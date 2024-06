Update, 14u35: ChatGPT was zeker tot de middag onbereikbaar voor sommige gebruikers. De statuspagina die OpenAI onderhoudt, kleurt ondertussen weer groen. De storing is dus opgelost.

ChatGPT was tussen 9u en 12u30 onbereikbaar of minder bereikbaar voor sommige gebruikers. OpenAI meldde rond 10u30 de oorzaak van het probleem te hebben gevonden en over te gaan op mitigatie. Een half uur later volgde een bericht omdat het toch niet zo eenvoudig bleek de storing op te lossen. De storing hield vervolgens nog zeker twee uur aan.

Het laatste woord over de storing zou nog niet gezegd mogen zijn. Natuurlijk stelt de vraag zich wat de aard van het probleem was en wat het moeilijk maakte het probleem snel op te lossen.

Origineel, 10u37: OpenAI meldt dat ChatGPT momenteel een storing ondervindt. De dienst werkt hierdoor niet voor alle gebruikers. De storing zou niet al te lang meer mogen duren, na een melding rond 10u30 dat de oorzaak van het probleem werd gevonden.

Op de statuspagina van OpenAI meldde het bedrijf een storing bij ChatGPT te onderzoeken. De AI-tool is ‘voor sommige gebruikers niet beschikbaar.’ Volgens de laatste update wordt het probleem momenteel opgelost.

Opletten voor hallucinaties

Meldingen over de storing begonnen op te duiken op dinsdagochtend rond 9u30. Bij Downdetector stroomde meldingen van de problemen al voor 9u binnen. Gebruikers zouden niet kunnen inloggen of geen antwoord krijgen, maar een foutmeldingen over een interne server fout. In een eigen test konden we inloggen op de chatdienst, maar krijgen we geen overzicht van onze gespreksgeschiedenis en was het onmogelijk om vragen te sturen naar de chatbot.

Niet alle gebruikers krijgen de foutmelding, maar er kunnen wel langere laadtijden nodig zijn en de AI-dienst lijkt vaker te hallucineren ofwel verkeerde antwoorden te geven.

Vorige storing in mei

Op 23 mei ondervond de dienst ook al een storing. Daarbij waren ook de zoekmachine Bing en de Bing-API, beide van Microsoft, betrokken. ChatGPT spuwde bij die storing ook verouderde informatie. Het toont dat de output van AI-tools altijd goed gecontroleerd dient te worden. AI’s kunnen namelijk altijd fouten maken, dat toonde de AI-zoekfunctie van Google ook na advies over lijm op pizza de wereld in te sturen.

