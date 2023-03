Veel organisaties beschikken over een uitgebreide IT-afdeling waar hard wordt gewerkt om de IT-ervaring van alle medewerkers te optimaliseren. Organisaties kampen echter ook met een tekort aan IT-personeel. Een van de veelgestelde vragen vanuit het management is vaak; hoe kunnen we meer IT-projecten of IT-taken uitvoeren met dezelfde mensen?

Om je IT-afdeling(en) effectiever en efficiënter in te zetten zijn meerdere zaken belangrijk. Een goede enterprise service management-oplossing zodat je snel en taakgericht te werk kan gaan is zonder meer belangrijk. Dat, gecombineerd met project management voor de grotere IT-projecten brengt overzicht in je organisatie. Daarnaast heb je natuurlijk nog te maken met een stukje monitoring en asset management. Dat is het andere cruciale onderdeel. Je wilt op tijd ingrijpen als er iets dreigt mis te gaan. Dit werkt alleen goed als het ook gekoppeld is met je IT Service Management-oplossing.

Tot slot zal je als organisatie in moeten zetten op automatisering. Veel taken die een IT-afdeling uitvoert zijn repetitief en daarmee goed te automatiseren. Een goede ITSM-oplossing biedt de mogelijkheid om workflows te bouwen zodat bepaalde tickets snel of zelfs volledig geautomatiseerd kunnen worden afgehandeld. Of het nou gaat om het resetten van een wachtwoord of het aanvragen van standaard licenties. Dit wil je als IT’er niet elke ochtend op je bordje hebben liggen.

Om meer inzicht te kunnen bieden in de inrichting van een IT Service Management-oplossing en hoe breed je dit kan trekken, besloten we een dagje mee te lopen bij een grote organisatie die tegen dit soort alledaagse scenario’s aan loopt. Ben jij ook op zoek naar een nieuwe enterprise service management-oplossing? Kijk dan snel onze video van ons bezoek aan Teijin Aramid door onderstaand formulier in te vullen.