeerde eind 2023 al in Anysphere. Volgens bronnen benaderde OpenAI Anysphere vorig jaar en opnieuw eerder dit jaar voor een mogelijke acquisitie, maar die gesprekken liepen op niets uit. Anysphere, dat vaak simpelweg Cursor wordt genoemd, zou volgens rapportages een ARR van circa 200 miljoen dollar hebben en recentelijk in gesprek zijn geweest voor een nieuwe investeringsronde tegen een waardering van rond de 10 miljard dollar.

Strategisch belang

Dat OpenAI nu doorschakelt naar Windsurf, laat zien hoe belangrijk de markt voor codegeneratie is geworden. Hoewel OpenAI zelf al beschikt over de Codex CLI ‘agent’ voor het schrijven en bewerken van code, suggereert de mogelijke overname dat het bedrijf niet wil wachten tot deze eigen tool tractie krijgt bij klanten. De strategische focus op de zakelijke markt lijkt hiermee verder vorm te krijgen.

Lees ook: JetBrains lanceert eigen AI-code assistent